Des supermarchés aux bibliothèques : les nouveaux hotspots touristiques de la génération Z

Quelles seront les tendances de voyages en 2026 ?
En partenariat avec Tik Tok et le site web communautaire Reddit, et conduite par l’institut One Poll, le moteur de recherche Skyscanner a réalisé une étude mondiale auprès de 22 000 personnes, dont un millier de Français dont ils ont isolé les réponses.
Les résultats sont sans réelle surprise. Il en résulte un vrai besoin d’expériences plus personnelles, une envie de se ressourcer et une quête d’authenticité.
Ainsi, 57% des Français déclarent vouloir planifier une escapade à la montagne pour l’été ou l’automne 2026.
De l’envie à la réalité, il a y toutefois un gap important si l’on en croit les chiffres réels de la montagne en été qui, même si elle progresse chaque année, est encore loin de faire jeu égal avec les vacances à la mer.
Voyages multigénérationnels, une occasion de faire des économies !
Tik Tok, qui revendique 27,8 millions d’utilisateurs en France (dont 67% de plus de 25 ans) veut voir dans l’évolution des posts un reflet de cette tendance.
« Un nombre croissant d’utilisateurs de Tik Tok partagent leurs randonnées, distillent leurs conseils dans de courtes vidéos » témoigne Anaïs Devaux, responsable voyage de Tik Tok France.
Autre tendance, également connue : le développement des voyages multigénérationnels, y compris entre petits-enfants et grands-parents. Ils sont perçus comme l’opportunité de tisser des liens, créer des souvenir communs.
Pour autant, d’autres facteurs entrent en compte, en particulier pour les adultes de la génération Z (née après 1995, avec les technologies numériques). 44% mentionnent les économies ou le partage des coûts de voyage comme principale source de motivation pour voyager en famille !
Lire aussi : Sur-mesure et IA : Skyscanner lance ExplorIA pour la génération Z
Le voyage, pour se faire des amis et tomber amoureux
A l’inverse, Skyscanner note une envie croissante de voyage en solo, perçu comme l’occasion de se faire de nouveaux amis et même de faire des rencontres amoureuses.
L’étude révèle que 38% des voyageurs français sont déjà partis ou ont envisagé de partir à l'étranger pour rencontrer de nouvelles personnes, un taux qui grimpe à 65% pour la génération Z.
Le moteur de recherche constate également que l’hôtel est de moins en moins perçu comme un simple point de chute et devient le cœur de l’expérience.
35% des voyageurs affirment ainsi qu’ils ont déjà choisi une destination uniquement en fonction de l'hébergement. Ce taux atteint 66% pour la génération Z.
Des envies de boutiques de soins de beauté et de supermarchés !
Par-delà ces tendances, souvent constatées depuis plusieurs années, Skyscanner met en avant d’autres évolutions pour le moins insolites et qui révèlent des différences majeures entre générations.
Ainsi l’émergence de ce que le moteur de recherche appelle la « génération glow trotter », comprenez l’envie de prendre soin de soi pendant le voyage.
Biberonnée aux réseaux sociaux qui amplifient le phénomène, la génération Z (à 55%) dit vouloir rechercher des soins de beauté et des magasins de produits de soin pendant ses voyages en 2026 ! La cosmétique coréenne - particulièrement à la mode - a de beaux jours devant elle…
Tout aussi insolite, Skyscanner met en avant « le supermarché safari ». 47% des voyageurs français exploreraient les supermarchés et épiceries à l’étranger, une « manière de s’immerger dans les traditions culinaires au plus proche de la réalité locale. Et cette tendance s’intensifie » selon le moteur de recherche.
Lire aussi : Tourisme : il est possible de réserver des hôtels directement sur... TikTok
« Book triping » : de la lecture… à la bibliothèque
Enfin, dernier phénomène émergent, et lui aussi porté par la génération Z : le « book triping ». Comprenez, en bon français, l’inspiration par la lecture pour voyager. 34% des voyageurs ont déjà planifié un séjour inspiré par un livre.
On se souvient, dans le passé, de l’engouement pour Stockholm et la Suède après la publication de la série de livres « Millénium ».
Une fois à destination, 22% de la génération Z précise qu’elle ira visiter une bibliothèque ou une librairie lors de son voyage en 2026. Avec parfois des conséquences inattendues comme la célèbre librairie de style néogothique Lello à Porto, qui fait désormais payer un droit d’entrée pour gérer les flux de visiteurs !
