Occitanie : de vallées en villages médiévaux

Les vallées du Lot et du Célé, deux parenthèses enchantées pour rejoindre Figeac. La ville se loge en fait au cœur de la vallée du Célé, une entaille sauvage et sinueuse, bordée de falaises et de vestiges troglodytiques.



C’est un territoire labellisé Pays d’Art et d’Histoire et Figeac, une étape majeure sur les chemins vers Saint-Jacques de Compostelle (chemin du Puy). C’est à Figeac qu’est né en 1790 Jean-François Champollion, le plus célèbre égyptologue français. Sa maison natale abrite le Musée des Ecritures du Monde, unique en Europe et riche d’objets et de documents de tous les pays.



Cité marchande Figeac a préservé son patrimoine de magnifique façon. A voir : les palais urbains et les maisons du Moyen-Age, les boutiques médiévales et les soleilhos, ces greniers ouverts où séchaient les fruits. Incontournable : le marché du samedi matin pour flâner autour des stands de producteurs où s’amoncellent les excellents produits locaux : fruits et légumes de saison, safran du Quercy, fromages, agneaux du Quercy etc



A Conduché, le Célé se jette dans le Lot dont la vallée offre une succession de châteaux et de villages de caractère tels Saint-Cirq-Lapopie, Cajarc, Faycelles, Capdenac le Haut.