Baromètre voyage en train : Londres et Marne-la-Vallée en tête

Le baromètre Resaneo – TourMaG de septembre 2025 révèle une forte demande pour les liaisons internationales et familiales. Londres domine les recherches, tandis que Marne-la-Vallée, porte d’entrée de Disneyland Paris, connaît une belle progression.


Rédigé par le Lundi 20 Octobre 2025

Baromètre voyage en train : Londres et Marne-la-Vallée en tête ! - Photo Canva
Le baromètre Resaneo – TourMaG de septembre 2025 met en évidence un fort intérêt des voyageurs pour les liaisons internationales et familiales. Les trajets Paris–Londres et Lille–Londres occupent la première et la deuxième place du classement, chacun représentant 63 % des recherches.

Paris-Amsterdam se classe également à 6e place.

Les lignes à destination de Marne-la-Vallée, porte d’accès au parc Disneyland Paris, connaissent une progression spectaculaire : Aix-en-Provence–Marne-la-Vallée (+218 %), Montpellier–Marne-la-Vallée (+800 %) et Avignon–Marne-la-Vallée figurent toutes dans le Top 10.

Top 10 des lignes ferroviaires les plus recherchées sur Resaneo en septembre 2025

À l’inverse, certaines lignes traditionnellement fréquentées comme Paris–Marseille enregistrent une stabilité voire un recul (0 % de progression). Les relations Lyon–Paris, Paris–Les Sables-d’Olonne et Strasbourg–Paris confirment toutefois la vitalité du réseau à grande vitesse.

Entre juillet-août et septembre 2025, les trajets vers Londres restent en tête mais reculent légèrement en part de recherches (de 106 % à 63 %).

Les lignes vers Marne-la-Vallée confirment leur succès, notamment depuis Montpellier (+306 % en été, +800 % en septembre).

Les relations intérieures comme Paris–Marseille et Paris–Nice cèdent du terrain à la rentrée.
Top 10 des principales gares françaises recherchées sur Resaneo en septembre 2025

Le baromètre des recherches de destinations train publié par Resaneo pour septembre 2025 met en évidence aussi en évidence le succès de Londres.

Idem pour Marne-la-Vallée, qui s'affiche à la deuxième place.

Les gares parisiennes enregistrent des progressions notables : Paris Gare de Lyon (+194 %), Paris Montparnasse (+150 %) et l’aéroport de Paris-CDG (+28 %) figurent parmi les destinations les plus consultées.

Certaines villes régionales se distinguent également. Montpellier enregistre la plus forte progression du classement (+362 %). Lourdes (+110 %) affiche aussi une dynamique positive, tandis que Marseille (+2 %) et Strasbourg (-7 %) restent stables. En revanche Lyon accuse une baisse des recherches.
Retrouvez tous les résultats du baromètre B2B du voyage en train de Resaneo en partenariat avec TourMaG.

