Marché des changes : l’euro résiste, le dollar sous pression [ABO]

La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

L’euro reste soutenu face au dollar malgré les incertitudes économiques mondiales. Tandis que les marchés anticipent une baisse de taux de la Fed dès septembre, nous pensons qu’elle pourrait attendre, ce qui renforcerait le billet vert. En zone euro, la dette française pèse sur les taux mais n’entraîne pas, pour l’instant, de fragilisation de la monnaie unique.

Rédigé par Nicolas Charbonnier le Mardi 2 Septembre 2025

