Je veux voir le Nord-Est rivaliser avec les Caraïbes.

Le(PATI), mis en œuvre en 2025, vise à renforcer la connectivité aérienne entre le Brésil et les marchés internationaux. Financé par des partenariats publics et privés, ce plan stratégique bénéficie d’un budget de 10,6 millions de dollars. En augmentant le nombre de créneaux aériens, le Brésil La région du nord-est du Brésil est au cœur de cette initiative, avec une priorité donnée aux destinations comme Bahia, Pernambuco et Ceará, qui combinent plages idylliques et patrimoine culturel. Selon Marcelo Freixo , ce programme contribuera à la création d’emplois et de revenus : «» Le, souligne quant à lui que c’est la première fois qu’un programme complet est déployé pour attirer des vols internationaux au Brésil.