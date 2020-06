Toulouse, cœur de l’Occitanie et capitale de l’aérospatiale

Il est un site d’observation scientifiques des planètes et du système solaire de renommée mondiale qui culmine à 2877 mètres. Il offre une vue à 360° sur toute la chaîne des Pyrénées. Classédepuis 2003.Deux téléphériques (le premier au départ de la Mongie) déposent directement sur les terrasses panoramiques.Le planétarium se situe sous lala plus ancienne installation astronomique de l’observatoire. Elle fut transportée à dos d’hommes et de mulets deux années durant (1907 et 1908). Après un siècle de recherche et de découvertes astronomiques, la coupole Baillaud connaît une nouvelle vie en abritant désormais le plus! Le musée retrace la passionnante histoire de la construction de l'Observatoire.Les recherches scientifiques sont également au service d'enjeux sociétaux comme la pollution de l’atmosphère, des sols ou l’évolution des océans etc.(RICE) est un espace dédié à la protection et à la préservation de la qualité de la nuit. Elle permet de lutter contre la pollution lumineuse de nos ville et villages. Ce label, définit une zone protégée et reconnue comme peu lumineuse donc peu polluante. Actuellement, le territoire du RICE regroupe 247 communes représentant près de 3 300 km² sur les Pyrénées.A tenter, une expérience « frisson » :, une expérience vertigineuse sur une passerelle perchée à plusieurs centaines de mètres au-dessus du vide.Et pour toutes informations pratiques, hébergements, hôtels, campings, hôtellerie de plein air, résidence tourisme et villages de vacances, refuges de montagne etc.Et, pour toutes informations pratique, accès, hébergements, circuits et visites organisés, tourisme-occitanie.com Rubriques « Pros » et Business/Mice.