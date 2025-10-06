Abbaye de Klosterneuburg : trésor spirituel, culturel et viticole aux portes de Vienne

L’abbaye de Klosterneuburg est aussi le plus ancien domaine viticole d’Autriche. Depuis plus de 900 ans, les chanoines cultivent la vigne, aujourd’hui sur 108 hectares. La diversité des cépages – du Grüner Veltliner au Riesling en passant par des rouges expressifs du Bisamberg – séduit amateurs et connaisseurs. Avec sa nouvelle cave alliant architecture contemporaine, technologies durables et tradition séculaire, l’abbaye affirme son rôle de pionnier : il s’agit du premier domaine viticole autrichien certifié climatiquement neutre. Visites guidées et dégustations permettent aux visiteurs de vivre une expérience œnologique unique.