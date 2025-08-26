TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Thierry Orsoni quitte le Club Med

il quitte ses fonctions à la fin du mois


Le directeur de la communication du Club Med, Thierry Orsoni quitte le Club Med après le départ de Henri Giscard d'Estaing.


Rédigé par le Mercredi 27 Août 2025

Thierry Orsoni quitte le Club Med - Photo RP
Thierry Orsoni, VP Communications & External Relations du Club Med quittera ses fonctions fin août.

"Ce choix est le mien ; il est très logique, tant le lien professionnel et personnel entre un Dirigeant et son dircom compte dans le métier que je fais depuis de longues années.

Je vais entamer un nouveau chapitre en gardant le souvenir des 20 années (en 2 saisons !) que j’aurai passées dans cette merveilleuse entreprise qu’est le Club Med.
Avoir participé à l’incroyable saga de sa renaissance et sa transformation réussie, restera ma fierté et un très grand honneur.

Cela aura façonné et structuré ma vie professionnelle, et au-delà. Et j’en suis énormément reconnaissant à Henri Giscard d’Estaing à qui je dois tant." a t-il indiqué dans un message pour annoncer son départ.

Thierry Orsoni : "GO un jour, GO toujours !"

Cette décision fait suite au départ de Henri Giscard d'Estaing mi juillet.

"Comme on le sait : « GO un jour, GO toujours » ! Je reste donc plus que jamais GO de cœur et je dis : VIVE LE CLUB !!!" conclut il.

Thierry Orsoni a occupé le poste de directeur de la communication du Club Med de 2000 à 2011, puis de 2016 à 2025. Entre temps il a travaillé pour d'autres grands groupes, notamment le groupe Casino et Lagardère.

Stéphane Maquaire a été nommé président-directeur général du Club Med fin juillet pour succéder à Henri Giscard d'Estaing.

