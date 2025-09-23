TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Jancarthier met la main sur les 30 TUI Stores du groupe Palomino

le nouvel ensemble pèsera 130 M€ de volume d'affaires


Annoncé sur le stand TUI à l'occasion de l'IFTM, Jancarthier acquiert les 30 agences TUI Stores du groupe Palomino, portant ainsi le périmètre du réseau à 53 agences.


Rédigé par le Mardi 23 Septembre 2025

DITEX
C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour les 30 agences TUI Store du groupe Palomino. Dominique Bonnet et Denys Lambert, les deux associés, passent le relais à Philippe Taieb qui réalise ainsi une jolie opération.

Les deux fondateurs du groupe Palomino prennent leur retraite et ont cherché un repreneur susceptible de "s'inscrire dans la continuité".

Dominique Bonnet et Denys Lambert ont réalisé tous deux leur carrière au sein de Nouvelles Frontières avant de créer le groupe Palomino en développant un réseau s'étendant de Brest à Saint-Laurent-du-Var tout en restant fidèles à la marque TUI.

"C'est un jour particulier pour nous. Nous avons vécu ces deux décennies avec beaucoup d'enthousiasme et aujourd'hui nous passons le relais à Philippe Taieb. Nous avons vécu une formidable aventure, et nous laissons le réseau à une personne de confiance", a déclaré non sans une certaine émotion Dominique Bonnet.

Jancarthier : les 23 Jancarthier et les 30 TUI Stores pèseront 130 M€ de volume d'affaires

"Nous avons eu une vie professionnelle palpitante et nous sommes heureux que l'entreprise puisse poursuivre sa route" a ajouté Denys Lambert.

Grâce à cette acquisition, le nouvel ensemble dirigé par Philippe Taieb atteindra 53 points de vente et pèsera 130 M€ de volume d'affaires pour 140 collaborateurs.

"Dans la vie, il y a des rencontres qui ne sont pas prévues. Les planètes étaient alignées. Cette reprise, pour moi, était logique et s'inscrit dans la continuité de mon parcours professionnel. J'ai aussi retrouvé un peu de jeunesse et l'objectif est de rendre le groupe Palomino encore plus beau" a souligné Philippe Taieb qui découvre le modèle de mandataire de TUI.

"Cela remet en question les schémas que je connais. Le système de mandataire est très pertinent et plein de valeurs" a-t-il ajouté.

Christophe Fuss (TUI France) : "Pour nous, il était essentiel de travailler dans la continuité"

Pour les équipes de Christophe Fuss, Directeur général de TUI France, cette opération leur permet de conforter le périmètre du réseau à 212 TUI Stores : "Pour nous, il était essentiel de travailler dans la continuité. Nous avons été rapidement rassurés, car Dominique et Denys avaient réellement à cœur de faire perdurer ce qu’ils avaient construit avec TUI, avec la volonté d'assurer la pérennité de ce qu'ils avaient créé.".

Ainsi, une filiale Palomino a été créée au sein du groupe Jancarthier pour piloter les 30 TUI Stores.

Le siège installé à Nantes sera délocalisé à Paris. Mais Philippe Taieb insiste : "la direction opérationnelle restera en Province".

Lu 1087 fois

