L’ouragan Melissa frappe durement la Jamaïque

L’ouragan Melissa a balayé la Jamaïque avec une violence exceptionnelle. Ses rafales, approchant les 300 km/h, ont déraciné des arbres, éventré des habitations et submergé des routes entières.
Classé initialement en catégorie 5, le cyclone a ensuite été rétrogradé en catégories 4 puis 3 après avoir quitté l’île et pris la direction de Cuba.
Les autorités ont décrété l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire. Une des régions les plus touchées se situent dans le sud de l’île, notamment la paroisse de Saint Elizabeth, surnommée le « grenier à blé » de la Jamaïque, où les inondations ont détruit une grande partie des récoltes.
Selon la Croix-Rouge, plus de la moitié de la population, soit environ 1,5 million de personnes, pourrait être directement affectée par les conséquences du cyclone, indique Le Monde.
Plus de 25 000 touristes au moment du passage de Melissa
Les coupures d’électricité massives concerneraient près de 530 000 Jamaïcains mardi soir, sur une population de 2,83 millions d'habitants.
Plusieurs hôpitaux et écoles ont été endommagés. Les autorités et l’ONU ont planifié l’acheminement de milliers de kits de secours dès la réouverture des aéroports.
La Jamaïque comptait encore plus de 25 000 touristes au moment du passage de Melissa. Les autorités locales et les hôtels ont mis en place des protocoles d’urgence, détaille Le Monde.
Les évacuations massives organisées en amont ont permis de réduire le nombre de victimes, mais les premières estimations font état d’au moins trois morts en Jamaïque et plusieurs dans les Caraïbes.
Jamaïque, le secteur du tourisme impacté
Le secteur touristique, pilier de l’économie nationale pourrait être impacté. L’aéroport international et les ports avaient été fermés par mesure de précaution. À cela s’ajoutent des dommages dans l’agriculture, un secteur déjà fragilisé par la saison des ouragans.
Selon les premières estimations d’AccuWeather, le coût des dégâts pourrait dépasser 22 milliards de dollars, soit davantage que le PIB annuel de la Jamaïque.
Les infrastructures routières, portuaires et électriques vont nécessiter des réparations et constructions.
Les aéroports fermés rouvriront sous réserve des conditions météo et de l'état des infrastructures
Après le passage de l’ouragan Melissa, l’ensemble des principaux aéroports de Jamaïque (Kingston Norman Manley, Sangster International à Montego Bay, Ian Fleming, Tinson Pen et Ken Jones) sont fermés et leur réouverture dépendra des conditions météorologiques et de l'état des installations.
Sangster International (Montego Bay) a fermé ses portes dès le 26 octobre, la plateforme réouvrira après une évaluation des dégâts et le nettoyage des pistes. Sur Flightradar24, tous les vols sont indiqués annulés pour la journée du 29 octobre 2026.
L'aéroport Norman Manley à Kingston ainsi que tous les autres aéroports (Ian Fleming, Ken Jones, Tinson Pen) restent également fermés. Les axes routiers menant à l'ensemble des plateformes ont été touchés par des inondations, ou des dégâts structurels qui rendent parfois l'accès difficile.
