CMV : dans les coulisses de Croisières Maritimes et Voyages

Nous vous proposons de découvrir la nouvelle compagnie de croisière française

Croisières Maritimes & Voyages (CMV) est née de l'histoire et la conviction de deux passionnés de l'industrie du tourisme. Clément Mousset (ex-Celestyal Cruises) et Cédric Rivoire-Perrochat (ex-CLIA France) ont décidé de relever leur plus beau défi : créer une compagnie à la française. Nous vous proposons de rencontrer les deux dirigeants, mais aussi de découvrir les coulisses de CMV.

Rédigé par Romain POMMIER le Lundi 17 Février 2020

