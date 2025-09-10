Les devises sous pression face aux incertitudes économiques [ABO]

La hausse du coût d’emprunt touche tous les pays développés, pas seulement la France. Aux États-Unis, le taux à 30 ans approche 5 %, signe que les investisseurs s’inquiètent de la dette publique. Normalement, cela pèse aussi sur les autres marchés, mais pour l’instant, tout tient : les actions montent fortement (les actions chinoises sont à un sommet depuis 10 ans) et les devises évoluent sans heurts (euro en hausse, dollar et yen en baisse).
On observe seulement un peu plus d’achats de valeurs refuge comme l’or et le franc suisse, mais rien qui ressemble à une panique.
Pour la suite de l’année, le protectionnisme et son impact inflationniste semblent en retrait. L’administration Trump se concentre sur les élections à venir, avec comme objectif une économie solide et une bourse en hausse.
La Fed devrait soutenir ce mouvement avec une baisse de taux de 0,25 % en septembre, ce qui devrait redonner confiance aux ménages. La crainte d’une forte dévaluation du dollar s’éloigne : seule une baisse modérée du Dollar Index (-3 % d’ici fin d’année) est attendue.
En Europe, la croissance reste fragile. La hausse des dépenses militaires profite surtout aux entreprises américaines. Selon le Madison Project, la part de l’Europe dans la richesse mondiale est tombée à son plus bas niveau depuis le Moyen-Âge.
La bonne surprise vient de la Chine, où Pékin a relancé fortement le crédit. Cela devrait soutenir l’immobilier (même si l’ajustement prendra des années) et les exportations pénalisées par les tensions commerciales.
On observe seulement un peu plus d’achats de valeurs refuge comme l’or et le franc suisse, mais rien qui ressemble à une panique.
Pour la suite de l’année, le protectionnisme et son impact inflationniste semblent en retrait. L’administration Trump se concentre sur les élections à venir, avec comme objectif une économie solide et une bourse en hausse.
La Fed devrait soutenir ce mouvement avec une baisse de taux de 0,25 % en septembre, ce qui devrait redonner confiance aux ménages. La crainte d’une forte dévaluation du dollar s’éloigne : seule une baisse modérée du Dollar Index (-3 % d’ici fin d’année) est attendue.
En Europe, la croissance reste fragile. La hausse des dépenses militaires profite surtout aux entreprises américaines. Selon le Madison Project, la part de l’Europe dans la richesse mondiale est tombée à son plus bas niveau depuis le Moyen-Âge.
La bonne surprise vient de la Chine, où Pékin a relancé fortement le crédit. Cela devrait soutenir l’immobilier (même si l’ajustement prendra des années) et les exportations pénalisées par les tensions commerciales.
Le dollar et la livre sterling restent fragiles
Sur le marché des changes, le dollar et la livre sterling restent fragiles.
La livre pâtit de la hausse des taux à 30 ans, au plus haut depuis 1998, ce qui la rend très sensible aux obligations.
Résultat : l’EUR/GBP devrait continuer à monter et pourrait dépasser 0,87.
Le dollar, lui, souffre d’une remise en cause de l’indépendance de la Fed. La Maison Blanche pousse pour une baisse des taux de 0,50 % en septembre, ce qui inquiète les investisseurs et encourage les ventes de dollars.
La livre pâtit de la hausse des taux à 30 ans, au plus haut depuis 1998, ce qui la rend très sensible aux obligations.
Résultat : l’EUR/GBP devrait continuer à monter et pourrait dépasser 0,87.
Le dollar, lui, souffre d’une remise en cause de l’indépendance de la Fed. La Maison Blanche pousse pour une baisse des taux de 0,50 % en septembre, ce qui inquiète les investisseurs et encourage les ventes de dollars.
|
|
SUPPORTS HEBDO
|
RESISTANCES HEBDO
|
|
S1
|
S2
|
R1
|
R2
|
EUR/USD
|
1,1544
|
1,1489
|
1,1712
|
1,1802
|
EUR/GBP
|
0,8550
|
0,8511
|
0,8689
|
0,8733
|
EUR/CHF
|
0,9259
|
0,9218
|
0,9400
|
0,9412
|
EUR/CAD
|
1,5912
|
1,5808
|
1,6212
|
1,6256
|
EUR/JPY
|
170,22
|
168,90
|
172,99
|
173,10
Les annonces à suivre
En France, le vote de confiance a entrainé la chute du gouvernement Bayrou. Comme prévu, les tensions sont restées limitées, même sur les obligations, et des investisseurs japonais ont d’ailleurs récemment acheté massivement de la dette française.
L’impact sur l’euro est très limitée, comme lors de la censure du gouvernement Barnier fin 2024.
En cas de crise, la BCE pourrait intervenir comme elle l’avait fait discrètement en 2024, mais il est peu probable que des mesures extrêmes (comme l’OMT) soient utilisées. Pour l’instant, la BCE devrait laisser ses taux inchangés jeudi, mais pourrait baisser à nouveau de 0,25 % si la croissance faiblit fortement.
Aux États-Unis, l’inflation d’août sera scrutée de près. Les prix continuent de montrer des tensions alors que l’emploi ralentit, ce qui complique la tâche de la Fed. Le consensus anticipe toujours une baisse des taux en septembre, mais ce n’est pas certain.
L’impact sur l’euro est très limitée, comme lors de la censure du gouvernement Barnier fin 2024.
En cas de crise, la BCE pourrait intervenir comme elle l’avait fait discrètement en 2024, mais il est peu probable que des mesures extrêmes (comme l’OMT) soient utilisées. Pour l’instant, la BCE devrait laisser ses taux inchangés jeudi, mais pourrait baisser à nouveau de 0,25 % si la croissance faiblit fortement.
Aux États-Unis, l’inflation d’août sera scrutée de près. Les prix continuent de montrer des tensions alors que l’emploi ralentit, ce qui complique la tâche de la Fed. Le consensus anticipe toujours une baisse des taux en septembre, mais ce n’est pas certain.
Autres articles
-
Marché des changes : l’euro résiste, le dollar sous pression [ABO]
-
Taux de changes : la livre en difficulté, l’euro résiste [ABO]
-
Devises : l’euro gagne du terrain, le dollar recule [ABO]
-
Baisse des taux de change : les marchés respirent, l’euro grimpe [ABO]
-
Marché des changes : l'euro continue de grimper, notamment face au dollar [ABO]
|
Jour
|
Heure
|
Pays
|
Indicateur
|
A quoi s’attendre ?
|
Impact
|
08/09
|
À définir
|
France
|
Vote de confiance
|
Faible impact sur le marché des changes.
|
Moyen
|
11/09
|
14:15
|
Zone euro
|
Réunion de la banque centrale
|
Aucune nouvelle baisse des taux attendue.
|
Élevé
|
11/09
|
14:30
|
USA
|
Inflation américaine (Août)
|
Précédente estimation pour juillet à 2,7% sur un an.
|
Élevé
|
12/09
|
À définir
|
France
|
Révision de la note de la dette française par Fitch
|
Actuellement sous perspective négative. Risque élevé de dégradation.
|
Moyen
Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.
Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...
www.mondialchange.com
Contact : nicolas@mondialchange.com
Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...
www.mondialchange.com
Contact : nicolas@mondialchange.com