Voyages en train : destinations soleil et capitales européennes, stars de l'été !

Durant l’été 2025, les recherches de billets de train sur Resaneo mettent en lumière une forte dynamique pour les destinations soleil. Londres reste la première destination, mais Marseille et Bordeaux enregistrent les plus fortes hausses.



Selon les données publiées par Resaneo pour la période juillet-août 2025, Londres occupe la première place du classement des recherches avec une progression de 102 % par rapport à juillet-août 2024. Mais c’est surtout Marseille (+241 %) et Bordeaux (+175 %) qui se distinguent par une forte croissance, confirmant l’attrait de la Méditerranée et du Sud-Ouest en été.



Marne-la-Vallée (+150 %) profite également de la saison estivale et de la clientèle familiale attirée par Disneyland Paris. Du côté des grands hubs, les gares parisiennes restent incontournables : Paris Montparnasse, Gare de Lyon et Roissy-CDG figurent dans le top 10.



Lyon et Montpellier restent des carrefours estivaux importants, sans oublier Barcelone qui complète le classement et qui bénéficie d'une desserte ferroviaire avec la Renfe.