TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Marketing : Val d’Isère sert de décor à un jeu vidéo téléchargé 25 millions de fois

Val d’Isère servira de décor au jeu Grand Mountain Adventure 2


Grand amateur de technologie et de coups de communication, Christophe Lavaut a offert à Val d’Isère une visibilité d’un nouveau genre. Pour la première fois, une station de ski sera intégrée au jeu mobile Grand Mountain Adventure 2. Les amoureux de la station de Val d’Isère ou les néophytes pourront descendre la mythique face de Bellevarde à tout moment sur leur... smartphone !


Rédigé par le Vendredi 17 Octobre 2025

Val d’Isère servira de décor au jeu Grand Mountain Adventure 2 - DR Grand Mountain Adventure 2
Val d’Isère servira de décor au jeu Grand Mountain Adventure 2 - DR Grand Mountain Adventure 2
Aerticket
Le jeu vidéo n’est pas seulement le premier marché culturel du monde, il exerce aussi une influence majeure sur notre quotidien.

Qui n’a pas voulu découvrir Rome après avoir joué au très novateur, pour l’époque, Assassin’s Creed Brotherhood, ou les grandes plaines américaines, après des heures passées sur Red Dead Redemption 2, voire prendre un billet pour le stade de ses exploits après une partie endiablée de Football Manager ?

Si la question peut paraître saugrenue pour des professionnels d’un secteur éloigné du sujet, elle est pourtant familière à de nombreux Français et voyageurs internationaux.

"Je cherchais un moyen d’entrer en contact avec les nouvelles générations. Dans le domaine du ski, nous faisons face à des enjeux considérables concernant le renouvellement des clientèles, et à Val d’Isère encore plus, car, du fait de notre positionnement, l’âge moyen de nos skieurs est plus élevé qu’ailleurs.

Je voulais aller chercher ces nouvelles générations là où elles se trouvent. On a tendance à utiliser les méthodes marketing des années 1990, avec des campagnes traditionnelles, des slogans éculés, qui ne parlent plus à ces jeunes publics," explique Christophe Lavaut, directeur général de Val d’Isère Tourisme.

Un changement de méthode qui aboutit aujourd’hui à une idée novatrice, et sans doute unique dans le tourisme institutionnel français, puisque Val d’Isère deviendra la première station de ski à être modélisée dans le jeu Grand Mountain Adventure 2.

Val d’Isère : "Je réfléchissais à des choses sur Netflix, puis il restait la piste du gaming"

A l’instar du ciné-tourisme, le tourisme vidéoludique se développe et devient même un nouveau pan de l’industrie touristique. Cette pratique désigne les voyageurs qui décident de découvrir des lieux réels après les avoir explorés virtuellement, dans la peau d’un héros numérique.

D’après une étude de Skyscanner, 41 % des voyageurs français interrogés affirment avoir été influencés par leurs jeux vidéo préférés dans le choix de leur destination.

Avant d’en arriver au jeu sur mobile, Christophe Lavaut a exploré plusieurs pistes.

"Je réfléchissais à des choses sur les plateformes de streaming, comme des séries ou des documentaires sur Netflix, Amazon Prime et consorts dans lesquels nous pouvions nous insérer.

Certains l’avaient déjà fait, mais le problème de ce genre d’action, c’est son coût.

Il restait la piste du gaming. Nous avons exploré quelques pistes, comme des projets de métavers, mais il n’y avait pas de public derrière. Nous nous sommes alors intéressés aux compétitions d’e-sport," poursuit le dirigeant, qui a un temps travaillé dans le secteur du jeu vidéo.

Bien que très médiatique, ce genre d’événement revient surtout à rassembler des milliers de personnes enfermées dans une salle de spectacle ou un centre des congrès pendant des heures.

Finalement, un effort marketing jugé contre-productif, puisque l’enjeu est de faire sortir les jeunes générations de leurs écrans, en leur donnant envie de skier.

"À la fin, je me suis dit que l’idéal serait quand même d’être présent dans un jeu qui parle aux skieurs.

J’ai un peu benchmarké, puis je me suis souvenu que j’avais joué à Grand Mountain Adventure et que j’avais adoré ce jeu. À tel point que j’avais même payé l’abonnement ensuite, parce que je voulais découvrir toutes les cartes.

Pour le coup, nous étions sûrs de toucher de jeunes adultes qui aiment la glisse et à qui, il faut faire connaître Val d’Isère. Cela nous permettrait de créer une forme de séduction et de stimuler leur imaginaire. C’était vraiment notre cible," estime Christophe Lavaut.

Grand Mountain Adventure a été téléchargé plus de 25 millions de fois !

Un premier mail est envoyé au studio suédois Toppluva, à l’origine du jeu, une entreprise fondée par trois frères snowboarders : Viktor, Sebastian et Alexander.

Nous sommes alors à la fin du printemps 2023.

A lire : Val d’Isère : l'IA fait revivre en vidéo le village d'antan

Grand Mountain Adventure est déjà un succès, avant même la sortie de son deuxième opus. Depuis le début de la saga, il a été téléchargé plus de 25 millions de fois sur ordinateur, smartphone et Nintendo Switch.

Sorti en février, le deuxième opus compte déjà plus de 1,5 million de téléchargements sur mobile.

"Après quelques semaines d’échanges, je leur soumets l’idée d’un partenariat. Dans le jeu, aujourd’hui encore, il n’y a que des stations fictives représentant une station italienne, une station suisse ou encore une française.

Je leur propose alors un partenariat gagnant-gagnant. D’un côté, nous leur amenons des joueurs qui sont nos clients, et qui, en plus, sont plutôt premium , et, de l’autre, tous les passionnés de ski qui jouent au jeu découvrent Val d’Isère," poursuit celui qui termine sa mission à la tête de Val d’Isère Tourisme.

Les équipes du studio débarquent alors dans les Alpes françaises pour une semaine de repérage : lieux, textures et ambiance du village.

Après deux ans de travail et la sortie d’une nouvelle version de l’application, les deux parties s’accordent pour intégrer une carte virtuelle et jouable de Val d’Isère.

Val d’Isère : "Le rendu dépasse largement ce que nous pouvions imaginer"

"Ils ont reproduit la zone la plus emblématique du domaine skiable.

Ils ne pouvaient pas modéliser l’ensemble de la station en raison de contraintes techniques, mais se sont focalisés sur la partie la plus reconnue : la Face de Bellevarde, tout le front de neige et le bas de la zone de Solaise.

Le rendu est ultra-réaliste, on a vraiment l’impression d’y être.

Tous ceux qui ont vu les images sont estomaqués, c’est incroyable. Le résultat dépasse largement ce que nous pouvions imaginer : ils ont réussi un véritable tour de force," s’enthousiasme-t-il.

Pour parvenir à cette retranscription, les équipes du studio ont eu accès aux relevés topographiques et aux modélisations 3D des pistes.

Grâce à leurs différents repérages, elles ont pu reproduire fidèlement cette portion de celle qui a été élue meilleure station de ski d’Europe, jusqu’au moindre sapin ou chalet.

Ainsi, il sera possible pour l’ensemble des joueurs de dévaler les pistes mythiques de la station alpine dès le 29 novembre prochain. L’application proposera alors une mise à jour intégrant la station reconstituée numériquement.

La Face de Bellevarde sera alors skiable sur smartphone pendant un temps limité. Ceux qui voudront prolonger l’expérience devront souscrire un abonnement.

Sans surprise, les objectifs sont multiples.

"Nous voulons aller chercher des prospects, donc parler à des gens qui ont déjà cette affinité. Nous sommes donc dans le cadre d’une campagne marketing classique.

Peut-être allons-nous convertir de nouveaux clients. De l’autre, nous aimerions redonner envie aux Français, et surtout aux plus jeunes, de se mettre au ski.

C’est un projet qui, à mon sens, aurait pu être porté par France Montagnes, voire Atout France," affirme celui qui prendra ses nouvelles fonctions le 3 novembre prochain en tant que directeur d’Aintourisme.

"Nous devons trouver des associations qui ont du sens et du fond"

Il aurait ainsi été possible d’avoir plusieurs stations françaises dans un même jeu, comme Ski Resort ou Snowtopia, des simulations orientées vers la gestion.

Peut-être que ce jour viendra ; en attendant, Val d’Isère fait figure de pionnière.

Grâce à Grand Mountain Adventure 2, elle va pouvoir toucher les moins de 35 ans, grands adeptes des applications mobiles, et aussi pénétrer un peu plus le marché américain.

Une clientèle fortement représentée parmi les téléchargements.

L’investissement reste somme toute modeste, même si Christophe Lavaut n’a pas souhaité nous en dire plus. Les retombées, en termes de visibilité, d’inspiration et de notoriété, pourraient en revanche être importantes.

Une initiative disruptive qui rejoint celle d’autres institutions touristiques, de la Croatie à Europa-Park, qui ont financé des espaces dédiés à leur pays afin d’inspirer les visiteurs pour leurs futurs voyages.

"C’est très ingénieux de croiser les loisirs avec le tourisme.

Les visiteurs sont dans une humeur optimiste, donc à ce moment où ils sont très réceptifs et positifs, ancrer des images d’un pays pour susciter l’envie de découvrir ses richesses culturelles est un véritable tour de force.

Je pense que la mode des influenceurs est un peu dépassée. Les destinations cherchent désormais à trouver des associations qui ont du sens et du fond. Les micro-communautés prennent le relais.

Ce genre d’initiative nous permet de développer de nouveaux leviers de croissance, comparativement à des médias très matures, où nous n’avons plus vraiment de marge de manœuvre.

Et ce qui est encore plus impactant pour nous, par rapport à d’autres campagnes, c’est que tant que le jeu est en ligne, Val d’Isère y restera," conclut Christophe Lavaut.

Alors, le jeu mobile sera-t-il plus fort que les affiches du métro parisien ? Éléments de réponse dans quelques mois.

Grand Mountain Adventure 2 :



Lu 464 fois

Tags : jeu video, skyscanner, val d'isère
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Assur-Travel

Brand News La Travel Tech

IFTM Top Resa 2025 : Expedia TAAP aux côtés des agences pour booster leurs ventes

IFTM Top Resa 2025 : Expedia TAAP aux côtés des agences pour booster leurs ventes
Le salon IFTM Top Resa 2025 a fermé ses portes il y a une 10 jours après trois jours intenses,...
Dernière heure

Michel Deparis (Les Connaisseurs du Voyage) nous a quittés

Après 10 ans de fermeture, l’EuroAirport rouvre sa terrasse panoramique !

Abu Dhabi : le Musée National Zayed ouvrira ses portes le 3 décembre 2025

Ponant franchit une nouvelle étape vers la croisière zéro émission

Privilèges Voyages met la main sur Intermonde

Brand News

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions
Resaneo et Quartier Libre travaillent la main dans la main pour offrir aux clients du...
Les annonces

JOUBERT VOYAGES - Chef de Projet Tourisme de Groupe Scolaire H/F - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MONDE AUTHENTIQUE - Créateur de safaris en Afrique expérimenté H/F - CDI - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DISCOVER THE WORLD - Attaché(e) commercial(e) Région Ile de France - CDI
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
Distribution

Distribution

Privilèges Voyages met la main sur Intermonde

Privilèges Voyages met la main sur Intermonde
Partez en France

Partez en France

Week-end : le nouveau site des Hauts-de-France mise sur le tourisme du mieux-être

Week-end : le nouveau site des Hauts-de-France mise sur le tourisme du mieux-être
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Abu Dhabi : le Musée National Zayed ouvrira ses portes le 3 décembre 2025

Abu Dhabi : le Musée National Zayed ouvrira ses portes le 3 décembre 2025
Production

Production

Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire

Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire
AirMaG

AirMaG

Après 10 ans de fermeture, l’EuroAirport rouvre sa terrasse panoramique !

Après 10 ans de fermeture, l’EuroAirport rouvre sa terrasse panoramique !
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Marketing : Val d’Isère sert de décor à un jeu vidéo téléchargé 25 millions de fois

Marketing : Val d’Isère sert de décor à un jeu vidéo téléchargé 25 millions de fois
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Asie : Swire Hotels lance la marque mondial Upper House et dévoile de nouveaux projets

Asie : Swire Hotels lance la marque mondial Upper House et dévoile de nouveaux projets
HotelMaG

Hébergement

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Travel-Insight devient membre d'Agir pour un Tourisme Responsable

Travel-Insight devient membre d'Agir pour un Tourisme Responsable
CruiseMaG

CruiseMaG

Ponant franchit une nouvelle étape vers la croisière zéro émission

Ponant franchit une nouvelle étape vers la croisière zéro émission
TravelJobs

Emploi & Formation

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias