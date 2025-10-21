Taux de change : l'euro traverse une mauvaise passe [ABO]

L’agenda économique reste peu chargé, principalement à cause du shutdown américain. L’administration Trump refuse toujours tout compromis avec les démocrates sur les coupes budgétaires dans la santé, ce qui bloque la publication des statistiques officielles comme celles de l’emploi ou de l’inflation. Seules quelques données privées, souvent incomplètes, sont disponibles.



La semaine dernière, l’indice de confiance des petites entreprises (NFIB) a légèrement reculé, sans signe d’inquiétude. L’économie américaine reste solide, avec une croissance estimée entre 2 et 2,5 %, et un soutien de la Réserve fédérale est attendu d’ici la fin du mois.



La guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine reprend de plus belle, notamment autour des terres rares. Comme souvent, des rumeurs de dévaluation du yuan circulent, mais elles ne se concrétisent pas.



Une telle décision serait risquée pour Pékin, car elle provoquerait une fuite de capitaux et fragiliserait durablement l’économie. De plus, la compétitivité-prix joue un rôle de moins en moins central pour l’industrie chinoise, désormais montée en gamme.



En Argentine, le peso reste la monnaie la plus affaiblie de l’année. Malgré le soutien du Trésor américain, la crise économique et financière persiste. La banque centrale a déjà dépensé 1,1 milliard de dollars en septembre pour soutenir la devise, tandis que le gouvernement est aussi intervenu sans réel effet.



La perte de confiance est profonde, accentuée par la spéculation de fonds vautours sur un éventuel défaut du pays. Les élections du 26 octobre, qui renouvellent la moitié du Congrès, pourraient marquer un tournant, mais rien n’est garanti. Sortir de décennies de crise et regagner la confiance des investisseurs étrangers reste un long chemin, même avec l’aide de Washington.