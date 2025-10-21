TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Les hôtels MiM de Leo Messi intègrent The Meliá Collection

Six établissements de caractère en Espagne et en Andorre


Le groupe Meliá Hotels International annonce un partenariat stratégique avec MiM Hotels, la marque détenue par Leo Messi. À compter du 1er novembre, les six établissements du portefeuille MiM rejoindront l'enseigne The Meliá Collection.


Rédigé par le Mercredi 22 Octobre 2025

MiM Ibiza - ©MiM Hotels
MiM Ibiza - ©MiM Hotels
Meliá Hotels International et MiM Hotels officialisent un partenariat stratégique avec MiM Hotels, la marque détenue par Leo Messi.

Le groupe hôtelier prendra en charge la gestion du portefeuille d’hôtels MiM à partir du 1er novembre.

Ces établissements rejoindront The Meliá Collection.

Le portefeuille de MiM Hotels comprend six boutique-hôtels situés dans la péninsule ibérique et ses îles : Sitges, Sotogrande, Majorque, Ibiza, Baqueira Beret et Andorre.

Chaque propriété reflète "la vision personnelle de Leo Messi" en matière d’hospitalité, avec un positionnement axé sur "le confort, le design contemporain et l’expérience client."

Les hôtels se distinguent notamment par des éléments exclusifs comme la « Messi Suite » ou des objets de collection en lien avec la carrière du joueur.

MiM Hotels : une intégration dans The Meliá Collection

Avec 26 hôtels ouverts ou en développement dans plus de 12 pays, The Meliá Collection rassemble des établissements haut de gamme qui conservent leur identité propre tout en bénéficiant du savoir-faire, des standards et du réseau international de Meliá.

Ce modèle permettra aux hôtels MiM d’accéder à de nouvelles plateformes de distribution et de fidélisation, tout en maintenant leur singularité.

"La force de cette alliance réside dans la complémentarité entre MiM Hotels et The Meliá Collection", indique Gabriel Escarrer, Président-Directeur Général de Meliá Hotels International.

Les hôtels MiM se caractérisent par une architecture contemporaine et des intérieurs signés par des designers reconnus tels que Luis Bustamante et Lázaro Rosa-Violán.

Dans certaines destinations, notamment à Baqueira, Andorre et Sotogrande, le chef étoilé Nandu Jubany supervise l’offre culinaire, inspirée de son concept HINCHA, qui combine produits locaux et influences argentines.

Les espaces bien-être occupent également une place centrale, avec des circuits d’hydrothérapie, des soins personnalisés et une approche orientée vers la détente et la santé globale. Dans les hôtels situés en montagne ou sur le littoral, cette offre s’accompagne d’activités extérieures telles que le ski, le golf ou la randonnée.

Des établissements durables et diversifiés

Tous les établissements MiM sont certifiés LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), une distinction internationale décernée par le U.S. Green Building Council, qui reconnaît les bâtiments répondant à des critères stricts en matière de construction durable.

Les hôtels se déclinent selon différents segments : certaines adresses comme MiM Mallorca, MiM Sitges et MiM Ibiza sont réservées aux adultes, tandis qu’Andorre, Sotogrande et Baqueira Beret adoptent une approche plus familiale.

Plusieurs établissements disposent également d’espaces dédiés aux réunions et événements professionnels.


