De Montpellier à Banyuls-sur-Mer, l’Occitanie méditerranéenne

Entre terre et mer, la côte occitane est une succession de lagunes, d’étangs et de salins, véritable source d’une biodiversité exceptionnelle en matière de végétaux, d’oiseaux migrateurs, de faunes aquacole).



De la plage de l’Espiguette (près du Grau-du-Roi) jusqu’à celle du Racou (Argeles-sur-Mer) près de la frontière espagnole, 220 kilomètres de plages préservés et une mer propre attendent les vacanciers. Certaines plages s’ouvraient au public dès le 16 mai. Toutes les stations balnéaires proposent une large palette de sports nautiques.



Pavillon Bleu vient de révéler son palmarès 2020 pour ses 401 plages et 106 ports de plaisance labellisés en France métropolitaine et en Outre-mer. Avec 128 sites labellisés, l'Occitanie est sur la première place du podium régional en nombre de sites labellisés (plages et ports de plaisance)



Il serait vain de citer toutes villes, ports et stations balnéaires qui bordent cette rive méditerranéenne de l’Occitanie. En voici une petite sélection.



Au nord-est, c'est la Camargue gardoise et d’Aigues-Mortes la médiévale construite par Saint Louis. Le premier port du royaume de France sur la Méditerranée est aujourd’hui entouré de terres. Cette île forteresse détient à ses pieds le plus vieux salin de Méditerranée. La station balnéaire familiale très prisée, le Grau-du-Roi est aussi le premier port de plaisance d’Europe.



A proximité, la plage de l’Espiguette, longue de 10 kilomètres, large de 700 mètres, labellisée « Grands Sites de France » est citée comme l’une des plus belles plages d’Europe.



Suivons le long du golfe de Lion vers La Grande-Motte la seule ville française labellisée « Patrimoine du XXème siècle » dans son intégralité. Son architecture avant-gardiste voulue par Jean Balladur demeure unique en Europe. La station offre sept kilomètres de plages de sable fin et de nombreux commerces.



Les vacanciers ont le choix : en famille, la plage du Couchant aux nombreuses activités sportives ou la plage du Grand Travers, sauvage, entre dunes et pinèdes. A proximité l’étang du Ponant (280 hectares) à l’embouchure du Vidourle et le lido, cordon dunaire entre la mer et l’étang de l’Or, offrent une biodiversité rare.

Palavas-les-Flots, la plage la plus proche de Montpellier, déroule ses larges plages de sable fin sur une quinzaine de kilomètres.



Le village de pêcheur conservé ses rues et son architecture typiques de la région. En descendant vers Sète, il faut voir le village médiéval de Vic-la-Gardiole qui annonce la plage des Aresquiers, l’étang de Thau.



Entre mer, canaux et l’étang de Thau, Sète, « la Venise du Languedoc » est l’un des plus beaux ports de pêche et de commerce de Méditerranée. Ses traditions maritimes restent vivaces.



La ville se découvre au fil de ses canaux bordés de façades colorées ou en se promenant sur le vieux port pour regarder les ballet des chalutiers et des barques catalanes. Pousser jusqu’à la Pointe Courte, authentique quartier de pêcheurs. La ville compte une importante communauté d’artistes et son offre culturelle est très riche. Voir l’espace Georges Brassens, un enfant du pays. Sa tombe se trouve dans le cimetière Le Py, « le cimetière des pauvres ». (Le cimetière marin était celui des plus riches familles).



Côté plage, la station offre 12 kilomètres de sable doré le long du lido, le cordon dunaire qui sépare la mer de l’étang de Thau.