Ile Maurice : les agents de voyages FRAM à la découverte de l'offre RIU (vidéos)

Durant cet éductour, les participants ont pu partir à la découverte de l'île, accompagné d'une guide pour leur donner plus d'informations et de détails.



La visite a démarré par le Jardin de Pamplemousse, l’un des plus anciens jardins botaniques du monde créé au XVIIIe siècle et célèbre pour ses nénuphars géants, ses espèces endémiques et son héritage façonné par Pierre Poivre.



Elle s'est poursuivie avec le marché central de Port-Louis, cœur urbain aux influences créoles, indiennes, africaines et chinoises où épices, artisanat et textiles se côtoient dans une ambiance typique.



Les agents de voyages ont aussi découvert la région de Chamarel, et la Terre des 7 Couleurs, phénomène géologique unique datant de plus de 3 millions d’années, sa cascade de 100 mètres, et le Grand Bassin, lac sacré hindou et haut lieu de spiritualité dédié à Shiva.



Non loin, ils ont également pu admirer les Gorges de Rivière Noire, plus vaste parc national de l’île, réputé pour sa biodiversité et ses panoramas sur la côte sud-ouest, avant de conclure le séjour par une journée détente en catamaran jusqu’à l’île aux Cerfs, célèbre pour ses plages paradisiaques et son lagon turquoise.