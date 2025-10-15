TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Week-end : le nouveau site des Hauts-de-France mise sur le tourisme du mieux-être

59% des Français se déclarent stressés en 2025.


Pour répondre aux tendances actuelles, la région des Hauts-de-France met en ligne une nouvelle plateforme dédiée aux week-ends, avec des séjours qui invitent à ralentir, se ressourcer, se relier à soi et aux autres, pour revenir différent…


Jeudi 16 Octobre 2025

Philippe Gold (directeur de Hauts-de-France Tourisme) et Caroline Foucault, chef de projet. (c)T.Beaurepère
Philippe Gold (directeur de Hauts-de-France Tourisme) et Caroline Foucault, chef de projet. (c)T.Beaurepère
Dix ans après la création d’un premier site internet dédié aux week-ends et courts-séjours dans les Hauts-de-France, la région passe la vitesse supérieure avec la mise en ligne d’une nouvelle plateforme, toujours à l’adresse www.weekend-hautsdefrance.com.

« Dès le mardi 21 octobre, elle proposera une offre renouvelée de courts séjours dans la région, entièrement réservables en ligne, avec une montée en puissance qui permettra d’atteindre les 250 séjours à la fin de l’année » explique Caroline Foucault, chef de projet de développement de la nouvelle plateforme.

Elle se félicite des résultats obtenus avec le site précédent. Sur les dix premiers mois de l’année 2025, il a comptabilisé 740 000 visiteurs uniques et généré 4850 ventes en ligne, pour un chiffre d’affaires de 1,2 million d’euros.

Il faut y ajouter les transactions consécutives à la mise en relation directe entre les clients potentiels et les fournisseurs, car le site se présente également comme une centrale d’intermédiation.

Haust-de-France : des courts-séjours qui contribuent au « mieux-être durable »

Cette nouvelle mouture, fruit de deux ans de travail collaboratif avec les acteurs du territoire et conçue par l’entreprise Smile, n’est pas un simple toilettage mais une remise à plat totale répondant à une vision renouvelée du tourisme.

L’ambition est d’en faire la vitrine d’un tourisme de court séjour tourné vers l’évasion et la découverte, mais également le ressourcement, avec pour cible principale les habitants des Hauts-de-France et des régions limitrophes, en particulier d’Ile-de-France et du Grand Est.

En 2025, 59% des Français se déclarent stressés et l’épuisement professionnel a doublé depuis 2020.

« Notre rôle est d’offrir des expériences qui apaisent, inspirent et rapprochent. Le tourisme doit être un facteur d’équilibre et de transformation positive » rappelle Daniel Fasquelle, président de Hauts-de-France Tourisme.

Une réflexion enrichie par la sociologie et les neurosciences

Développé à partir d’une approche enrichie par la sociologie, la santé, les neurosciences ou encore la philosophie pour mieux comprendre les aspirations des visiteurs, le nouveau weekend-hautsdefrance.com propose une vision renouvelée du tourisme, qui contribue au mieux être durable. Hauts-de-France Tourisme parle de « tourisme de ressourcement ».

« Le tourisme entre dans l’économie de la transformation. Au-delà de la découverte d’un patrimoine, le tourisme de proximité est motivé par la volonté de s’évader du quotidien, de ralentir dans une société qui va trop vite » complète Jean-Philippe Gold, directeur de Hauts-de-France Tourisme.

« L’enjeu n’est plus seulement de se divertir mais de revenir différent, plus reposé, plus inspiré, enrichi par de nouvelles découvertes » ajoute-t-il. « La vocation du tourisme ne se limite plus au divertissement, il devient un remède pour se faire du bien, répondre aux déséquilibres du quotidien ».

Un autodiagnostic pour identifier ses besoins

Il en résulte une plateforme qui propose une nouvelle génération de courts-séjours, pour ralentir le rythme, contempler, se relier à soi et aux autres, avec des hébergements inspirants, de la gastronomie locale, des itinérances douces ou des immersions culturelles.

Pour une navigation différente, elle propose une segmentation approfondie qui va encore s’enrichir dans les prochains mois, avec une vingtaine de thématiques : ralentir à deux, escapades curieuses et gourmandes, rire et lâcher prise entre amis…

En parallèle, Hauts-de-France innove avec un autodiagnostic, accessible dès la home-page, qui permet au voyageur d’identifier ses besoins.

A partir d’une vingtaine de questions simples (sur le sommeil, l’exposition aux écrans, les difficultés de concentration…), il permet de définir son profil et ses besoins essentiels (ressourcement physique, sensoriel, social…) et d'accéder en un clic à une sélection d’offres adaptées.

Une meilleure personnalisation et de multiples suggestions

Ces offres, proposées par des hébergeurs (hôtels, hébergements insolites, gîtes), « ne sont pas packagées. Dans le cadre du tourisme de proximité, le visiteur préfère réserver en priorité son hébergement et garder la liberté de choisir des activités ou des visites, une fois sur place » ajoute Jean-Philippe Gold.

Elles sont complétées par des services optionnels pour une personnalisation accrue (un petit déjeuner en chambre, une planche apéritif, un soin au spa…) qu'il est possible d'assembler en temps réel avec l'hébergement, avec en moyenne une douzaine d’options par offre, et par des adresses suggérées par des acteurs locaux.

Des produits spécifiques élaborés en lien avec des agences réceptives, par exemple dans le cadre de randonnées à pied ou en vélo, seront également proposés sur la plateforme.

Il s’agit désormais d’embarquer un maximum de prestaires régionaux dans l’aventure, avec un nouveau modèle économique. Hauts-de-France Tourisme, qui ne prend aucune commission sur les ventes, ne facturera rien pour une première offre en ligne.

Ensuite, l’organisme envisage de faire payer une contribution pour les offres suivantes, de l’ordre de 350 € par offre, pour le temps passé à valoriser et marketer les produits…


