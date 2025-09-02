Marché des changes : l’euro résiste, le dollar sous pression [ABO]

Marché des changes : l’euro résiste, le dollar sous pression - Depositphotos.com Auteur AntonMatyukha
Comme chaque été, les marchés s’interrogent sur la santé de l’économie américaine. Le NBER estime à 71 % la probabilité que les États-Unis soient déjà en récession depuis mai 2025.
Nous restons prudents : cette méthodologie, basée sur des données très anciennes, ne reflète pas forcément la réalité actuelle.
Les créations d’emplois restent solides, l’économie américaine montre des signes de stabilisation et plusieurs secteurs (investissements, industrie, commerce, immobilier) se portent mieux qu’il y a un an. Pour nous, le vrai sujet est l’inflation à court terme, plus que le risque de récession.
La Fed a d’ailleurs exprimé ses doutes en juillet sur l’évolution des prix, notamment à cause des taxes douanières. Malgré cela, les marchés attendent une baisse de taux en septembre. Nous pensons au contraire que la Fed pourrait attendre et réduire ses taux plus tard dans l’année (en octobre et décembre). Si elle surprenait les marchés, cela soutiendrait le dollar.
En zone euro, la dette reste au centre des débats. La France devra lever 310 milliards € en 2026, en concurrence directe avec l’Allemagne (330 milliards €) et l’Italie, désormais jugée plus rigoureuse. Cela risque de faire encore monter nos taux d’emprunt.
Impact sur l’euro ? Pour l’instant, limité. La BCE, qui se réunit le 11 septembre, ne devrait pas commenter la situation française, car elle n’entraîne pas de contagion au reste de la zone.
Taux de change : le point technique
La tendance de fond reste positive pour l’euro. Nous visons toujours 1,20 sur l’EUR/USD d’ici la fin de l’année.
La roupie indienne est la grande perdante de 2025, plombée par des droits de douane américains de 50 %. Elle a perdu près de 5 milliards $ de capitaux étrangers depuis juillet et peine à rassurer les investisseurs.
A lire aussi : Taux de changes : la livre en difficulté, l’euro résiste
|
|
SUPPORTS HEBDO
|
RESISTANCES HEBDO
|
|
S1
|
S2
|
R1
|
R2
|
EUR/USD
|
1,1510
|
1,1488
|
1,1734
|
1,1822
|
EUR/GBP
|
0,8555
|
0,8510
|
0,8688
|
0,8712
|
EUR/CHF
|
0,9250
|
0,9210
|
0,9400
|
0,9422
|
EUR/CAD
|
1,5880
|
1,5777
|
1,6099
|
1,6134
|
EUR/JPY
|
170,12
|
168,99
|
171,99
|
173,00
Les annonces à suivre
Le marché suivra de près les chiffres de l’inflation en zone euro (2 septembre), même s’ils n’influenceront pas la BCE qui a exclu une baisse de taux en septembre.
Aux États-Unis, les données sur l’emploi (5 septembre) seront beaucoup plus importantes. Un fort ralentissement pourrait accentuer la pression sur la Fed pour agir rapidement – et déclencher des critiques de Donald Trump contre la banque centrale.
|
Jour
|
Heure
|
Pays
|
Indicateur
|
A quoi s’attendre ?
|
Impact
|
02/09
|
11:00
|
Zone euro
|
Inflation en août
|
Faible impact. La Banque Centrale Européenne a indiqué ne pas vouloir baisser ses taux en septembre.
|
Élevé
|
05/09
|
14:30
|
USA
|
Emploi en août
|
À surveiller de près en raison des fortes révisions pour mai et juin.
|
Élevé
Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.
Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...
www.mondialchange.com
Contact : nicolas@mondialchange.com
