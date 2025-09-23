TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

L’euro poursuit sa hausse face au dollar et au yen [ABO]

La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change


Sur le marché des changes, l’euro poursuit sa hausse face aux principales devises, avec un cap technique fixé à 1,20 dollar dans les prochaines semaines.


Rédigé par le Mardi 23 Septembre 2025

L’euro poursuit sa hausse face au dollar et au yen - Depositphotos.comAuteur Rawpixel
L’euro poursuit sa hausse face au dollar et au yen - Depositphotos.comAuteur Rawpixel
DITEX
Surveiller la masse monétaire – c’est-à-dire la quantité d’argent qui circule dans l’économie – est une règle de base en économie. En général, plus elle augmente, plus l’activité économique est soutenue.

Aujourd’hui, la masse monétaire mondiale continue de croître et a atteint 140 000 milliards de dollars en juillet dernier, un niveau colossal.

Plus de 70 % des banques centrales dans le monde baissent leurs taux d’intérêt, surtout dans les pays émergents.

C’est inédit en période de croissance. L’argent reste donc très abondant. Même si les coûts d’emprunt montent dans les pays développés (sauf en Suisse, qui reste une valeur refuge), les entreprises trouvent encore des conditions avantageuses. Exemple : L’Oréal emprunte désormais à un taux plus bas que la France, ce qui est une anomalie.

La plupart des pays arrivent toutefois à la fin de leur cycle de baisse des taux. En zone euro, il ne resterait qu’une seule baisse possible. Mais globalement, la liquidité mondiale va continuer d’augmenter. La Fed américaine a récemment baissé son taux directeur de 0,25 %, et d’autres baisses sont attendues, peut-être dès octobre si l’inflation reste faible. Les marchés anticipent un taux directeur à 3 % d’ici fin 2026, ce qui suppose encore plusieurs baisses à venir.

Cette abondance d’argent devrait éviter une récession, même aux États-Unis. En revanche, elle ne garantit pas un retour à une croissance forte. En France, la croissance restera probablement limitée à 0,5 % en 2025, loin du potentiel estimé à 1 %. Aux États-Unis, la Fed prévoit 1,7 %, contre un potentiel de 2 à 2,5 %.

Pourquoi ? Parce qu’il faut aujourd’hui de plus en plus de liquidités pour générer la même croissance. Cela révèle une économie moins efficace, avec des poches d’inefficacité et la survie « d’entreprises zombies » grâce au crédit bon marché.

Résultat : nous semblons condamnés à une croissance faible. Mais le côté positif, c’est qu’on évite les récessions sévères et leurs lourdes conséquences sociales.

A lire aussi : Devises : l’euro en hausse face au dollar et au yen

<div id="podle-player-container"></div> <script type="text/javascript" charset="UTF-8" src="https://files.podle.net/player/v1/podle-player-neo.min.js"></script> <script type="text/javascript"> PodlePlayer.init({ apikey : '2766821cbb219ce2e0125cd9dd247b5d179d735203c5ac0c2fc27448244c8b74', siteId : '6MVAX5SP', template : 'tourmag_membership', showTitle : true, style : { primaryColor : '#131212', secondaryColor: '#131212', tertiaryColor : '#131212', background: '#ffffff' }, watermark: { showWatermark : true, watermarkLogoUrl : "https://www.tourmag.com/my/podle/logo_tout_blanc.jpg", } }) </script>

Taux de change : l’euro progresse face à la plupart des grandes devises

Sur le marché des changes, l’euro progresse face à la plupart des grandes devises, sauf face au franc suisse. La hausse contre le dollar devrait continuer. La prochaine résistance se situe à 1,20 (le seuil de 1,1922 devrait être franchi sans difficulté).

Ce niveau pourrait être atteint dans les prochaines semaines. Pour 2026, le consensus table sur un EUR/USD autour de 1,30, mais cette prévision reste à manier avec prudence.

L’euro monte aussi face au yen, avec un objectif à 175,44, son plus haut niveau depuis cinq ans.

En revanche, la situation est plus complexe face au franc suisse : la paire EUR/CHF recule légèrement, car le franc joue son rôle de valeur refuge dans un contexte d’endettement élevé en zone euro. Il ne s’agit pas d’un mouvement massif, mais suffisant pour peser sur l’euro. Nous pensons toutefois que ce repli ne durera pas et anticipons un retour à la parité l’an prochain.

 

SUPPORTS HEBDO

RESISTANCES HEBDO

 

S1

S2

R1

R2

EUR/USD

1,1649

1,1609

1,1922

1,2000

EUR/GBP

0,8589

0,8534

0,8709

0,8723

EUR/CHF

0,9250

0,9220

0,9410

0,9433

EUR/CAD

1,6200

1,6188

1,6434

1,6490

EUR/JPY

170,90

169,99

174,99

175,44

Les annonces à suivre :

Cette semaine, la Banque Nationale Suisse (BNS) se réunit, mais le marché n’attend aucun changement de politique monétaire. La vigueur du franc suisse n’est pas considérée comme un problème économique majeur. Il n’y a donc pas besoin d’ajuster les taux ni d’intensifier les interventions sur le marché des changes, qui sont restées limitées ces derniers mois.

Aux États-Unis, la première estimation du PIB du deuxième trimestre doit être interprétée avec prudence. Elle pourrait être faussée par deux facteurs exceptionnels : l’explosion des importations d’or et la constitution de stocks par les entreprises avant l’instauration de nouvelles taxes douanières. Quoi qu’il en soit, une récession américaine n’est pas d’actualité, contrairement aux craintes de l’été.

Concernant le marché du travail américain, les signaux restent contradictoires. Les inscriptions hebdomadaires au chômage, utiles pour suivre l’évolution en temps réel, seront à surveiller. La tendance récente montre un affaiblissement du dynamisme de l’emploi et une hausse du chômage parmi les minorités. Toutefois, l’économie américaine demeure globalement solide et résiliente.

Jour

Heure

Pays

Indicateur

A quoi s’attendre ?

Impact

25/09

09:30

Suisse

Réunion de la banque centrale

Aucun changement de politique monétaire

Élevé

25/09

14:30

USA

Publication du PIB trimestriel

Précédent à 3,3% en donnée trimestrielle

Moyen

25/09

14:30

USA

Inscriptions hebdomadaires au chômage

Important à surveiller en raison des récents signes de fragilité du marché du travail

Moyen

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.

Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...

www.mondialchange.com

Contact : nicolas@mondialchange.com


Lu 126 fois

Tags : mondial change
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Provence : quelles ambitions pour les croisières fluviales sur le Rhône ? [ABO]

Provence : quelles ambitions pour les croisières fluviales sur le Rhône ? [ABO]

SNCF Connect veut se "renforcer sur la vente de billets à l'international" [ABO] SNCF Connect veut se "renforcer sur la vente de billets à l'international" [ABO]

L’euro poursuit sa hausse face au dollar et au yen [ABO] L’euro poursuit sa hausse face au dollar et au yen [ABO]

TourMaG.com : le magazine papier spécial IFTM est de retour en 2025 ! [ABO] TourMaG.com : le magazine papier spécial IFTM est de retour en 2025 ! [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO] Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO] La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO] Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Europ Assistance
Dernière heure

Provence : quelles ambitions pour les croisières fluviales sur le Rhône ? [ABO]

SNCF Connect veut se "renforcer sur la vente de billets à l'international" [ABO]

L’euro poursuit sa hausse face au dollar et au yen [ABO]

Pourquoi la Médiation Tourisme et Voyage monte en puissance ?

Les tour-opérateurs sauvent l’été et démarrent bien l’hiver

Brand News

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

LE MONDE EN DIRECT - Commerciaux Groupes H/F - CDI - (Ile de France et Province)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

AUCHAN VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Arras (62))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller Voyages Affaires expérimenté H/F - CDI - (Guipavas (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve
Distribution

Distribution

Pourquoi la Médiation Tourisme et Voyage monte en puissance ?

Pourquoi la Médiation Tourisme et Voyage monte en puissance ?
Partez en France

Partez en France

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le super typhon Ragasa menace les Philippines, Taïwan et Hong Kong

Le super typhon Ragasa menace les Philippines, Taïwan et Hong Kong
Production

Production

Les tour-opérateurs sauvent l’été et démarrent bien l’hiver

Les tour-opérateurs sauvent l’été et démarrent bien l’hiver
AirMaG

AirMaG

Aéroport Carcassonne : la France doit récupérer des aides illégales versées à Ryanair !

Aéroport Carcassonne : la France doit récupérer des aides illégales versées à Ryanair !
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
La Travel Tech

La Travel Tech

Tested4you teste son nouvel outil, la Vidéo Box

Tested4you teste son nouvel outil, la Vidéo Box
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Maldives : Sun Siyam réalise un rebranding soft au service d'un esprit maldivien réaffirmé

Maldives : Sun Siyam réalise un rebranding soft au service d'un esprit maldivien réaffirmé
HotelMaG

Hébergement

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme durable : "plein de choses sont faites, ça ne se sait pas", selon Jean-Pierre Nadir

Tourisme durable : "plein de choses sont faites, ça ne se sait pas", selon Jean-Pierre Nadir
CruiseMaG

CruiseMaG

Ponant Explorations à la rencontre des agences en France et en Europe

Ponant Explorations à la rencontre des agences en France et en Europe
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT : Olivier Mouchet nommé directeur de la division Hotel Procurement & Chain Supply

S4BT : Olivier Mouchet nommé directeur de la division Hotel Procurement &amp; Chain Supply
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias