Après l'ouragan Melissa, les 7 hôtels RIU en Jamaïque bientôt opérationnels

Touchée de plein fouet le 28 octobre dernier par l'ouragan Melissa, la Jamaïque met les bouchées doubles pour remettre sur pied son industrie touristique. En première ligne, RIU Hotels & Resorts se positionne comme l'acteur moteur de cette relance. Alors que le Riu Ocho Rios n'a jamais fermé, le Riu Montego Bay a rouvert dimanche 23 novembre 2025 et le Riu Palace Jamaica accueille à nouveau ses premiers clients depuis ce matin. Les quatre derniers établissements - Riu Reggae, Riu Negril, Riu Palace Tropical Bay et Riu Palace Aquarelle - rouvriront progressivement entre le 30 novembre et le 15 décembre 2025.



Jamaïque : une mobilisation humaine et financière sans précédent



Plus de 7 000 repas solidaires par jour