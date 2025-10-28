L’ouragan Melissa frappe durement la Jamaïque

Après le passage de l’ouragan Melissa, l’ensemble des principaux aéroports de Jamaïque (Kingston Norman Manley, Sangster International à Montego Bay, Ian Fleming, Tinson Pen et Ken Jones) sont fermés et leur réouverture dépendra des conditions météorologiques et de l'état des installations.​



Sangster International (Montego Bay) a fermé ses portes dès le 26 octobre, la plateforme réouvrira après une évaluation des dégâts et le nettoyage des pistes.​ Sur Flightradar24, tous les vols sont indiqués annulés pour la journée du 29 octobre 2026.



L'aéroport Norman Manley à Kingston ainsi que tous les autres aéroports (Ian Fleming, Ken Jones, Tinson Pen) restent également fermés. Les axes routiers menant à l'ensemble des plateformes ont été touchés par des inondations, ou des dégâts structurels qui rendent parfois l'accès difficile.