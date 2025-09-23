L’euro poursuit sa hausse face au dollar et au yen [ABO]

Cette semaine, la Banque Nationale Suisse (BNS) se réunit, mais le marché n’attend aucun changement de politique monétaire. La vigueur du franc suisse n’est pas considérée comme un problème économique majeur. Il n’y a donc pas besoin d’ajuster les taux ni d’intensifier les interventions sur le marché des changes, qui sont restées limitées ces derniers mois.



Aux États-Unis, la première estimation du PIB du deuxième trimestre doit être interprétée avec prudence. Elle pourrait être faussée par deux facteurs exceptionnels : l’explosion des importations d’or et la constitution de stocks par les entreprises avant l’instauration de nouvelles taxes douanières. Quoi qu’il en soit, une récession américaine n’est pas d’actualité, contrairement aux craintes de l’été.



Concernant le marché du travail américain, les signaux restent contradictoires. Les inscriptions hebdomadaires au chômage, utiles pour suivre l’évolution en temps réel, seront à surveiller. La tendance récente montre un affaiblissement du dynamisme de l’emploi et une hausse du chômage parmi les minorités. Toutefois, l’économie américaine demeure globalement solide et résiliente.