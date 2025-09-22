TourMaG.com : le magazine papier spécial IFTM est de retour en 2025 ! [ABO]

Edition 2025 : le Guide du Pro

Lancé à l'origine pour démontrer qu'un pure player comme TourMaG savait aussi faire du papier de qualité, notre magazine éphémère a rencontré un franc succès pendant quatre ans, jusqu'en 2019. Il revient aujourd'hui avec un tout nouveau format, toujours en édition limitée et exclusivement diffusé sur le salon IFTM.

Rédigé par Céline Eymery le Lundi 22 Septembre 2025

