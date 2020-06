Gastronomie et oenotourisme… Occitanie, destination gourmande

Pour s’initier rien ne vaut s’immerger dans un marché. Chaque mardi de décembre à mars Lalbenque (Lot), fief historique de la truffe noire du Quercy, devient pour quelques heures la capitale mondiale de la truffe. Sur ce marché de gros, unique en France, vendeurs et acheteurs ont rendez-vous à 14 h pour une séance de transaction enfiévrée. Vendue aussi aux particuliers.



Après Lalbenque, premier marché de la saison, les autres ne tardent pas. En alternance avec des fêtes et des animations gourmandes, les marchés s’échelonnent tout au long de l’hiver dans le Tarn-et-Garonne (Caussade), l’Aude (Moussoulens, Talairan, Villeneuve-Minervois), le Gard (Uzès), les Pyrénées-Orientales (Collioure, Céret, Thuir, Perpignan), le Lot (Limogne, Gramat, Martel). Chacun a ses rituels et son ambiance.



La cueillette de la truffe est une traditions séculaires et le Lot, le Tarn-et-Garonne, l'Aude, l'Aveyron, le Gard, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, ses terres de prédilection. Et, si le royaume du fameux "tuber melasnosporum" a beaucoup régressé en France - sa production a été divisée par cinquante en un siècle et demi -, elle se maintient dans la région qui représente environ un quart de la production nationale.



Autrefois délaissée, la truffe blanche d'été tuber aestivum ou truffe de la "Saint-Jean" connaît depuis quelques années un essor certain en devenant une vedette de la cuisine estivale. Elle se développe à partir du mois de mai et se récolte jusqu'en septembre. Très noire en dehors mais blanche en son coeur, elle se mange crue, râpée ou en lamelle, offrant sa fraîcheur et sa légèreté à de nombreux plats d’été.



Savoir : le marché de Lalbenque, est classé "Site Remarquable du Goût". Dans le Gard, ce label national est également décerné à la truffe noire du Pays d’Uzès et Pont du Gard. Doté d'une Maison de la Truffe d’Occitanie à Villeneuve-Minervois, le noble champignon a également son conservatoire et musée à ciel ouvert : Les Truffières d’Uzès.



Si sa rareté et son côté sauvage font d'elle un produit de luxe, contrairement aux idées reçues, disent les spécialistes, c'est un luxe accessible. Quelques grammes suffisent pour métamorphoser la cuisine.