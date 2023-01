La Cité Internationale de la Langue Française sera prête en juin 2023

La Cité poursuit plusieurs objectifs à l’échelle locale, nationale et internationale.



Elle va d’abord contribuer à l’attractivité du Pays du Valois, une terre littéraire dans le département de l’Aisne, qui a vu naître Alexandre Dumas, à quelques pas du château, Jean Racine à la Ferté Milon, Jean de la Fontaine à Château-Thierry et Paul Claudel à Villeneuve/Fère.



Le parcours de visite permanent sur 1 200 m² permettra de découvrir l’histoire du château, construit au XVIe siècle par François Ier, mais au-delà c’est une déambulation éducative et ludique à travers la langue française, ses évolutions, ses interactions avec les autres langues, son rapport à l’État.



La Cité sera aussi le siège d’expositions temporaires, de spectacles, de films et de débats dans son auditorium de 250 places, ses espaces pédagogiques et de formation, en plus des 12 ateliers de résidence pour des artistes, chercheurs, entrepreneurs ainsi qu’une librairie et un café-salon de thé.