Le Club Med tourne définitivement la page d'Henri Giscard d'Estaing

Bien que figurant dans la shortlist de l'ancien président pour prendre sa succession, Stéphane Maquaire a été choisi pour sa capacité à appliquer les décisions du conglomérat sans les remettre en question.



" Il faut une gouvernance internationale pour le Club Med, respectueuse de ses valeurs et de son ancrage français. Et ce n’est plus le cas aujourd’hui.



Il n’y a plus d’administrateur indépendant depuis le départ, pour désaccord sur la gouvernance, de Georges Pauget en juillet dernier. La grande majorité des administrateurs sont basés à Shanghai, ont peu d’expérience internationale et ne parlent pas anglais.



Ils ne connaissent pas, ou très peu, le Club Med dans sa dimension mondiale et ses racines françaises, " nous expliquait le président démissionnaire.



Avec le départ de Sylvie Brisson, même si d'autres cadres pourraient quitter le navire en raison de la perte d'influence du siège social.



Une chasse aux coûts aurait débuté au siège parisien.



La peur du fils de l'ancien président de la République est que la direction française ne devienne qu'un centre d'exécution et non de décision.



Rappelons que la marque au trident avait annoncé le lancement de son nouveau projet d’entreprise baptisé Forever Young, puis sa réintroduction à la Bourse de Paris.



Deux projets dont l'avenir pourrait être hypothéqué par cette reprise en main du pouvoir par l'actionnaire chinois.



En attendant, au conseil d'administration, le départ d'Henri Giscard d'Estaing a laissé place à différentes nominations, toutes dépendantes de Fosun.



Outre Stéphane Maquaire, deux autres administrateurs ont été nommés, dont Takuya Yamada, le président et Fosun Group Global Partner, puis Philippe Heim.



Le dirigeant français est l'ancien président de la Banque Postale, mais surtout, depuis novembre 2024, le co-responsable financier de... Fosun.



La boucle est donc bouclée... " Les équipes ont toujours su se montrer respectueuses vis-à-vis des actionnaires, tout en tenant compte des sensibilités des marchés français, européens et internationaux.



Si, à l’avenir, la direction ne raisonne qu’à travers le prisme du management chinois, la situation pourrait rapidement se compliquer " se montre perplexe notre observateur.