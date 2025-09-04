TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Michel Deparis (Les Connaisseurs du Voyage) nous a quittés

Un dernier hommage lui sera rendu le mercredi 22 octobre


Michel Deparis fondateur des Connaisseurs du voyage, spécialisée dans les tours du monde est décédé à l'âge de 76 ans.


Rédigé par le Vendredi 17 Octobre 2025

Michel Deparis fondateur des Connaisseurs du voyage - Photo MD
Nous venons d'apprendre le décès de Michel Deparis, à l’âge de 76 ans des suites d’une longue maladie.

Spécialiste de l’Amérique du sud pendant 30 ans chez « Découverte du Nouveau Monde » en tant qu’agent général de la compagnie aérienne Lloyd Boliviano dans le quartier latin à Paris, il créa ensuite « Les connaisseurs du voyage », agence dédiée exclusivement aux voyages tours du monde.

"Michel Deparis était un expert incontesté de l’aérien" rappelle Stéphane van Son, ex-PDG de La Compagnie des Voyages).

Un dernier hommage lui sera rendu le mercredi 22 octobre à 14h15 au Crématorium du Père-Lachaise (salle Formigé) à Paris.

TourMaG présente à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances.


