TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo DestiMaG  
Recherche avancée

Usain Bolt, nouvel ambassadeur mondial du tourisme jamaïcain

Une fierté nationale mise en avant


Usain Bolt est devenu le visage mondial du tourisme jamaïcain. À l’occasion du 63ᵉ anniversaire de l’indépendance de l’île, le sprinteur invite les voyageurs à découvrir la Jamaïque à travers une nouvelle campagne publicitaire, mettant en avant sa culture et ses paysages.


Rédigé par le Mercredi 3 Septembre 2025

Usain Bolt devient le visage mondial du tourisme jamaïcain - Depositphotos @gdvcom
Usain Bolt devient le visage mondial du tourisme jamaïcain - Depositphotos @gdvcom
TAP Air Portugal
A l’occasion du 63ᵉ anniversaire de son indépendance, la Jamaïque a lancé le 6 août dernier sa nouvelle campagne publicitaire portée par une figure emblématique : Usain Bolt.

Le sprinteur est désormais Ambassadeur Mondial du Tourisme de la Jamaïque, et invite les voyageurs à découvrir son île natale à travers une vidéo de 30 secondes diffusée sur toutes les plateformes numériques.

Dans ce spot intitulé "Voici notre Jamaïque", l’athlète revient sur son parcours, des collines de Trelawny à la reconnaissance internationale, en mettant en lumière l’énergie, la résilience et le rythme qui caractérisent le pays.

"Nous sommes une petite île, mais nous accomplissons de grandes choses", déclare-t-il, invitant à explorer plages, montagnes, culture et rencontres.

A lire aussi : Le Riu Negril rénové ouvre ses portes en Jamaïque

Avec Usain Bolt, une stratégie mondiale et digitale pour la Jamaïque

Autres articles
Pour Edmund Bartlett, ministre du Tourisme jamaïcain, cette campagne illustre "la fierté et l’excellence jamaïcaines" et permet de partager "la magie du pays avec le monde entier".

Donovan White, directeur du Tourisme de la Jamaïque, souligne quant à lui le rôle unique de Bolt : "Son charisme et son amour pour la Jamaïque en font le porte-parole idéal pour transmettre notre message au monde."

La campagne s’accompagne d’une stratégie globale mêlant narration numérique, activation des réseaux sociaux et apparitions lors d’événements internationaux.

L’objectif est de renforcer le lien émotionnel entre la Jamaïque et les voyageurs tout en valorisant sa musique, sa gastronomie, sa culture et sa beauté naturelle.


Lu 95 fois

Tags : ambassadeur, jamaique
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 2 Septembre 2025 - 18:09 Cristiano Ronaldo, nouveau visage de l'Arabie Saoudite

Mardi 2 Septembre 2025 - 10:44 Cap sur le sud de la Californie avec un webinaire dédié

Brand News DestiMaG

Quartier Libre créateur de voyages en Irlande

Quartier Libre créateur de voyages en Irlande
Capable de gérer des dernières minutes et des départs jusqu’en octobre, l’Irlande est un peu à la...
ANA
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

TOUR DU MONDE "Visages et Civilisations du Monde" signé Ciels du Monde

TOUR DU MONDE "Visages et Civilisations du Monde" signé Ciels du Monde
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

Estonie : Hyatt arrive dans les pays baltes avec le Hyatt Place Tallinn

Paris et sa région dépassent les niveaux pré-covid

Vacances d’été 2025 : Gîtes de France dresse un bilan positif

Usain Bolt, nouvel ambassadeur mondial du tourisme jamaïcain

Qantas nomme Darsh Chapman à la tête de sa région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Brand News

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Vidéo à la une
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025
AirMaG

AirMaG

Qantas nomme Darsh Chapman à la tête de sa région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Qantas nomme Darsh Chapman à la tête de sa région Europe, Moyen-Orient et Afrique
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisière : à Marseille, une saison estivale 2025 sous le signe de la régularité

Croisière : à Marseille, une saison estivale 2025 sous le signe de la régularité
Distribution

Distribution

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?
Futuroscopie

Futuroscopie

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]
HotelMaG

Hébergement

Mama Shelter ouvre sa première adresse en Asie

Mama Shelter ouvre sa première adresse en Asie
La Travel Tech

La Travel Tech

Roadtrip : Wikicampers lance l'appli Koko Pilote

Roadtrip : Wikicampers lance l'appli Koko Pilote
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Delphine Morant, nouvelle directrice de Maison Boissière - Barnes Residences

Delphine Morant, nouvelle directrice de Maison Boissière - Barnes Residences
Partez en France

Partez en France

Paris et sa région dépassent les niveaux pré-covid

Paris et sa région dépassent les niveaux pré-covid
Production

Production

Groupes : Solotour maintient sa dynamique en 2025

Groupes : Solotour maintient sa dynamique en 2025
Transport

Transport

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur intègre l’offre hôtelière de Gekko Group

SAP Concur intègre l’offre hôtelière de Gekko Group
Voyages responsables

Voyages Responsables

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias