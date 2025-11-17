Ile Maurice : les agents de voyages FRAM à la découverte de l'offre RIU (vidéos)

Quinze agents de voyages FRAM ont pu découvrir l'île Maurice, invités par RIU et Corsair - Photo : Amélia Brille
Du 2 au 8 novembre 2025, RIU et FRAM ont réuni une quinzaine d’agents de voyages pour un éductour sur l’île Maurice placé sous le signe de la découverte, de la formation terrain et des nouveautés hôtelières.
Logé au tout nouveau Riu Palace Mauritius (4* sup, adults only), le groupe a également pu découvrir le Riu Turquoise, autre ouverture majeure de l’été 2024, ainsi que plusieurs sites emblématiques de l’île.
Cet éductour, organisé avec Corsair au départ d’Orly, a offert aux agents de voyages FRAM et Promovacances un aperçu concret des produits commercialisés, tout en renforçant leur expertise sur la destination.
Corsair : six vols par semaine entre Paris Orly et l’île Maurice
A commencer par l'offre de vols de la compagnie. Corsair opère, en effet, six vols par semaine entre Paris-Orly et l’île Maurice durant la saison hiver 2025-2026, avec une offre adaptée aussi bien aux voyageurs loisirs qu'au business travel.
À bord de ses Airbus A330neo, la compagnie propose trois classes de voyage. L'Economy offre un bon rapport qualité-prix avec un siège ergonomique, un écran individuel, un large choix de films récents, séries, documentaires et musiques, ainsi qu’un repas chaud et des boissons incluses. Pour 80 € de plus, il est possible de choisir la catégorie Économie Plus avec 10 centimètres d'espacement en plus pour les jambes.
La classe Premium, située dans une cabine dédiée, propose des sièges plus larges et inclinables, permet un embarquement prioritaire, et comprend un service de restauration amélioré (mets plus raffinés, boissons supplémentaires) et un confort renforcé afin de mieux profiter des 11 heures de vol vers l’océan Indien.
Enfin, la classe Business (Grand Large) constitue l’offre la plus haut de gamme de Corsair, avec des sièges-lits totalement inclinables, un service de restauration inspiré de la gastronomie française, un choix de vins et spiritueux sélectionnés, un accès prioritaire à toutes les étapes du voyage, ainsi que l’entrée aux salons privés des aéroports.
Les passagers bénéficient aussi d’un kit de confort complet, d’une connexion Wi-Fi disponible à bord et d’une attention particulière du personnel navigant.
Le Riu Palace Mauritius : une montée en gamme sur la péninsule du Morne
Durant cet éductour, les agents de voyages ont pu loger au Riu Palace Mauritius.
Réservé exclusivement aux adultes, il se compose de 310 chambres, dont des junior suites, des chambres avec vue mer, ainsi que les catégories exclusives Elite Club by RIU.
L’hôtel se distingue par ses prestations premium : deux piscines climatisées selon la saison, plusieurs bars dont un swim-up, un restaurant principal, des restaurants à la carte (gourmet, asiatique), un centre de mixologie, un room-service de 07h30 à 22h30, un accès direct à la plage et un WiFi accessible dans tout l’établissement.
Le Riu Palace Mauritius abrite également des chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite.
La catégorie Elite Club ajoute une valeur différenciante pour la clientèle haut de gamme : aromathérapie en chambre, minibar enrichi incluant snacks et boissons premium, bouteille de vin mousseux, service en chambre avec menu exclusif, enregistrement prioritaire, check-out jusqu’à 13h, réservation prioritaire dans les restaurants à thème, une piscine privée avec snack-bar premium et un restaurant Elite Club réservé aux membres.
Bon à sa voir : les clients du Riu Palace Mauritius, y compris Elite Club, ont accès au Riu Turquoise, mais l’inverse n’est pas autorisé ; un point essentiel pour orienter efficacement la clientèle selon leur budget et leurs attentes.
Riu Turquoise : l’option familiale et fun
Avec 390 chambres, le Riu Turquoise s’adresse à une clientèle familiale recherchant un séjour animé en formule tout compris 24h/24.
L’établissement abrite un restaurant principal, un restaurant indien, un steakhouse, trois piscines dont une chauffée selon la saison, une piscine pour enfants de 302 m² avec toboggans, un RiuLand pour les 4-12 ans, un sports bar, un bar aquatique réservé aux adultes, un spa Renova avec bains de vapeur et piscines de relaxation (adultes), ainsi qu’une salle de fitness.
Comme toujours chez RIU, les installations proposent transats et serviettes à volonté, une carte de boissons nationales et internationales, un minibar réapprovisionné, des activités nautiques comme le kayak, le paddle ou l’initiation à la plongée en piscine, et un programme d’animations quotidien pour petits et grands.
L’hôtel constitue une option idéale pour les familles recherchant confort, animations et accessibilité.
Une immersion complète dans l’île : nature, culture et lagons
Durant cet éductour, les participants ont pu partir à la découverte de l'île, accompagné d'une guide pour leur donner plus d'informations et de détails.
La visite a démarré par le Jardin de Pamplemousse, l’un des plus anciens jardins botaniques du monde créé au XVIIIe siècle et célèbre pour ses nénuphars géants, ses espèces endémiques et son héritage façonné par Pierre Poivre.
Elle s'est poursuivie avec le marché central de Port-Louis, cœur urbain aux influences créoles, indiennes, africaines et chinoises où épices, artisanat et textiles se côtoient dans une ambiance typique.
Les agents de voyages ont aussi découvert la région de Chamarel, et la Terre des 7 Couleurs, phénomène géologique unique datant de plus de 3 millions d’années, sa cascade de 100 mètres, et le Grand Bassin, lac sacré hindou et haut lieu de spiritualité dédié à Shiva.
Non loin, ils ont également pu admirer les Gorges de Rivière Noire, plus vaste parc national de l’île, réputé pour sa biodiversité et ses panoramas sur la côte sud-ouest, avant de conclure le séjour par une journée détente en catamaran jusqu’à l’île aux Cerfs, célèbre pour ses plages paradisiaques et son lagon turquoise.
Publié par Amelia Brille
