TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

FRAM lance SPORT+ et renforce ses clubs pour l’hiver !

Plus de 40 destinations et de nombreuses nouveautés


FRAM lance sa brochure Hiver 2025-26 avec plus de 40 destinations, de nouveaux clubs FRAMISSIMA et Club Jumbo, le programme SPORT+ et des séjours Immersion.


Rédigé par le Lundi 22 Septembre 2025

DITEX
FRAM a présenté sa nouvelle brochure Hiver 2025-26, une collection de 372 pages regroupant plus de 40 destinations à travers le monde. Séjours, clubs, circuits et croisières composent cette offre.

Pour cet hiver, FRAM enrichit son catalogue avec de nouvelles adresses sous ses labels emblématiques. Trois établissements rejoignent les Clubs FRAMISSIMA : le Framissima Praia de Chaves 5* au Cap-Vert, le Cape East 3* en Laponie et le Palm Beach Djerba 4* en Tunisie.

La gamme FRAMISSIMA Premium s’étend également, avec un premier établissement au Mexique – le Dreams Sapphire Resort & Spa 5* – et un nouvel hôtel en Tunisie : Framissima Premium Telemaque Beach & Spa 4* à Djerba.

A lire aussi : Karavel vise l’international avec l’appui de nouveaux investisseurs

Brochure : nouveautés Framissima et Club Jumbo

Autres articles
La collection Club Jumbo, réputée pour son rapport qualité-prix, accueille neuf nouveautés : le Club Jumbo Amwaj Beach Club Abu Soma 4* en Égypte, le Tarisa Resort & Spa 3* sup à l’île Maurice, le Royal Suite 3* à Fuerteventura, le First Village 3* en Laponie Suédoise, l'Allegro Agadir 4* au Maroc, Le Saly 4* et le Yuma Lodge 3* au Sénégal ainsi que le Sunscape Coco Punta Cana 4* en République dominicaine et le Palm Galleria Resort 3*sup en Thaïlande.

Les clubs FRAMISSIMA Evasion ne sont pas en reste avec pas moins 7 nouvelles adresses à Bali (Tjampuhan & Spa 4*), en Guadeloupe (Arawak Beach Resort 4*), au Kenya (Barracuda Resort 4*), aux Maldives (Canareef Resort 4*), au Maroc (Marrakech Ryads Parc & Spa 4*), en Thaïlande (Estella Phuket Mai Khao Beach Resort 5*) et à Zanzibar (Voi Kiwengwa Resort 4*).

A lire aussi : Marque de camping, FRAM Signature... Le groupe fait le plein de projets !

FRAM lance le programme SPORT+

Parmi les innovations de cette saison, FRAM lance le programme SPORT+, qui sera déployé à partir du 1er novembre dans une dizaine de clubs. Les vacanciers pourront participer à des activités encadrées par des moniteurs qualifiés : fitness, aquagym, beach-volley, padel, water-polo ou encore pétanque.

En parallèle, le voyagiste développe l’offre Immersion by FRAM, avec quatre nouveaux séjours permettant une découverte approfondie des destinations.

Les voyageurs pourront ainsi séjourner à Malte, Marrakech, New York ou encore au Vietnam, dans des hôtels situés au cœur des villes, et profiter d’activités accompagnées par un représentant FRAM.

La nouvelle brochure hiver 2025 - 2026 de FRAM - Photo FRAM
La nouvelle brochure hiver 2025 - 2026 de FRAM - Photo FRAM
La brochure propose également une sélection d’hôtels partenaires, regroupés sous la mention FRAM Sélection ou Plein Vent Sélection. Ces établissements, choisis pour leur confort et leur rapport qualité-prix, couvrent des destinations variées telles que Cuba, le Qatar, les Maldives, le Sri Lanka ou la Tunisie.

« Avec cette nouvelle collection, nous confirmons notre volonté d’accompagner tous les voyageurs dans leurs envies d’ailleurs, en combinant soleil, découvertes et évasion », indique FRAM dans sa communication.

La brochure Hiver 2025-26 est disponible en version électronique et dans l’ensemble du réseau d’agences.


Lu 241 fois

Tags : fram
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 18 Septembre 2025 - 14:08 Albanie, Pologne, Madagascar : Aya Voyages élargit son horizon

Mercredi 17 Septembre 2025 - 14:35 Jet tours remet les clubs au goût du jour

Europ Assistance
Dernière heure

L'organigramme de TourMaG évolue !

Aéroport Carcassonne : la France doit récupérer des aides illégales versées à Ryanair !

FRAM lance SPORT+ et renforce ses clubs pour l’hiver !

L'aéroport de Nice renouvelle son partenariat avec Lagardère Travel Retail

Jancarthier acquiert l'agence Astral Tour à Aubervilliers

Brand News

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

LE MONDE EN DIRECT - Commerciaux Groupes H/F - CDI - (Ile de France et Province)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

AUCHAN VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Arras (62))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller Voyages Affaires expérimenté H/F - CDI - (Guipavas (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve
Distribution

Distribution

Jancarthier acquiert l'agence Astral Tour à Aubervilliers

Jancarthier acquiert l'agence Astral Tour à Aubervilliers
Partez en France

Partez en France

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le super typhon Ragasa menace les Philippines, Taïwan et Hong Kong

Le super typhon Ragasa menace les Philippines, Taïwan et Hong Kong
Production

Production

FRAM lance SPORT+ et renforce ses clubs pour l’hiver !

FRAM lance SPORT+ et renforce ses clubs pour l’hiver !
AirMaG

AirMaG

Aéroport Carcassonne : la France doit récupérer des aides illégales versées à Ryanair !

Aéroport Carcassonne : la France doit récupérer des aides illégales versées à Ryanair !
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
La Travel Tech

La Travel Tech

Tested4you teste son nouvel outil, la Vidéo Box

Tested4you teste son nouvel outil, la Vidéo Box
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Maldives : Sun Siyam réalise un rebranding soft au service d'un esprit maldivien réaffirmé

Maldives : Sun Siyam réalise un rebranding soft au service d'un esprit maldivien réaffirmé
HotelMaG

Hébergement

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme durable : "plein de choses sont faites, ça ne se sait pas", selon Jean-Pierre Nadir

Tourisme durable : "plein de choses sont faites, ça ne se sait pas", selon Jean-Pierre Nadir
CruiseMaG

CruiseMaG

Premiers essais réussis en mer pour le Celebrity Xcel

Premiers essais réussis en mer pour le Celebrity Xcel
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT : Olivier Mouchet nommé directeur de la division Hotel Procurement & Chain Supply

S4BT : Olivier Mouchet nommé directeur de la division Hotel Procurement &amp; Chain Supply
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias