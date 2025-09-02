Usain Bolt, nouvel ambassadeur mondial du tourisme jamaïcain

A l’occasion du 63ᵉ anniversaire de son indépendance, la Jamaïque a lancé le 6 août dernier sa nouvelle campagne publicitaire portée par une figure emblématique : Usain Bolt.
Le sprinteur est désormais Ambassadeur Mondial du Tourisme de la Jamaïque, et invite les voyageurs à découvrir son île natale à travers une vidéo de 30 secondes diffusée sur toutes les plateformes numériques.
Dans ce spot intitulé "Voici notre Jamaïque", l’athlète revient sur son parcours, des collines de Trelawny à la reconnaissance internationale, en mettant en lumière l’énergie, la résilience et le rythme qui caractérisent le pays.
"Nous sommes une petite île, mais nous accomplissons de grandes choses", déclare-t-il, invitant à explorer plages, montagnes, culture et rencontres.
Avec Usain Bolt, une stratégie mondiale et digitale pour la Jamaïque
Pour Edmund Bartlett, ministre du Tourisme jamaïcain, cette campagne illustre "la fierté et l’excellence jamaïcaines" et permet de partager "la magie du pays avec le monde entier".
Donovan White, directeur du Tourisme de la Jamaïque, souligne quant à lui le rôle unique de Bolt : "Son charisme et son amour pour la Jamaïque en font le porte-parole idéal pour transmettre notre message au monde."
La campagne s’accompagne d’une stratégie globale mêlant narration numérique, activation des réseaux sociaux et apparitions lors d’événements internationaux.
L’objectif est de renforcer le lien émotionnel entre la Jamaïque et les voyageurs tout en valorisant sa musique, sa gastronomie, sa culture et sa beauté naturelle.
