En 2022 la Jamaïque multiplie ses atouts pour vous accueillir Sur un air de fête la Jamaïque, ancienne colonie anglaise, célèbre cette année le 60e anniversaire de son indépendance.

A cette occasion, alors que les restrictions liées à la pandémie sont levées, le pays s’est préparé avec optimisme et beaucoup de nouveautés à retrouver un tourisme international. En toute confiance, les voyageurs français, peuvent réserver leurs séjours sur cette île aux décors somptueux patrie de toutes les musiques caribéennes.

Après d’importants travaux l’aéroport Sangster à Montego Bay (SIA) s’affirmera comme l’un des plus modernes de la Caraïbe. A terme son trafic atteindra les 4 millions de passagers par an. Les travaux seront achevés au cours du deuxième trimestre de 2023.



A travers toute l’île le parc hôtelier est par ailleurs en pleine expansion. En 2022 la Jamaïque cette île aux multiples attraits naturels, historiques, artistiques est fin prête à vous accueillir.



8 000 chambres d'hôtel en construction « La Jamaïque connaît son plus grand boom de développement hôtelier et de tourisme de villégiature depuis des années. Plus de 8000 chambres d’hôtel supplémentaires sont prévues » a révélé Edmund Bartlett, Ministre du tourisme de la Jamaïque.



Un total de 2 milliards de dollars sera investi pour mettre en service ces 8 000 chambres créant ainsi quelque 24 000 emplois à temps partiel et à temps plein et 12 000 emplois d'ouvriers du bâtiment. « Cela aura un effet positif sur l'économie et profitera directement à des milliers de Jamaïcains » a souligné le Ministre. La majorité de ces projets sont menés par des investisseurs européens.





Voici quelques exemples de ces projets hôteliers :



A Hanover (ouest de l’île) le Princess Resort de 2 000 chambres est actuellement en construction. Il s'agira du plus grand complexe hôtelier de la Jamaïque. Les travaux sont également en cours pour les près de 2 000 chambres du Hard Rock Resort. 1 000 chambres sont en construction par le Sandals and Beaches à Saint Ann (nord de la Jamaïque).



Sont également prévues 1 000 chambres pour le Viva Wyndham Resort au nord de Negril. Le RIU à Trelawny aura environ 700 chambres ainsi que le nouveau Secrets Resort dans la région de Richmond/Saint Ann. Bahia Principe a également annoncé des plans d'expansion.







8 vols hebdomadaires au départ de France Cet été, à partir de mai 2022, la Jamaïque sera d’ores et déjà facilement accessible avec 9 vols hebdomadaires en correspondances au départ de France :

Via Bruxelles avec Tuifly Belgique – 2 vols par semaine les mardis et vendredis. Via Francfort avec Condor – 2 vols par semaine le mercredi et le samedi. Via Francfort avec Eurowings Discover – 1 vol par semaine le samedi. Via Zürich avec Edelweiss – 1 vol par semaine le mardi. Via Londres Heathrow avec Virgin Atlantic : 2 vols par semaine le dimanche et le mercredi.

Il existe de nombreuses options de vol avec American Airlines, Air France-Delta Airlines via les États-Unis vers la Jamaïque.



Pensez à enregistrer tous vos bookings sur

Conditions d’entrée

Plus d'informations sur :



Comme pour beaucoup de destinations, chaque voyageur devra remplir la carte d'immigration. Le mieux est de le faire en ligne avant le départ via

Depuis le 1er mars, Il n'y a plus de restrictions de voyage sur l'île. La demande "d'autorisation de voyage" et le "Resilient Corridor" qui étaient les principaux obstacles à la réservation ne sont plus en vigueur. Seule la présentation d'un test PCR ou d'un test antigénique négatif (dans les 72 heures avant le départ) est exigée pour tous les voyageurs âgés de 12 ans et plus.Plus d'informations sur : https://www.visitjamaica.com/jamaica-cares Comme pour beaucoup de destinations, chaque voyageur devra remplir la carte d'immigration. Le mieux est de le faire en ligne avant le départ via https://enterjamaica.com ou de remplir la version papier remise dans l'avion.



Contact

Suivez notre page Facebook

https://www.facebook.com/VisitJamaicaFrance

et Instagram

https://www.instagram.com/visitjamaica/



Approfondissez vos connaissances sur la destination grâce au e-learning

www.jamaica-training.fr



Site internet :

https://www.visitjamaica.com/french/



Contact Jamaica Tourist Board France :

Mrs Maurice Dindaine :

maurice.dindaine@ilesetreve.com





