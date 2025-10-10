TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Des supermarchés aux bibliothèques : les nouveaux hotspots touristiques de la génération Z

Skyscanner dévoile les tendances de voyages en 2026


Une étude réalisée par Skyscanner met en lumière certaines tendances nouvelles, et amplifiées par la génération née après 1995, comme la visite des boutiques de cosmétiques ou des supermarchés pendant un voyage !


Rédigé par le Vendredi 10 Octobre 2025

La présentation de l'étude Skyscanner, en partenariat avec Tik Tok - Photo : T.Beaurepère
La présentation de l'étude Skyscanner, en partenariat avec Tik Tok - Photo : T.Beaurepère
CroisiEurope
Quelles seront les tendances de voyages en 2026 ?

En partenariat avec Tik Tok et le site web communautaire Reddit, et conduite par l’institut One Poll, le moteur de recherche Skyscanner a réalisé une étude mondiale auprès de 22 000 personnes, dont un millier de Français dont ils ont isolé les réponses.

Les résultats sont sans réelle surprise. Il en résulte un vrai besoin d’expériences plus personnelles, une envie de se ressourcer et une quête d’authenticité.

Ainsi, 57% des Français déclarent vouloir planifier une escapade à la montagne pour l’été ou l’automne 2026.

De l’envie à la réalité, il a y toutefois un gap important si l’on en croit les chiffres réels de la montagne en été qui, même si elle progresse chaque année, est encore loin de faire jeu égal avec les vacances à la mer.

Voyages multigénérationnels, une occasion de faire des économies !

Autres articles
Tik Tok, qui revendique 27,8 millions d’utilisateurs en France (dont 67% de plus de 25 ans) veut voir dans l’évolution des posts un reflet de cette tendance.

« Un nombre croissant d’utilisateurs de Tik Tok partagent leurs randonnées, distillent leurs conseils dans de courtes vidéos » témoigne Anaïs Devaux, responsable voyage de Tik Tok France.

Autre tendance, également connue : le développement des voyages multigénérationnels, y compris entre petits-enfants et grands-parents. Ils sont perçus comme l’opportunité de tisser des liens, créer des souvenir communs.

Pour autant, d’autres facteurs entrent en compte, en particulier pour les adultes de la génération Z (née après 1995, avec les technologies numériques). 44% mentionnent les économies ou le partage des coûts de voyage comme principale source de motivation pour voyager en famille !

Lire aussi : Sur-mesure et IA : Skyscanner lance ExplorIA pour la génération Z

Le voyage, pour se faire des amis et tomber amoureux

A l’inverse, Skyscanner note une envie croissante de voyage en solo, perçu comme l’occasion de se faire de nouveaux amis et même de faire des rencontres amoureuses.

L’étude révèle que 38% des voyageurs français sont déjà partis ou ont envisagé de partir à l'étranger pour rencontrer de nouvelles personnes, un taux qui grimpe à 65% pour la génération Z.

Le moteur de recherche constate également que l’hôtel est de moins en moins perçu comme un simple point de chute et devient le cœur de l’expérience.

35% des voyageurs affirment ainsi qu’ils ont déjà choisi une destination uniquement en fonction de l'hébergement. Ce taux atteint 66% pour la génération Z.

Des envies de boutiques de soins de beauté et de supermarchés !

Par-delà ces tendances, souvent constatées depuis plusieurs années, Skyscanner met en avant d’autres évolutions pour le moins insolites et qui révèlent des différences majeures entre générations.

Ainsi l’émergence de ce que le moteur de recherche appelle la « génération glow trotter », comprenez l’envie de prendre soin de soi pendant le voyage.

Biberonnée aux réseaux sociaux qui amplifient le phénomène, la génération Z (à 55%) dit vouloir rechercher des soins de beauté et des magasins de produits de soin pendant ses voyages en 2026 ! La cosmétique coréenne - particulièrement à la mode - a de beaux jours devant elle…

Tout aussi insolite, Skyscanner met en avant « le supermarché safari ». 47% des voyageurs français exploreraient les supermarchés et épiceries à l’étranger, une « manière de s’immerger dans les traditions culinaires au plus proche de la réalité locale. Et cette tendance s’intensifie » selon le moteur de recherche.

Lire aussi : Tourisme : il est possible de réserver des hôtels directement sur... TikTok

« Book triping » : de la lecture… à la bibliothèque

Enfin, dernier phénomène émergent, et lui aussi porté par la génération Z : le « book triping ». Comprenez, en bon français, l’inspiration par la lecture pour voyager. 34% des voyageurs ont déjà planifié un séjour inspiré par un livre.

On se souvient, dans le passé, de l’engouement pour Stockholm et la Suède après la publication de la série de livres « Millénium ».

Une fois à destination, 22% de la génération Z précise qu’elle ira visiter une bibliothèque ou une librairie lors de son voyage en 2026. Avec parfois des conséquences inattendues comme la célèbre librairie de style néogothique Lello à Porto, qui fait désormais payer un droit d’entrée pour gérer les flux de visiteurs !

Lu 424 fois

Tags : skyscanner
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Aer Lingus

Brand News La Travel Tech

DIGITRIPS à l’IFTM 2025 : dix ans d'aventure, une nouvelle direction et l’avenir en ligne de mire

DIGITRIPS à l’IFTM 2025 : dix ans d'aventure, une nouvelle direction et l’avenir en ligne de mire
Dix ans après sa création, DIGITRIPS s’est imposé comme un acteur incontournable de la travel tech....
Dernière heure

Delta Air Lines affiche des résultats solides au 3e trimestre 2025

Voyage en train : France DMC Alliance s’engage sur les rails avec Rail Charter Service

ANNE-SOPHIE LECARPENTIER

Avec le Legend of The Seas, Royal Caribbean renforce son offre familiale

Des supermarchés aux bibliothèques : les nouveaux hotspots touristiques de la génération Z

Brand News

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année
Le Danemark séduit de plus en plus les voyageurs français : en automne et en hiver, le pays révèle...
Les annonces

DISCOVER THE WORLD - Attaché(e) commercial(e) Région Ile de France - CDI
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Montbrison (42))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CE EVASION - Forfaitiste groupes collectivités H/F - CDI - (Paris, Lyon ou Rouen)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes
Distribution

Distribution

Retard, perte de bagage, correspondance manquée : quand tout s’enchaîne !

Retard, perte de bagage, correspondance manquée : quand tout s’enchaîne !
Partez en France

Partez en France

Voyage en train : France DMC Alliance s’engage sur les rails avec Rail Charter Service

Voyage en train : France DMC Alliance s’engage sur les rails avec Rail Charter Service
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Pierre & Vacances s’installe en Suisse avec SWISSPEAK Resorts

Pierre &amp; Vacances s’installe en Suisse avec SWISSPEAK Resorts
Production

Production

Solea lance la location de villas pour se démarquer

Solea lance la location de villas pour se démarquer
AirMaG

AirMaG

Delta Air Lines affiche des résultats solides au 3e trimestre 2025

Delta Air Lines affiche des résultats solides au 3e trimestre 2025
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Des supermarchés aux bibliothèques : les nouveaux hotspots touristiques de la génération Z

Des supermarchés aux bibliothèques : les nouveaux hotspots touristiques de la génération Z
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Ras Al Khaimah intègre les réseaux Virtuoso et Serandipians

Ras Al Khaimah intègre les réseaux Virtuoso et Serandipians
HotelMaG

Hébergement

La Réunion : le Groupe Macé structure son pôle hôtelier avec le soutien de Bpifrance

La Réunion : le Groupe Macé structure son pôle hôtelier avec le soutien de Bpifrance
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Avec le Legend of The Seas, Royal Caribbean renforce son offre familiale

Avec le Legend of The Seas, Royal Caribbean renforce son offre familiale
TravelJobs

Emploi & Formation

Prodesti vise haut pour 2026 : nouvelles destinations et certifications [ABO]

Prodesti vise haut pour 2026 : nouvelles destinations et certifications [ABO]
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias