Jamaïque : les frontières fermées jusqu’au 31 mai 2020

Le 20 avril 2020, dans une allocution au sujet de la lutte contre le COVID-19, le Premier Ministre jamaïcain, Andrew Holness, a annoncé le prolongement de la fermeture des frontières jusqu’au 31 mai 2020. Ces mesures viennent en complément de celles mises en place au début de la crise sanitaire dans le but d’assurer la sécurité de ses résidents et visiteurs.Le pays avait annoncé qu’à compter duPour rappel l'Office de Tourisme de la Jamaïque a mis en placepour faire voyager tout le monde depuis son canapé :- une playlist spéciale aux couleurs du pays est disponible dans le monde entier et accessible ici. - Organisation de sessions live depuis le compte Instagram Visit Jamaica pour permettre aux Français de s’évader depuis chez eux. Au programme : concerts, cours de yoga, démonstration de cuisine locale...