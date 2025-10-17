Baromètre voyage en train : Londres et Marne-la-Vallée en tête

Le baromètre des recherches de destinations train publié par Resaneo pour septembre 2025 met en évidence aussi en évidence le succès de Londres.



Idem pour Marne-la-Vallée, qui s'affiche à la deuxième place.



Les gares parisiennes enregistrent des progressions notables : Paris Gare de Lyon (+194 %), Paris Montparnasse (+150 %) et l’aéroport de Paris-CDG (+28 %) figurent parmi les destinations les plus consultées.



Certaines villes régionales se distinguent également. Montpellier enregistre la plus forte progression du classement (+362 %). Lourdes (+110 %) affiche aussi une dynamique positive, tandis que Marseille (+2 %) et Strasbourg (-7 %) restent stables. En revanche Lyon accuse une baisse des recherches.

