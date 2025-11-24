Après l'ouragan Melissa, les 7 hôtels RIU en Jamaïque bientôt opérationnels

Les sept hôtels RIU en Jamaïque seront bientôt tous de nouveau opérationnels - Depositphotos.com, @david_franklin
Touchée de plein fouet le 28 octobre dernier par l’ouragan Melissa, la Jamaïque met les bouchées doubles pour remettre sur pied son industrie touristique.
En première ligne, RIU Hotels & Resorts se positionne comme l’acteur moteur de cette relance.
Alors que le Riu Ocho Rios n’a jamais fermé, le Riu Montego Bay a rouvert dimanche 23 novembre 2025 et le Riu Palace Jamaica accueille à nouveau ses premiers clients depuis ce matin.
Les quatre derniers établissements - Riu Reggae, Riu Negril, Riu Palace Tropical Bay et Riu Palace Aquarelle - rouvriront progressivement entre le 30 novembre et le 15 décembre 2025.
En première ligne, RIU Hotels & Resorts se positionne comme l’acteur moteur de cette relance.
Alors que le Riu Ocho Rios n’a jamais fermé, le Riu Montego Bay a rouvert dimanche 23 novembre 2025 et le Riu Palace Jamaica accueille à nouveau ses premiers clients depuis ce matin.
Les quatre derniers établissements - Riu Reggae, Riu Negril, Riu Palace Tropical Bay et Riu Palace Aquarelle - rouvriront progressivement entre le 30 novembre et le 15 décembre 2025.
Jamaïque : une mobilisation humaine et financière sans précédent
Autres articles
-
Ile Maurice : les agents de voyages FRAM à la découverte de l'offre RIU (vidéos)
-
Ouragan Mélissa : la Jamaïque vise une reprise du tourisme d'ici au 15 décembre 2025
-
Ouragan Melissa : "une grande partie de Cuba a été épargnée"
-
L’ouragan Melissa frappe durement la Jamaïque
-
L'ouragan Melissa menace la Jamaïque et la République dominicaine
Avec plus de 4 000 chambres et autant d’employés répartis entre Negril, Montego Bay, Ocho Rios et Falmouth, la chaîne espagnole représente un pilier du parc hôtelier jamaïcain.
Cette reprise s’accompagne également du retour progressif des vols charters en provenance des marchés clés que sont le Canada, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, soutenus par les engagements des tour-opérateurs Sunwing et TUI.
Pour les autorités jamaïcaines, il s’agit du levier essentiel pour relancer la première industrie du pays. Edmund Bartlett, ministre du Tourisme, a salué "l’engagement et la résilience" des équipes de RIU lors de sa visite au Riu Ocho Rios.
Au-delà de la reprise opérationnelle, RIU souligne avoir fait de l’accompagnement de ses employés sa priorité, en ligne avec sa stratégie Proudly Committed.
La chaîne a créé un fonds d’un million de dollars, dont 80% directement destinés au personnel : 570 000 USD pour la reconstruction des logements endommagés et 230 000 USD pour des kits d'urgence contenant des produits essentiels et une ligne de crédit sans intérêt de 1,3 million USD pour aider à couvrir les dégâts.
Les 20% restants sont alloués à la communauté jamaïquaine, en collaboration avec la Jamaica Basic School Foundation : 1 750 paquets de soutien ont déjà été distribués dans les zones les plus isolées.
Cette reprise s’accompagne également du retour progressif des vols charters en provenance des marchés clés que sont le Canada, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, soutenus par les engagements des tour-opérateurs Sunwing et TUI.
Pour les autorités jamaïcaines, il s’agit du levier essentiel pour relancer la première industrie du pays. Edmund Bartlett, ministre du Tourisme, a salué "l’engagement et la résilience" des équipes de RIU lors de sa visite au Riu Ocho Rios.
Au-delà de la reprise opérationnelle, RIU souligne avoir fait de l’accompagnement de ses employés sa priorité, en ligne avec sa stratégie Proudly Committed.
La chaîne a créé un fonds d’un million de dollars, dont 80% directement destinés au personnel : 570 000 USD pour la reconstruction des logements endommagés et 230 000 USD pour des kits d'urgence contenant des produits essentiels et une ligne de crédit sans intérêt de 1,3 million USD pour aider à couvrir les dégâts.
Les 20% restants sont alloués à la communauté jamaïquaine, en collaboration avec la Jamaica Basic School Foundation : 1 750 paquets de soutien ont déjà été distribués dans les zones les plus isolées.
Plus de 7 000 repas solidaires par jour
RIU s’est également associé à l’ONG World Central Kitchen pour fournir des repas dans les zones les plus touchées.
Depuis Negril et Montego Bay, les équipes hôtelières préparent chaque jour près de 8 000 repas, un dispositif démarré à 1 000 rations quotidiennes le 6 novembre.
Cette initiative poursuit un double objectif : apporter une aide alimentaire immédiate et garantir une continuité d’activité pour le personnel pendant la reprise.
Depuis Negril et Montego Bay, les équipes hôtelières préparent chaque jour près de 8 000 repas, un dispositif démarré à 1 000 rations quotidiennes le 6 novembre.
Cette initiative poursuit un double objectif : apporter une aide alimentaire immédiate et garantir une continuité d’activité pour le personnel pendant la reprise.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille