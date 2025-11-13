TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e
Un nouvel hôtel The Meliá Collection en Patagonie

Un projet haut de gamme à Bariloche, au cœur du parc national Nahuel Huapi


Meliá Hotels International poursuit son développement en Amérique latine avec la signature d’un nouvel établissement de luxe à Bariloche, dans le sud de l’Argentine. Baptisé The Meliá Collection Terrazas del Gutiérrez, l’hôtel ouvrira en 2028 au sein du parc national Nahuel Huapi, dans un environnement naturel entre lacs et montagnes.


Rédigé par le Vendredi 14 Novembre 2025

The Meliá Collection Terrazas del Gutiérrez ouvrira ses portes en 2028 en Patagonie - Photo : Meliá Hotels International
Meliá Hotels International signe un nouvel établissement de luxe à Bariloche, dans le sud de l'Argentine.

Ce futur établissement s’inscrit dans la stratégie de Meliá Hotels International visant à renforcer sa présence dans les principales destinations d’Amérique latine et à élargir son portefeuille haut de gamme.

The Meliá Collection Terrazas del Gutiérrez comprendra 99 chambres et 48 résidences. L’architecture, conçue pour s’intégrer dans le paysage, proposera également un restaurant signature, des espaces bien-être et 500 m² dédiés aux événements professionnels et sociaux.

The Meliá Collection, un axe stratégique en Amérique latine

La marque The Meliá Collection regroupe des hôtels à forte identité locale, déjà présents dans des sites naturels comme le Serengeti, le Ngorongoro, la Toscane ou Tenerife.

Avec cette ouverture prévue en 2028, Meliá Hotels International comptera onze établissements en activité ou en développement en Argentine.

Le groupe exploite déjà Casa Lucia, membre de The Meliá Collection à Buenos Aires, ainsi que Gran Meliá Iguazú.

Un autre établissement, Gran Meliá Ushuaia, est prévu pour 2028.

Tags : melia, patagonie
