Devises : l’euro en hausse face au dollar et au yen [ABO]

En Europe, pas de surprise : la BCE a maintenu son taux directeur à 2%, comme prévu. Les taux restent adaptés à la conjoncture, et sauf imprévu, le cycle de baisse touche à sa fin. La BCE a aussi évité de commenter la situation politique française.
La France voit son coût d’emprunt grimper, mais sans risque de crise : les investisseurs étrangers continuent d’acheter nos obligations, simplement en demandant une prime un peu plus élevée. Le vrai problème est économique : l’incertitude politique freine les entreprises, qui repoussent leurs investissements et embauches.
La croissance pourrait donc rester très faible, bien en dessous des prévisions officielles.
À l’international, la guerre commerciale rebondit. Trump a proposé à l’UE d’imposer des taxes massives sur la Chine et l’Inde pour isoler la Russie, mais cela a peu de chances d’aboutir. La roupie indienne, déjà fragilisée, est la monnaie asiatique la plus faible depuis janvier (–16% face à l’euro, –3% face au dollar).
La livre turque poursuit son effondrement : –95% face au dollar depuis 2010. La perte de confiance vient de l’ingérence politique dans la banque centrale. Le pays évite la crise grâce au contrôle strict de son système financier et à des injections régulières de liquidités, mais son appauvrissement s’accélère.
L’EUR/USD évolue dans un canal haussier
Les grandes tendances de change restent stables :
- L’EUR/USD évolue dans un canal haussier, avec un objectif possible à 1,20 d’ici fin d’année (voire 1,30 en 2026, mais incertain).
- L’EUR/GBP poursuit sa hausse et pourrait revenir vers 0,87.
- L’EUR/JPY progresse déjà de +6% cette année et devrait continuer tant que la Banque du Japon maintient sa politique actuelle.
|
|
SUPPORTS HEBDO
|
RESISTANCES HEBDO
|
|
S1
|
S2
|
R1
|
R2
|
EUR/USD
|
1,1590
|
1,1489
|
1,1813
|
1,1890
|
EUR/GBP
|
0,8588
|
0,8510
|
0,8700
|
0,8733
|
EUR/CHF
|
0,9250
|
0,9222
|
0,9400
|
0,9415
|
EUR/CAD
|
1,6098
|
1,5888
|
1,6325
|
1,6390
|
EUR/JPY
|
170,88
|
168,99
|
172,99
|
173,45
Les annonces à suivre
Cette semaine, plusieurs banques centrales sont attendues (Royaume-Uni, Japon, Canada) mais sans changements majeurs.
La Fed, en revanche, devrait baisser son taux directeur de 0,25 point, à 4,25%.
Une nouvelle baisse en octobre dépendra de l’évolution de l’inflation. Trump pousse pour une réduction plus forte, mais ses pressions n’auront probablement pas d’effet direct sur le marché.
A lire aussi : Les devises sous pression face aux incertitudes économiques
|
Jour
|
Heure
|
Pays
|
Indicateur
|
A quoi s’attendre ?
|
Impact
|
17/09
|
11:00
|
Zone euro
|
Inflation (Août)
|
Précédent à 2,1% sur un an.
|
Élevé
|
17/09
|
15:45
|
Canada
|
Réunion de la banque centrale
|
Aucune nouvelle baisse des taux attendue.
|
Faible
|
17/09
|
20:00
|
USA
|
Réunion de la banque centrale
|
Baisse du taux directeur de -25 points de base (actuellement à 4,50%).
|
Élevé
|
18/09
|
13:00
|
Royaume-Uni
|
Réunion de la banque centrale
|
Aucun changement de politique monétaire
|
Faible
|
19/09
|
05:00
|
Japon
|
Réunion de la banque centrale
|
Aucun changement de politique monétaire
|
Faible
