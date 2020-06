Du Pont du Gard aux citadelles du vertige cathares, innombrables empreintes de l’Histoire

(Gard) et ses monuments exceptionnels, le Pont du Gard et Uzès ville d’art et de tradition, sont les témoins de la Rome Antique en France. Nîmes, la « Rome française » est une ville antique qui laisse une grande place à l’architecture contemporaine. ses Arènes (70 après J.C) qui accueillaient 23 000 spectateurs sont les mieux conservées du monde antique romain. Du grand spectacle qui dure.Elles accueillent toujours de grands festivals. (Sous réserve en raison des mesures barrières). Les arènes et la fameuse Maison Carrée - le seul temple romain du monde antique entièrement conservé – se visitent toute l’année.A 35 minutes au nord-est de Nîmes le Pont du Gard, 2 000 ans d’histoire, le monument antique le plus visité de France Ce pont-aqueduc romain est le seul à 3 étages encore debout. Long de 275 mètres, il est aussi le plus haut du monde (49 m). Cet ouvrage impressionnant, classé Unesco en 1985, faisait partie d’un aqueduc de 50 km qui a alimenté durant cinq siècles Nîmes en fontaines, thermes, jardins et habitations privées en eau pendant 5 siècles !Visites guidées proposées.Il s’inscrit au cœur de 165 hectares de nature préservée et aménagé pour assurer sa protection ainsi que de nombreuses espèces végétales et animales : aigles de Bonelli, hérons, hiboux Grand-Duc i et castors nichent aux abords du monument. Possibilité de baignade dans le Gardon à 200 mètres du pont. (Aire ludique et plage surveillée l’été). Possibilité de pique-niquer., premier Duché de France, labellisée Ville d’Art et d’Histoire elle invite à visiter son splendide château Ducal . Voir aussi sa cathédrale flanquée d’un campanile de style lombard et se laisser perdre dans les ruelles médiévales bordées d’hôtels particuliers Renaissance, de cafés, échoppes et brocantes. Un jour important : le samedi pour profiter du marché de la Place aux Herbes, l’un des plus réputés de toute la région.