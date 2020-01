C. Mousset (CMV) : "Le DITEX sera notre premier salon professionnel national"

TourMaG.com - Quelles nouveautés et actualités allez-vous présenter ?



Clément Mousset : Notre compagnie elle-même est LA nouveauté 2020 du marché de la croisière en France. Nous proposons un produit 100% francophone, toute l’année, à compter du 1er Mai 2021.



Notre programmation est variée, proposant autant l’Europe du Nord que la Méditerranée, mais aussi le premier tour du monde 100% francophone du marché français qui partira le 8 janvier 2022.



Et puis nous offrons le parfait compromis entre les unités de luxe et les très grands paquebots-resorts avec notre paquebot Jules Verne, d’une capacité de 546 passagers.



TourMaG.com - Quel message souhaitez-vous adresser aux agents de voyages ?



Clément Mousset : C’est grâce à l’expérience des agents de voyages, à leur écoute et analyse que Croisières Maritimes & Voyages a vu le jour.



De ces constats, notre compagnie est résolument tournée vers la distribution par les agences de voyages. Venez à notre rencontre, nos équipes seront ravies de vous présenter le retour de la croisière traditionnelle dans le plus pur style francophone