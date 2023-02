Celestyal Cruises se dote d'un nouveau navire, le Celestyal Journey

Construit à l'origine sous le nom de Ryndam pour la Holland America Line et plus récemment exploité par P&O Australia, le Celestyal Journey s'apprête à rejoindre la flotte de Celestyal Cruises.



Il pourra accueillir 1 260 passagers, mais avant " il fera l'objet d'un important programme de rénovation et de maintenance technique avant d'entrer en service ", indique la compagnie spécialiste des îles grecques et de la Méditerranée orientale.



Le programme d’investissement dédié au Celestyal Journey sera réalisé dans la grande zone navale du Pirée. Les détails concernant l'expérience à bord et les itinéraires proposés seront annoncés ultérieurement, précise la compagnie.