Les devises sous pression face aux incertitudes économiques [ABO]

En France, le vote de confiance a entrainé la chute du gouvernement Bayrou. Comme prévu, les tensions sont restées limitées, même sur les obligations, et des investisseurs japonais ont d’ailleurs récemment acheté massivement de la dette française.



L’impact sur l’euro est très limitée, comme lors de la censure du gouvernement Barnier fin 2024.



En cas de crise, la BCE pourrait intervenir comme elle l’avait fait discrètement en 2024, mais il est peu probable que des mesures extrêmes (comme l’OMT) soient utilisées. Pour l’instant, la BCE devrait laisser ses taux inchangés jeudi, mais pourrait baisser à nouveau de 0,25 % si la croissance faiblit fortement.



Aux États-Unis, l’inflation d’août sera scrutée de près. Les prix continuent de montrer des tensions alors que l’emploi ralentit, ce qui complique la tâche de la Fed. Le consensus anticipe toujours une baisse des taux en septembre, mais ce n’est pas certain.

