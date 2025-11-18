La France décroche près de 100 M€ pour la décarbonation des transports

alimentation électrique des navires à quai, notamment à Saint-Malo, Bordeaux et au sein de HAROPA ;

électrification des opérations aéroportuaires, à Toulouse-Blagnac et Paris-Charles-de-Gaulle ;

développement de stations de recharge pour véhicules électriques ;

modernisation de dépôts de bus pour accélérer l’électromobilité, avec notamment Keolis ;

soutien à la filière hydrogène, via de nouvelles stations de distribution.

La décarbonation de nos réseaux de transport exige des investissements majeurs. La France y consacre des moyens significatifs et continuera de le faire, dans la lignée des conclusions de la Conférence Ambition France Transport. Dans ce chantier décisif pour les décennies à venir, le soutien de l’Union européenne permet d’accompagner l’effort national et de rendre possibles des investissements conséquents dans un contexte budgétaire particulièrement contraint