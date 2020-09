Cruise & Maritime Voyages pourrait-elle faire son retour au Royaume-Uni ?

Pour l'ancien PDG de CMV, l’insolvabilité a été prématurée, dans un contexte de pandémie mondiale.



Les acquisitions récentes représent pour lui une " première étape positive et nous pensons que cela démontre notre ferme engagement et notre optimisme à revenir beaucoup plus fort et à travailler aux côtés de nos fidèles fournisseurs et créanciers pour aider également à atténuer l’impact de la pandémie. "



Pour le moment les navires sont stationnés au Royaume-Uni, avant une vente aux enchères dans les mois à venir.



Comme vous l'aurez compris, cette opération reconquête ne concerne que l'entreprise basée Outre-Manche et non CMV France.



Interrogé par nos soins, l’ex DG de CMV France n’a pas souhaité commenter.