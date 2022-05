Cahors, du pont du diable à la cathédrale

Du pont Valentré à la cathédrale Saint-Etienne, en passant par la place du marché et les terrasses du boulevard Gambetta (natif de Cahors), la cité cadurcienne conjugue un air du midi mâtiné de richesses historiques et de plaisirs épicuriens.



Avec son clocher-donjon et ses coupoles, la cathédrale domine les toits roses de la vieille ville dont elle est le cœur. Massive d’allure, elle souligne la puissance de l’évêché de l’époque.



Deux immenses coupoles sur pendentifs de 16 mètres de large couvrent la nef à 32 mètres du sol. Cette même nef et le chœur sont entourés par une douzaine de chapelles.



Point fort de la visite, le cloitre est, à juste titre, considéré comme une splendeur de l’art gothique flamboyant. C’est un travail d’orfèvre en dentelle de pierre, notamment sur les voutes à lierre et tiercerons.



Bordant la galerie, la chapelle Saint Gausbert est décorée d’une série de peintures murales dont une du Jugement dernier.



Autour de la cathédrale, le quartier de la Dorade groupe une rarissime série de maisons médiévales à pans de bois. On remarquera particulièrement les maisons d’Olive, d’Hérétié et surtout celle du Bourreau dotée de cinq baies géminées.



Autres invitations à la balade le nez en l’air, deux quartiers aux noms pittoresques du terroir : les Badernes (bas quartier) et les Soubirous (supérieur).



La rue Nationale était l’axe principal du quartier des Badernes, c’est par là que les évêques et l’influent clergé effectuaient leurs entrées ; là, aussi que se trouve la maison de la Guerre et l’ancien hôtel de Marcilhac au portail sculpté d’un foisonnement de fruits et feuillages.



Place Henri IV, on découvre l’hôtel de Roaldés appelé aussi Henri IV - tant on est persuadé que le roi y aurait logé !



Au nord de la ville médiévale s’étale le quartier des Soubirous construit sur une falaise. En déambulant dans les ruelles et impasses on découvre, au hasard, mille et un détails architecturaux, des jardins de ville, des façades dissimulées d’hôtels particuliers.



On fera une halte à la tour du roi, ancien palais édifié par Pierre de Via, neveu du pape Jean XXII, originaire de Cahors qui lança la construction d’une église rue Saint Barthélémy.