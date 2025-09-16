Devises : l’euro en hausse face au dollar et au yen [ABO]

Les grandes tendances de change restent stables :évolue dans un canal haussier, avec un objectif possible à 1,20 d’ici fin d’année (voire 1,30 en 2026, mais incertain).- L’EUR/GBP poursuit sa hausse et pourrait revenir vers 0,87.- L’EUR/JPY progresse déjà de +6% cette année et devrait continuer tant que la Banque du Japon maintient sa politique actuelle.