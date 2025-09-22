TourMaG.com : le magazine papier spécial IFTM est de retour en 2025 ! [ABO]

La nouvelle édition spéciale du magazine papier spécial IFTM a été conçue comme un véritable guide pratique pour les pros du tourisme - Visuel : TourMaG.com, Raf
Pour cette édition spéciale du magazine papier spécial IFTM, nous avons conçu un véritable guide pratique, pensé pour vous accompagner dans votre quotidien de professionnel du tourisme.
Vous y découvrirez des outils concrets pour optimiser vos performances, des conseils d'experts éprouvés sur le terrain, les tendances émergentes à ne pas manquer, et des astuces opérationnelles immédiatement applicables. Le tout pensé pour vous aider à mieux vendre, mieux gérer, mieux innover.
Parce que notre secteur évolue à vitesse grand V, nous avons condensé dans ces pages l'essentiel de ce qu'il faut savoir : des informations utiles, claires et directement exploitables. À lire, relire, annoter… et surtout à partager avec vos équipes.
Notre Mag fait naturellement la part belle aux nouvelles technologies et à l'intelligence artificielle, avec toujours le même angle : vous donner les clés pour en tirer un vrai bénéfice, loin des effets de mode et du jargon technique.
Vous y trouverez des tutoriels pour implémenter ces solutions, ainsi que des analyses coût/bénéfice pour éclairer vos décisions.
L'objectif : faire de ces innovations de vrais leviers de croissance pour votre activité.
Cette année, deux thématiques majeures nous ont particulièrement inspirés.
D'abord le bien-être, devenu un pilier incontournable pour de nombreux acteurs du tourisme. Comment intégrer cette dimension dans votre offre ? Quelles sont les attentes réelles des clients ? Comment se différencier sur ce marché porteur ?
Ensuite le voyage en train, plus que jamais au cœur des enjeux environnementaux, économiques et touristiques. Opportunités, défis, nouvelles lignes : tout ce que vous devez savoir sur cette révolution du transport.
Mais ce n'est pas tout ! Transport aérien, croisières, ressources humaines, tourisme de luxe… Nos experts décryptent pour vous tous les grands sujets du moment.
Ce numéro incarne parfaitement l'esprit de ce que nous proposons toute l'année à nos abonnés : des contenus à forte valeur ajoutée, des outils pour progresser, des éclairages pour anticiper les mutations du secteur.
Une expertise de plus de 25 ans au service de votre réussite, condensée dans un format pratique à emporter partout.
Bonne lecture !
