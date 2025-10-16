Marketing : Val d’Isère sert de décor à un jeu vidéo téléchargé 25 millions de fois

" Ils ont reproduit la zone la plus emblématique du domaine skiable.



Ils ne pouvaient pas modéliser l’ensemble de la station en raison de contraintes techniques, mais se sont focalisés sur la partie la plus reconnue : la Face de Bellevarde, tout le front de neige et le bas de la zone de Solaise.



Le rendu est ultra-réaliste, on a vraiment l’impression d’y être.



Tous ceux qui ont vu les images sont estomaqués, c’est incroyable. Le résultat dépasse largement ce que nous pouvions imaginer : ils ont réussi un véritable tour de force, " s’enthousiasme-t-il.



Pour parvenir à cette retranscription, les équipes du studio ont eu accès aux relevés topographiques et aux modélisations 3D des pistes.



Grâce à leurs différents repérages, elles ont pu reproduire fidèlement cette portion de celle qui a été élue meilleure station de ski d’Europe, jusqu’au moindre sapin ou chalet.



Ainsi, il sera possible pour l’ensemble des joueurs de dévaler les pistes mythiques de la station alpine dès le 29 novembre prochain. L’application proposera alors une mise à jour intégrant la station reconstituée numériquement.



La Face de Bellevarde sera alors skiable sur smartphone pendant un temps limité. Ceux qui voudront prolonger l’expérience devront souscrire un abonnement.



Sans surprise, les objectifs sont multiples.



" Nous voulons aller chercher des prospects, donc parler à des gens qui ont déjà cette affinité. Nous sommes donc dans le cadre d’une campagne marketing classique.



Peut-être allons-nous convertir de nouveaux clients. De l’autre, nous aimerions redonner envie aux Français, et surtout aux plus jeunes, de se mettre au ski.



C’est un projet qui, à mon sens, aurait pu être porté par France Montagnes, voire Atout France," affirme celui qui prendra ses nouvelles fonctions le 3 novembre prochain en tant que directeur d’Aintourisme.