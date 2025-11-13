Un nouvel hôtel The Meliá Collection en Patagonie

The Meliá Collection Terrazas del Gutiérrez ouvrira ses portes en 2028 en Patagonie - Photo : Meliá Hotels International
Meliá Hotels International signe un nouvel établissement de luxe à Bariloche, dans le sud de l'Argentine.
Ce futur établissement s’inscrit dans la stratégie de Meliá Hotels International visant à renforcer sa présence dans les principales destinations d’Amérique latine et à élargir son portefeuille haut de gamme.
The Meliá Collection Terrazas del Gutiérrez comprendra 99 chambres et 48 résidences. L’architecture, conçue pour s’intégrer dans le paysage, proposera également un restaurant signature, des espaces bien-être et 500 m² dédiés aux événements professionnels et sociaux.
À lire aussi : Les hôtels MiM de Leo Messi intègrent The Meliá Collection
Ce futur établissement s’inscrit dans la stratégie de Meliá Hotels International visant à renforcer sa présence dans les principales destinations d’Amérique latine et à élargir son portefeuille haut de gamme.
The Meliá Collection Terrazas del Gutiérrez comprendra 99 chambres et 48 résidences. L’architecture, conçue pour s’intégrer dans le paysage, proposera également un restaurant signature, des espaces bien-être et 500 m² dédiés aux événements professionnels et sociaux.
À lire aussi : Les hôtels MiM de Leo Messi intègrent The Meliá Collection
The Meliá Collection, un axe stratégique en Amérique latine
Autres articles
-
Du voyage immobile sur le quai d'une gare au Valparaiso de Sepuvelda de Jean Pinard
-
Pratiques anticoncurrentielles : l'Europe inflige une amende de 6,7 M€ à Meliá
-
Croisières d’exception ajoute des dates pour la Patagonie et le Japon en 2020
-
Croisières d'exception prévoit une croissance d'au moins 50 à 60%
-
II. "Ventus Australis" : des hommes, des glaciers et des manchots du bout du monde
La marque The Meliá Collection regroupe des hôtels à forte identité locale, déjà présents dans des sites naturels comme le Serengeti, le Ngorongoro, la Toscane ou Tenerife.
Avec cette ouverture prévue en 2028, Meliá Hotels International comptera onze établissements en activité ou en développement en Argentine.
Le groupe exploite déjà Casa Lucia, membre de The Meliá Collection à Buenos Aires, ainsi que Gran Meliá Iguazú.
Un autre établissement, Gran Meliá Ushuaia, est prévu pour 2028.
À lire aussi : Paradisus by Meliá arrive à Bali en 2025
Avec cette ouverture prévue en 2028, Meliá Hotels International comptera onze établissements en activité ou en développement en Argentine.
Le groupe exploite déjà Casa Lucia, membre de The Meliá Collection à Buenos Aires, ainsi que Gran Meliá Iguazú.
Un autre établissement, Gran Meliá Ushuaia, est prévu pour 2028.
À lire aussi : Paradisus by Meliá arrive à Bali en 2025