Baromètre voyage en train : Paris prend la place de leader en octobre !

Le baromètre Resaneo – TourMaG d'octobre 2025 du voyage en tain confirme un basculement vers les voyages ferroviaires domestiques après la période estivale.
Paris retrouve sa position dominante, aussi bien comme point de départ que comme destination, tandis que Londres et Marne-la-Vallée reculent. Les axes affaires (Paris–Lyon, Paris–Marseille, Paris–Bruxelles) et les grandes métropoles régionales (Rennes, Nantes, Strasbourg) prennent le relais.
Top 10 des lignes ferroviaires les plus recherchées sur Resaneo en octobre 2025
En septembre comme en octobre, Paris–Londres conserve la première place des lignes ferroviaires les plus consultées sur Resaneo.
Toutefois, le mois d’octobre traduit un ralentissement : la ligne reste en tête, mais le duo Paris–Londres / Lille–Londres, qui dominait ensemble le classement de septembre, voit la seconde liaison chuter à la 10e position.
En septembre, les liaisons vers Marne-la-Vallée se taillaient la part du lion, avec une présence massive dans le top 10 au départ d'Aix-en-Provence, Avignon et Montpellier.
Un mois plus tard, la tendance est toujours là, avec Marseille - Marne-la Vallée qui fait son entrée dans le top 10. On note toutefois une évolution dans la position de ces différentes lignes dans le classement.
En octobre, la carte ferroviaire française se recentre sur les axes Nord-Sud et Sud-Nord. Les relations Paris–Lyon, Lyon–Paris, Paris–Marseille signent un retour remarqué dans le top 10, absentes ou plus discrètes un mois plus tôt. A noter aussi l'entrée de la ligne Paris–Bruxelles.
Top 10 des principales gares françaises recherchées sur Resaneo en octobre 2025
Après un mois de septembre dominé par Londres, Paris retrouve en octobre la première place des destinations les plus consultées sur Resaneo. La capitale cumule plusieurs points d’entrée majeurs dans le classement : Gare de Lyon (4e), Aéroport CDG (5e) et la mention générique Paris en tête.
Marne-la-Vallée, deuxième en octobre, recule par rapport à septembre, où elle bénéficiait encore d’un fort effet post-estival. Les séjours familiaux autour de Disneyland Paris s’essoufflent.
Même constat pour Londres, qui passe de la 1re à la 3e place. Après un été très dynamique, la demande pour les trajets internationaux faiblit.
L’automne voit l’émergence de nouvelles destinations régionales. Rennes, absente du top 10 en septembre, bondit à la 7e place en octobre, tandis que Nantes fait une entrée spectaculaire (9e).
À l’Est, Strasbourg progresse également. Enfin, Lyon remonte de la 6e à la 5e place, confirmant son rôle central dans le réseau TGV.
Retrouvez tous les résultats du baromètre B2B du voyage en train de Resaneo en partenariat avec TourMaG.