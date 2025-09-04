Michel Deparis (Les Connaisseurs du Voyage) nous a quittés

Nous venons d'apprendre le décès de Michel Deparis, à l’âge de 76 ans des suites d’une longue maladie.



Spécialiste de l’Amérique du sud pendant 30 ans chez « Découverte du Nouveau Monde » en tant qu’agent général de la compagnie aérienne Lloyd Boliviano dans le quartier latin à Paris, il créa ensuite « Les connaisseurs du voyage » , agence dédiée exclusivement aux voyages tours du monde.



"Michel Deparis était un expert incontesté de l’aérien" rappelle Stéphane van Son, ex-PDG de La Compagnie des Voyages).



Un dernier hommage lui sera rendu le mercredi 22 octobre à 14h15 au Crématorium du Père-Lachaise (salle Formigé) à Paris.



TourMaG présente à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances.