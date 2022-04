Voyage Jamaïque : plus besoin de test covid avant départ

Les autorités jamaïcaines ont allégé les mesures sanitaires sur place. Les couvre-feux un temps en vigueur ont été supprimés. Les jauges dans le cadre de rassemblements également.



Les gestes barrières et les mesures de distanciation ne sont plus impératifs mais restent recommandés.



Quant au port du masque, il reste obligatoire en intérieur dans les lieux recevant du public et il est recommandé mais non obligatoire dans les lieux servant des boissons ou de la nourriture.