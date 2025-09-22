Jancarthier acquiert l'agence Astral Tour à Aubervilliers

Jancarthier renforce son réseau avec l'arrivée d'un 23e point de vente.
En effet, Astral Tour (Agis Voyages), agence située à Aubervilliers entre dans le giron du groupe dirigé par Philippe Taieb, comme l'a indiqué notre confrère de la Quotidienne.
"Nous avons racheté le fonds de commerce et nous reprenons les 3 salariés. Cette acquisition s'inscrit dans le maillage de notre réseau en Ile-de-France" explique Philippe Taieb que nous avons contacté.
Astral Tour génère 2,5 millions d'euros de volume facturé. "Nous espérons faire mieux. Ce point de vente a les moyens de décoller, nous allons recruter pour renforcer l'équipe".
Astral Tour une agence qui complète le maillage de Jancarthier en Ile de France
Astral Tour est une agence loisirs, qui réalise également de beaux volumes sur la clientèle ethnique et affinitaire. A terme, elle portera l'enseigne Jancarthier.
Cette acquisition permet également à Astral Tour de rester au sein du réseau Manor.
Le président Grégory Mavoian, Président de Manor a en effet affiché ses ambitions, lors d'un point presse début septembre.
« Nous souhaitons devenir le premier réseau de distribution de France en volume d’affaires. La liberté des adhérents fait notre force et notre différence, nous avons le meilleur modèle, avec pour leitmotiv la transparence, la bienveillance et la performance »
C'est pour suivre la ligne du réseau que François Calvino, gérant d'Astral Tour a préféré vendre son entreprise à un membre de Manor.
Jancarthier réalise 75 M€ de volume d'affaires par an.
