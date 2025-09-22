TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Jancarthier acquiert l'agence Astral Tour à Aubervilliers

23 agences de voyages en France


Le réseau Jancarthier s’agrandit avec l’intégration d’Astral Tour à Aubervilliers, portant à 23 le nombre de ses agences en France.


Rédigé par le Lundi 22 Septembre 2025

Jancarthier acquiert l'agence Astral Tour à Aubervilliers - Photo Jancarthier
Jancarthier acquiert l'agence Astral Tour à Aubervilliers - Photo Jancarthier
DITEX
Jancarthier renforce son réseau avec l'arrivée d'un 23e point de vente.

En effet, Astral Tour (Agis Voyages), agence située à Aubervilliers entre dans le giron du groupe dirigé par Philippe Taieb, comme l'a indiqué notre confrère de la Quotidienne.

"Nous avons racheté le fonds de commerce et nous reprenons les 3 salariés. Cette acquisition s'inscrit dans le maillage de notre réseau en Ile-de-France" explique Philippe Taieb que nous avons contacté.

Astral Tour génère 2,5 millions d'euros de volume facturé. "Nous espérons faire mieux. Ce point de vente a les moyens de décoller, nous allons recruter pour renforcer l'équipe".

Astral Tour une agence qui complète le maillage de Jancarthier en Ile de France

Autres articles
Astral Tour est une agence loisirs, qui réalise également de beaux volumes sur la clientèle ethnique et affinitaire. A terme, elle portera l'enseigne Jancarthier.

Cette acquisition permet également à Astral Tour de rester au sein du réseau Manor.

Le président Grégory Mavoian, Président de Manor a en effet affiché ses ambitions, lors d'un point presse début septembre.

« Nous souhaitons devenir le premier réseau de distribution de France en volume d’affaires. La liberté des adhérents fait notre force et notre différence, nous avons le meilleur modèle, avec pour leitmotiv la transparence, la bienveillance et la performance »

C'est pour suivre la ligne du réseau que François Calvino, gérant d'Astral Tour a préféré vendre son entreprise à un membre de Manor.

Jancarthier réalise 75 M€ de volume d'affaires par an.

Lu 206 fois

Tags : jancarthier, manor
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 22 Septembre 2025 - 07:15 IFTM 2025 : une édition tournée vers l’innovation et la durabilité

Vendredi 19 Septembre 2025 - 11:22 Marietton Développement ouvre son capital à ses salariés

IFTM
Dernière heure

FRAM lance SPORT+ et renforce ses clubs pour l’hiver !

L'aéroport de Nice renouvelle son partenariat avec Lagardère Travel Retail

Jancarthier acquiert l'agence Astral Tour à Aubervilliers

Le super typhon Ragasa menace les Philippines, Taïwan et Hong Kong

TourMaG.com : le magazine papier spécial IFTM est de retour en 2025 ! [ABO]

Brand News

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

LE MONDE EN DIRECT - Commerciaux Groupes H/F - CDI - (Ile de France et Province)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

AUCHAN VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Arras (62))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller Voyages Affaires expérimenté H/F - CDI - (Guipavas (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve
Distribution

Distribution

Jancarthier acquiert l'agence Astral Tour à Aubervilliers

Jancarthier acquiert l'agence Astral Tour à Aubervilliers
Partez en France

Partez en France

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Le super typhon Ragasa menace les Philippines, Taïwan et Hong Kong

Le super typhon Ragasa menace les Philippines, Taïwan et Hong Kong
Production

Production

FRAM lance SPORT+ et renforce ses clubs pour l’hiver !

FRAM lance SPORT+ et renforce ses clubs pour l’hiver !
AirMaG

AirMaG

L'aéroport de Nice renouvelle son partenariat avec Lagardère Travel Retail

L'aéroport de Nice renouvelle son partenariat avec Lagardère Travel Retail
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
La Travel Tech

La Travel Tech

Tested4you teste son nouvel outil, la Vidéo Box

Tested4you teste son nouvel outil, la Vidéo Box
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Maldives : Sun Siyam réalise un rebranding soft au service d'un esprit maldivien réaffirmé

Maldives : Sun Siyam réalise un rebranding soft au service d'un esprit maldivien réaffirmé
HotelMaG

Hébergement

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme durable : "plein de choses sont faites, ça ne se sait pas", selon Jean-Pierre Nadir

Tourisme durable : "plein de choses sont faites, ça ne se sait pas", selon Jean-Pierre Nadir
CruiseMaG

CruiseMaG

Premiers essais réussis en mer pour le Celebrity Xcel

Premiers essais réussis en mer pour le Celebrity Xcel
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT : Olivier Mouchet nommé directeur de la division Hotel Procurement & Chain Supply

S4BT : Olivier Mouchet nommé directeur de la division Hotel Procurement &amp; Chain Supply
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias