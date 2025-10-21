Taux de change : l'euro traverse une mauvaise passe [ABO]

TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Taux de change : l'euro traverse une mauvaise passe

La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change


L’euro marque le pas face au dollar, affaibli par les prises de bénéfices et le manque de dynamisme économique en Europe. Le billet vert, soutenu malgré le shutdown américain, regagne du terrain, tandis que les marchés restent prudents avant la publication retardée de l’inflation.


Rédigé par le Mardi 21 Octobre 2025

L’agenda économique reste peu chargé, principalement à cause du shutdown américain. L’administration Trump refuse toujours tout compromis avec les démocrates sur les coupes budgétaires dans la santé, ce qui bloque la publication des statistiques officielles comme celles de l’emploi ou de l’inflation. Seules quelques données privées, souvent incomplètes, sont disponibles.

La semaine dernière, l’indice de confiance des petites entreprises (NFIB) a légèrement reculé, sans signe d’inquiétude. L’économie américaine reste solide, avec une croissance estimée entre 2 et 2,5 %, et un soutien de la Réserve fédérale est attendu d’ici la fin du mois.

La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine reprend de plus belle, notamment autour des terres rares. Comme souvent, des rumeurs de dévaluation du yuan circulent, mais elles ne se concrétisent pas.

Une telle décision serait risquée pour Pékin, car elle provoquerait une fuite de capitaux et fragiliserait durablement l’économie. De plus, la compétitivité-prix joue un rôle de moins en moins central pour l’industrie chinoise, désormais montée en gamme.

En Argentine, le peso reste la monnaie la plus affaiblie de l’année. Malgré le soutien du Trésor américain, la crise économique et financière persiste. La banque centrale a déjà dépensé 1,1 milliard de dollars en septembre pour soutenir la devise, tandis que le gouvernement est aussi intervenu sans réel effet.

La perte de confiance est profonde, accentuée par la spéculation de fonds vautours sur un éventuel défaut du pays. Les élections du 26 octobre, qui renouvellent la moitié du Congrès, pourraient marquer un tournant, mais rien n’est garanti. Sortir de décennies de crise et regagner la confiance des investisseurs étrangers reste un long chemin, même avec l’aide de Washington.


Taux de change : L’euro traverse une mauvaise passe

L’euro traverse une mauvaise passe. Les prises de bénéfices qui s’accumulent depuis plusieurs semaines, le rebond technique du Dollar Index et la déception face au plan de relance allemand — dont les effets sur la croissance tardent à se faire sentir — pèsent sur la monnaie unique. L’EUR/USD recule ainsi de 1,13 % sur un mois.

Tant que le seuil de 1,15 tient, la tendance de fond reste haussière, mais un retour rapide vers 1,20 semble désormais peu probable.

Comme souvent, quand l’euro faiblit, le dollar en profite. Le shutdown américain, paradoxalement, semble même avoir soutenu la devise américaine. Le dernier rapport hebdomadaire de la CFTC (Commitment of Traders) confirme cette tendance : les positions acheteuses et vendeuses sur le dollar, détenues par les investisseurs institutionnels sont désormais presque équilibrées.

Les ventes massives observées ces derniers mois ont disparu, signe d’un marché plus stable et d’un regain de confiance envers le billet vert.

 

SUPPORTS HEBDO

RESISTANCES HEBDO

 

S1

S2

R1

R2

EUR/USD

1,1500

1,1559

1,1744

1,1829

EUR/GBP

0,8580

0,8513

0,8700

0,8790

EUR/CHF

0,9288

0,9240

0,9391

0,9411

EUR/CAD

1,6211

1,6149

1,6388

1,6413

EUR/JPY

173,90

173,12

176,90

177,22

Les annonces à suivre :

Le shutdown américain continue de perturber la publication des données économiques. Il faudra encore patienter avant de connaître la première estimation de l’inflation d’octobre, pourtant un indicateur clé pour la Fed.

Seule l’inflation de septembre sera publiée cette semaine, trop tard pour influencer les décisions de politique monétaire à court terme.

En l’absence de nombreuses statistiques américaines, les cambistes se tourneront sans doute vers le PMI attendu vendredi, qui devrait rester en zone d’expansion, confirmant la bonne tenue de l’économie américaine.

En revanche, la situation est plus préoccupante en France : l’activité dans l’industrie et les services devrait de nouveau se contracter en octobre, conséquence directe du climat politique instable.

Jour

Heure

Pays

Indicateur

A quoi s’attendre ?

Impact

24/10

09:15

France

PMI manufacturier et des services (Octobre)

Première estimation. En septembre, ils étaient en contraction – signe d’une économie en difficulté.

Faible

24/10

14:30

USA

Inflation (Septembre)

Publication tardive en raison du shutdown américain.

Élevé

24/10

15:45

USA

PMI manufacturier et des services (Octobre)

Première estimation. En expansion en septembre.

Faible

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.

Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...

www.mondialchange.com

Contact : nicolas@mondialchange.com


Climats du Monde
