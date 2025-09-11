TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Voyages en train : destinations soleil et capitales européennes, stars de l'été !

TourMaG - Resaneo : baromètre B2B du voyage en train


Le baromètre B2B de Resaneo sur les voyages en train en juillet et août montre une tendance claire pour l’été 2025 : l’attrait combiné des grandes capitales européennes et des destinations soleil françaises. Londres reste incontournable, aussi bien comme destination que comme ligne ferroviaire phare, tandis que Marseille, Bordeaux et la Côte d’Azur tirent profit de la saison estivale. Les gares parisiennes demeurent des points de passage stratégiques, et Marne-la-Vallée confirme son rôle de destination familiale.


Vendredi 12 Septembre 2025

Baromètre B2B des voyages en train en juillet et août 2022 - Photo Canva
Resaneo a publié le classement des dix lignes ferroviaires les plus recherchées pour juillet-août 2025. Paris-Londres occupe la première place, devant Paris-Marseille et Montpellier-Marne-la-Vallée.

Durant l’été, les voyageurs plébiscitent les liaisons reliant la capitale française aux grandes métropoles européennes et aux destinations de loisirs. Paris-Londres conserve sa première place, confirmant l’attractivité de l’Eurostar. Paris-Amsterdam séduit toujours, tandis que la ligne Lille-Europe - Londres confirme la place importante des liaisons internationales.

Paris-Marseille se classe deuxième, tandis que Montpellier-Marne-la-Vallée complète le podium, portée par l’attrait familial de Disneyland Paris.

Le top 10 met également en évidence des liaisons estivales emblématiques. Paris-Saint-Raphaël Valescure et Paris-Nice reflètent la forte demande vers la Côte d’Azur. Dans le même esprit, Paris-Toulon figure aussi dans la liste.

Top 10 des lignes ferroviaires les plus recherchées sur Resaneo en juillet et août 2025


Top 10 des principales gares françaises recherchées sur Resaneo en juillet et août 2025

Durant l’été 2025, les recherches de billets de train sur Resaneo mettent en lumière une forte dynamique pour les destinations soleil. Londres reste la première destination, mais Marseille et Bordeaux enregistrent les plus fortes hausses.

Selon les données publiées par Resaneo pour la période juillet-août 2025, Londres occupe la première place du classement des recherches avec une progression de 102 % par rapport à juillet-août 2024. Mais c’est surtout Marseille (+241 %) et Bordeaux (+175 %) qui se distinguent par une forte croissance, confirmant l’attrait de la Méditerranée et du Sud-Ouest en été.

Marne-la-Vallée (+150 %) profite également de la saison estivale et de la clientèle familiale attirée par Disneyland Paris. Du côté des grands hubs, les gares parisiennes restent incontournables : Paris Montparnasse, Gare de Lyon et Roissy-CDG figurent dans le top 10.

Lyon et Montpellier restent des carrefours estivaux importants, sans oublier Barcelone qui complète le classement et qui bénéficie d'une desserte ferroviaire avec la Renfe.


