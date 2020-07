Covid-19 : Croisières Maritimes & Voyages France stoppée en plein élan

dévasté

Nous ne l'avons pas vu arriver. Toutes les compagnies du monde cherchent actuellement des fonds, et nous y avons cru jusqu'au bout. Les réservations au Royaume-Uni et en France étaient à plus de 50 et 40%. Nous avions acheté des paquebots à la fin de l'année.... c'est extrêmement injuste pour les équipes

"C'est vraiment le coronavirus qui a plombé la compagnie, mais quand il y a zéro argent qui rentre dans les caisses et que l'ensemble des collaborateurs ont été conservés... C'est très compliqué. Nous ne pouvons rien reprocher à la maison mère."

"ABTA, l'APST britannique garantit aussi les agences qui pourront suivre les procédures. Ce sera peut-être un petit peu long, mais nous n'avions pas pris de deposit important".

"nous ne pouvons pas imaginer que tout s'arrête maintenant, il y a encore un repreneur qui peut se manifester dans les 48h, 72h et de notre côté nous allons également tout faire pour que le projet puisse repartir."

Le site français Cmv-croisieres.fr ne répond plus. Clément Mousset qui pilotait ce projet aux côtés de Cédric Rivoire-Perrochat se dit "" : "" nous a t-il expliqué.Pour lui, la pandémie de Covid-19 a eu raison de la compagnie :Il souhaite partir la tête haute et assure queIl veut encore y croire :CMV Croisières en France devait opérer ses premières croisières en 2021 à bord du Jules Verne (ex-Astor) au départ du Havre et Marseille.La saison inaugurale française prévoyait un programme de 18 croisières à destination de l’Europe du Nord, la Méditerranée et la mer Noire, et une croisière de Noël et Nouvel An vers les Canaries. Elle devait se conclure par une croisière autour du Monde en 123 nuits.