Devises : l’euro en hausse face au dollar et au yen [ABO]

Devises : l'euro en hausse face au dollar et au yen

La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change


L’euro reste orienté à la hausse face au dollar, à la livre sterling et au yen, porté par un contexte monétaire européen jugé encore favorable.


Rédigé par le Mardi 16 Septembre 2025

Devises : l’euro en hausse face au dollar et au yen - Depositphotos.com Auteur ikinciadres
En Europe, pas de surprise : la BCE a maintenu son taux directeur à 2%, comme prévu. Les taux restent adaptés à la conjoncture, et sauf imprévu, le cycle de baisse touche à sa fin. La BCE a aussi évité de commenter la situation politique française.

La France voit son coût d’emprunt grimper, mais sans risque de crise : les investisseurs étrangers continuent d’acheter nos obligations, simplement en demandant une prime un peu plus élevée. Le vrai problème est économique : l’incertitude politique freine les entreprises, qui repoussent leurs investissements et embauches.

La croissance pourrait donc rester très faible, bien en dessous des prévisions officielles.

À l’international, la guerre commerciale rebondit. Trump a proposé à l’UE d’imposer des taxes massives sur la Chine et l’Inde pour isoler la Russie, mais cela a peu de chances d’aboutir. La roupie indienne, déjà fragilisée, est la monnaie asiatique la plus faible depuis janvier (–16% face à l’euro, –3% face au dollar).

La livre turque poursuit son effondrement : –95% face au dollar depuis 2010. La perte de confiance vient de l’ingérence politique dans la banque centrale. Le pays évite la crise grâce au contrôle strict de son système financier et à des injections régulières de liquidités, mais son appauvrissement s’accélère.

L’EUR/USD évolue dans un canal haussier


Les grandes tendances de change restent stables :

- L’EUR/USD évolue dans un canal haussier, avec un objectif possible à 1,20 d’ici fin d’année (voire 1,30 en 2026, mais incertain).

- L’EUR/GBP poursuit sa hausse et pourrait revenir vers 0,87.

- L’EUR/JPY progresse déjà de +6% cette année et devrait continuer tant que la Banque du Japon maintient sa politique actuelle.

 

SUPPORTS HEBDO

RESISTANCES HEBDO

 

S1

S2

R1

R2

EUR/USD

1,1590

1,1489

1,1813

1,1890

EUR/GBP

0,8588

0,8510

0,8700

0,8733

EUR/CHF

0,9250

0,9222

0,9400

0,9415

EUR/CAD

1,6098

1,5888

1,6325

1,6390

EUR/JPY

170,88

168,99

172,99

173,45

Les annonces à suivre

Cette semaine, plusieurs banques centrales sont attendues (Royaume-Uni, Japon, Canada) mais sans changements majeurs.

La Fed, en revanche, devrait baisser son taux directeur de 0,25 point, à 4,25%.

Une nouvelle baisse en octobre dépendra de l’évolution de l’inflation. Trump pousse pour une réduction plus forte, mais ses pressions n’auront probablement pas d’effet direct sur le marché.

A lire aussi : Les devises sous pression face aux incertitudes économiques

Jour

Heure

Pays

Indicateur

A quoi s’attendre ?

Impact

17/09

11:00

Zone euro

Inflation (Août)

Précédent à 2,1% sur un an.

Élevé

17/09

15:45

Canada

Réunion de la banque centrale

Aucune nouvelle baisse des taux attendue.

Faible

17/09

20:00

USA

Réunion de la banque centrale

Baisse du taux directeur de -25 points de base (actuellement à 4,50%).

Élevé

18/09

13:00

Royaume-Uni

Réunion de la banque centrale

Aucun changement de politique monétaire

Faible

19/09

05:00

Japon

Réunion de la banque centrale

Aucun changement de politique monétaire

Faible

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.

Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...

www.mondialchange.com

Contact : nicolas@mondialchange.com

