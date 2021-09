Au bout de la Creuse, la vallée des peintres impressionnistes

Sous l’influence de George Sand et à la faveur du chemin de fer, plus de quatre cents artistes posèrent leur chevalet et tubes de peinture dans la vallée.



Parmi les pionniers, les frères Dupré qui attirent Théodore Rousseau, Constant Troyon.



Armand Guillaumin, dont la statue est au pied de l’église, s’installe durablement, comme Léon Détroy.



Francis Picabia trouve ici un nouveau style. De 1830 à 1930 d’autres vont et viennent comme Eugène Alluaud, les Osterlind, Paul Madeline, Claude Monet, Othon Friesz…



Aujourd’hui « on peut toujours apercevoir quelques irréductibles, une boite de peinture en bandoulière », note Christophe Rameix, un historien de l’art, spécialiste de l’école de Crozant qui a quitté Paris pour se poser à la Celle-Dunoise, dans la vallée.



Tous ces peintres ont pour point commun d’avoir séjourné à l’hôtel Lépinat à Crozant. La légende rapporte que l’auberge vivait « dans une ambiance libertaire, festive, sans distinction entre riches et pauvres, anciens et modernes ».



L’établissement mythique existe toujours, on ne voit même que lui sur la place de Crozant. Mais ne demandez pas de chambre, c’est trop tard, beaucoup tard. L’établissement est devenu un centre d’interprétation du patrimoine.



Par la grâce des nouvelles technologies, l’hôtel présente l’histoire de la Vallée de la Creuse : celle des paysagistes, de leurs rencontres, de leurs recherches picturales, de leur vie à l’auberge.



Le visiteur est convié à une immersion interactive entre décors de train, d’auberge, de chevalets, peintures qui cohabitent avec des écrans vidéo de tableaux montrant l’évolution des talents et des styles au fil du temps.



Passage obligé pour les artistes, la balade de la Sedelle complète agréablement la visite. Du parvis de l’hôtel, on rejoint la vallée encaissée au pied du bourg par un sentier bordé de moulins à eau, sujets privilégiés par les artistes.