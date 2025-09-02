TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Marché des changes : l’euro résiste, le dollar sous pression [ABO]

La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change


L’euro reste soutenu face au dollar malgré les incertitudes économiques mondiales. Tandis que les marchés anticipent une baisse de taux de la Fed dès septembre, nous pensons qu’elle pourrait attendre, ce qui renforcerait le billet vert. En zone euro, la dette française pèse sur les taux mais n’entraîne pas, pour l’instant, de fragilisation de la monnaie unique.


Rédigé par le Mardi 2 Septembre 2025

Marché des changes : l’euro résiste, le dollar sous pression - Depositphotos.com Auteur AntonMatyukha
Marché des changes : l’euro résiste, le dollar sous pression - Depositphotos.com Auteur AntonMatyukha
TAP Air Portugal
Comme chaque été, les marchés s’interrogent sur la santé de l’économie américaine. Le NBER estime à 71 % la probabilité que les États-Unis soient déjà en récession depuis mai 2025.

Nous restons prudents : cette méthodologie, basée sur des données très anciennes, ne reflète pas forcément la réalité actuelle.

Les créations d’emplois restent solides, l’économie américaine montre des signes de stabilisation et plusieurs secteurs (investissements, industrie, commerce, immobilier) se portent mieux qu’il y a un an. Pour nous, le vrai sujet est l’inflation à court terme, plus que le risque de récession.

La Fed a d’ailleurs exprimé ses doutes en juillet sur l’évolution des prix, notamment à cause des taxes douanières. Malgré cela, les marchés attendent une baisse de taux en septembre. Nous pensons au contraire que la Fed pourrait attendre et réduire ses taux plus tard dans l’année (en octobre et décembre). Si elle surprenait les marchés, cela soutiendrait le dollar.

En zone euro, la dette reste au centre des débats. La France devra lever 310 milliards € en 2026, en concurrence directe avec l’Allemagne (330 milliards €) et l’Italie, désormais jugée plus rigoureuse. Cela risque de faire encore monter nos taux d’emprunt.

Impact sur l’euro ? Pour l’instant, limité. La BCE, qui se réunit le 11 septembre, ne devrait pas commenter la situation française, car elle n’entraîne pas de contagion au reste de la zone.


Taux de change : le point technique

La tendance de fond reste positive pour l’euro. Nous visons toujours 1,20 sur l’EUR/USD d’ici la fin de l’année.

La roupie indienne est la grande perdante de 2025, plombée par des droits de douane américains de 50 %. Elle a perdu près de 5 milliards $ de capitaux étrangers depuis juillet et peine à rassurer les investisseurs.

A lire aussi : Taux de changes : la livre en difficulté, l’euro résiste

 

SUPPORTS HEBDO

RESISTANCES HEBDO

 

S1

S2

R1

R2

EUR/USD

1,1510

1,1488

1,1734

1,1822

EUR/GBP

0,8555

0,8510

0,8688

0,8712

EUR/CHF

0,9250

0,9210

0,9400

0,9422

EUR/CAD

1,5880

1,5777

1,6099

1,6134

EUR/JPY

170,12

168,99

171,99

173,00

Les annonces à suivre

Le marché suivra de près les chiffres de l’inflation en zone euro (2 septembre), même s’ils n’influenceront pas la BCE qui a exclu une baisse de taux en septembre.

Aux États-Unis, les données sur l’emploi (5 septembre) seront beaucoup plus importantes. Un fort ralentissement pourrait accentuer la pression sur la Fed pour agir rapidement – et déclencher des critiques de Donald Trump contre la banque centrale.

Autres articles

Jour

Heure

Pays

Indicateur

A quoi s’attendre ?

Impact

02/09

11:00

Zone euro

Inflation en août

Faible impact. La Banque Centrale Européenne a indiqué ne pas vouloir baisser ses taux en septembre.

Élevé

05/09

14:30

USA

Emploi en août

À surveiller de près en raison des fortes révisions pour mai et juin.

Élevé

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.

Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...

www.mondialchange.com

Contact : nicolas@mondialchange.com

Lu 520 fois

Tags : mondial change
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Marché des changes : l’euro résiste, le dollar sous pression [ABO]

Marché des changes : l’euro résiste, le dollar sous pression [ABO]

Consommation, (géo)politique... le tourisme peut-il tenir le cap ? [ABO] Consommation, (géo)politique... le tourisme peut-il tenir le cap ? [ABO]

Les défis de Chemseddine Chkioua, le nouveau pilote de la DGAC [ABO] Les défis de Chemseddine Chkioua, le nouveau pilote de la DGAC [ABO]

Exclusif - Visit Europe renait de ses cendres ! [ABO] Exclusif - Visit Europe renait de ses cendres ! [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]

Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO] Bravo l’Espagne ! Entre Picasso, "movida" et Costa Brava [ABO]

Italie : le temple du goût, du beau, de la "dolce vita" [ABO] Italie : le temple du goût, du beau, de la "dolce vita" [ABO]

Etats-Unis : il était une fois l’Amérique Etats-Unis : il était une fois l’Amérique

ANA
Dernière heure

Cap sur le sud de la Californie avec un webinaire dédié

Challenge de rentrée : Kuoni récompense les agences de voyages

La plage, il n'est pas interdit d'interdire ! [ABO]

Cracovie, entre mémoire et modernité

Marché des changes : l’euro résiste, le dollar sous pression [ABO]

Brand News

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM

Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia ensemble à l’IFTM
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

LE GROUPE SALAUN - Assistant(e) Technique de production Voyages Groupes H/F - CDI - (École-Valentin (25))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Aranui Cruises annonce l’ouverture des ventes 2027 pour son second navire, l’Aranoa

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025

Plus que quelques jours avant IFTM : Tout sur l’édition 2025
Distribution

Distribution

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?

Agences, TO : vers un retour en force des voyages à forfait ?
Partez en France

Partez en France

Marseille mise sur la gastronomie pour séduire ses habitants et les touristes

Marseille mise sur la gastronomie pour séduire ses habitants et les touristes
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Cap sur le sud de la Californie avec un webinaire dédié

Cap sur le sud de la Californie avec un webinaire dédié
Production

Production

Mondial Tourisme ouvre un Mondi Club en Laponie !

Mondial Tourisme ouvre un Mondi Club en Laponie !
AirMaG

AirMaG

Qatar Airways renforce son programme hiver

Qatar Airways renforce son programme hiver
Transport

Transport

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini

SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini
La Travel Tech

La Travel Tech

Îles de Guadeloupe : le site web fait peau neuve

Îles de Guadeloupe : le site web fait peau neuve
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

MGallery Collection prend de l’altitude et s’installe à Valmorel

MGallery Collection prend de l’altitude et s’installe à Valmorel
HotelMaG

Hébergement

L’hôtel Faubourg Galant Paris ouvre ses portes

L’hôtel Faubourg Galant Paris ouvre ses portes
Voyages responsables

Voyages Responsables

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife

Bahia Principe renouvelle ses certifications Travelife
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Havre : bilan solide et nouvelles grues pour le terminal croisière

Le Havre : bilan solide et nouvelles grues pour le terminal croisière
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur intègre l’offre hôtelière de Gekko Group

SAP Concur intègre l’offre hôtelière de Gekko Group
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias