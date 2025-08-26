Thierry Orsoni quitte le Club Med

"Ce choix est le mien ; il est très logique, tant le lien professionnel et personnel entre un Dirigeant et son dircom compte dans le métier que je fais depuis de longues années.



Je vais entamer un nouveau chapitre en gardant le souvenir des 20 années (en 2 saisons !) que j’aurai passées dans cette merveilleuse entreprise qu’est le Club Med.

Avoir participé à l’incroyable saga de sa renaissance et sa transformation réussie, restera ma fierté et un très grand honneur.



Cela aura façonné et structuré ma vie professionnelle, et au-delà. Et j’en suis énormément reconnaissant à Henri Giscard d’Estaing à qui je dois tant."

Thierry Orsoni , VP Communications & External Relations du Club Med quittera ses fonctions fin août.a t-il indiqué dans un message pour annoncer son départ.