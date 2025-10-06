Abbaye de Klosterneuburg : trésor spirituel, culturel et viticole aux portes de Vienne

Aujourd’hui encore, l’abbaye abrite une communauté religieuse active ainsi qu’un patrimoine artistique d’une richesse exceptionnelle, dont l’une des plus importantes trésoreries du pays.
Sa situation, entre Vienne et la vallée du Danube, en fait également un point de départ idéal pour explorer la région.
L’autel de Verdun : un chef-d’œuvre médiéval
Symbole artistique de l’abbaye, l’autel de Verdun, réalisé en 1181 par l’orfèvre Nicolas de Verdun, est considéré comme l’un des joyaux de l’art médiéval européen. Composé de 51 plaques d’émail champlevé sur cuivre doré, il raconte l’histoire du salut de la Création à la Rédemption. Conçu initialement comme ambon, il fut transformé plus tard en autel et demeure aujourd’hui un témoignage unique de la spiritualité et du raffinement artistique du XIIᵉ siècle.
Un vignoble millénaire tourné vers l’avenir
L’abbaye de Klosterneuburg est aussi le plus ancien domaine viticole d’Autriche. Depuis plus de 900 ans, les chanoines cultivent la vigne, aujourd’hui sur 108 hectares. La diversité des cépages – du Grüner Veltliner au Riesling en passant par des rouges expressifs du Bisamberg – séduit amateurs et connaisseurs. Avec sa nouvelle cave alliant architecture contemporaine, technologies durables et tradition séculaire, l’abbaye affirme son rôle de pionnier : il s’agit du premier domaine viticole autrichien certifié climatiquement neutre. Visites guidées et dégustations permettent aux visiteurs de vivre une expérience œnologique unique.
2026 : exposition et concerts au sommet
L’année 2026 marquera un temps fort culturel. Du 1ᵉʳ mai au 15 novembre, l’exposition « Karten auf den Tisch! Weltbilder im Wandel » invitera à découvrir comment cartes anciennes, récits de voyage et ouvrages scientifiques ont façonné la vision du monde au fil des siècles.
La programmation musicale sera tout aussi ambitieuse, portée par le splendide orgue historique de Johann Freundt (1642). Sept concerts jalonneront l’année, dont la Passion selon saint Matthieu de Bach (14 mars) et un programme baroque associant Vivaldi et Händel (5 décembre).
Un lieu à découvrir absolument
Entre spiritualité vivante, trésors artistiques, vignoble millénaire et une programmation culturelle de premier plan, l’abbaye de Klosterneuburg conjugue tradition et innovation. Aux portes de Vienne, elle s’impose comme une destination incontournable pour les voyageurs français en quête d’art, d’histoire et de plaisirs épicuriens.
https://www.stift-klosterneuburg.at/en/
