Salon des Voyages 2025 : un tour du monde à Clermont-Ferrand

Le Salon des Voyages 2025 met à l’honneur les, avec des déambulations en costumes vénitiens, des clins d’œil au Carnaval de Rio et une immersion dans le festival Holi indien. Ces festivités sont réalisées en partenariat avec le, ajoutant une touche culturelle unique à l’événement.En parallèle, des conférenciers renommés partageront leurs expériences et conseils de voyage. Parmi eux, les Best Jobers, auteurs de "Escapades insolites en France", et les Coflocs, qui diffuseront leur film sur l’Australie.évoquera ses aventures en randonnée, tandis queprésentera un guide pour découvrir l’île. Des