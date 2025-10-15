Week-end : le nouveau site des Hauts-de-France mise sur le tourisme du mieux-être

tourisme de ressourcement

Le tourisme entre dans l’économie de la transformation. Au-delà de la découverte d’un patrimoine, le tourisme de proximité est motivé par la volonté de s’évader du quotidien, de ralentir dans une société qui va trop vite

L’enjeu n’est plus seulement de se divertir mais de revenir différent, plus reposé, plus inspiré, enrichi par de nouvelles découvertes

La vocation du tourisme ne se limite plus au divertissement, il devient un remède pour se faire du bien, répondre aux déséquilibres du quotidien