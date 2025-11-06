TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Baromètre voyage en train : Paris prend la place de leader en octobre !

TourMaG - Resaneo : baromètre B2B du voyage en train


Le baromètre du voyage en train Resaneo – TourMaG d'octobre 2025 marque le retour des grands trajets intérieurs. Paris reprend la tête, les lignes affaires gagnent des places dans le top 10, et les métropoles régionales entrent dans le classement.


Rédigé par le Vendredi 7 Novembre 2025

Baromètre voyage en train : Londres et Marne-la-Vallée en tête ! - Photo Depositphotos
Baromètre voyage en train : Londres et Marne-la-Vallée en tête ! - Photo Depositphotos
CroisiEurope
Le baromètre Resaneo – TourMaG d'octobre 2025 du voyage en tain confirme un basculement vers les voyages ferroviaires domestiques après la période estivale.

Paris retrouve sa position dominante, aussi bien comme point de départ que comme destination, tandis que Londres et Marne-la-Vallée reculent. Les axes affaires (Paris–Lyon, Paris–Marseille, Paris–Bruxelles) et les grandes métropoles régionales (Rennes, Nantes, Strasbourg) prennent le relais.

Top 10 des lignes ferroviaires les plus recherchées sur Resaneo en octobre 2025

Baromètre voyage en train : Paris prend la place de leader en octobre !
Autres articles
En septembre comme en octobre, Paris–Londres conserve la première place des lignes ferroviaires les plus consultées sur Resaneo.

Toutefois, le mois d’octobre traduit un ralentissement : la ligne reste en tête, mais le duo Paris–Londres / Lille–Londres, qui dominait ensemble le classement de septembre, voit la seconde liaison chuter à la 10e position.

En septembre, les liaisons vers Marne-la-Vallée se taillaient la part du lion, avec une présence massive dans le top 10 au départ d'Aix-en-Provence, Avignon et Montpellier.

Un mois plus tard, la tendance est toujours là, avec Marseille - Marne-la Vallée qui fait son entrée dans le top 10. On note toutefois une évolution dans la position de ces différentes lignes dans le classement.

En octobre, la carte ferroviaire française se recentre sur les axes Nord-Sud et Sud-Nord. Les relations Paris–Lyon, Lyon–Paris, Paris–Marseille signent un retour remarqué dans le top 10, absentes ou plus discrètes un mois plus tôt. A noter aussi l'entrée de la ligne Paris–Bruxelles.

Top 10 des principales gares françaises recherchées sur Resaneo en octobre 2025

Baromètre voyage en train : Paris prend la place de leader en octobre !
Après un mois de septembre dominé par Londres, Paris retrouve en octobre la première place des destinations les plus consultées sur Resaneo. La capitale cumule plusieurs points d’entrée majeurs dans le classement : Gare de Lyon (4e), Aéroport CDG (5e) et la mention générique Paris en tête.

Marne-la-Vallée, deuxième en octobre, recule par rapport à septembre, où elle bénéficiait encore d’un fort effet post-estival. Les séjours familiaux autour de Disneyland Paris s’essoufflent.

Même constat pour Londres, qui passe de la 1re à la 3e place. Après un été très dynamique, la demande pour les trajets internationaux faiblit.

L’automne voit l’émergence de nouvelles destinations régionales. Rennes, absente du top 10 en septembre, bondit à la 7e place en octobre, tandis que Nantes fait une entrée spectaculaire (9e).

À l’Est, Strasbourg progresse également. Enfin, Lyon remonte de la 6e à la 5e place, confirmant son rôle central dans le réseau TGV.

Retrouvez tous les résultats du baromètre B2B du voyage en train de Resaneo en partenariat avec TourMaG.

Lu 1116 fois

Tags : barometre train, resaneo
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand News La Travel Tech

DIGITRIPS Pro : l’IA s’installe pour simplifier la recherche d’hébergements

DIGITRIPS Pro : l’IA s’installe pour simplifier la recherche d’hébergements
Trouver l’hébergement qui correspond vraiment aux attentes d’un client est l’une des tâches les...
Dernière heure

Tourisme et RSE : 5 temps forts pour un mois de novembre solidaire et engagé [ABO]

Interkal'air : de gérante de laboratoire vétérinaire à agent de voyages !

Spa fermé, piscine en travaux... un remboursement intégral du voyage ? [ABO]

Baromètre voyage en train : Paris prend la place de leader en octobre !

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]

Brand News

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement
Alors que l’année touche à sa fin et que le marché du voyage marque le pas en France, Assurever...
Les annonces

VOYAGES D'EXCEPTION - Conseiller(ère) Voyages & Croisières H/F - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TRAVELJOBS POUR UNE AGENCE DE VOYAGES DU CEDIV - 2 Conseillers voyages confirmés H/F - (Le Puy en Velay (63) et Castanet (31))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDD - (Menton (06))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy
Distribution

Distribution

Interkal'air : de gérante de laboratoire vétérinaire à agent de voyages !

Interkal'air : de gérante de laboratoire vétérinaire à agent de voyages !
Partez en France

Partez en France

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés

Les Montagnes du Jura préparent un hiver riche en nouveautés
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

COTAL France : des webinaires dédiés à l'offre de ses adhérents

COTAL France : des webinaires dédiés à l'offre de ses adhérents
Production

Production

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest

Voyamar : Alexia Dussopt nouvelle commerciale Sud-Ouest
AirMaG

AirMaG

DGAC : la hausse de la TSBA impacte "les prix, les coûts et la dynamique du trafic aérien"

DGAC : la hausse de la TSBA impacte "les prix, les coûts et la dynamique du trafic aérien"
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Baromètre voyage en train : Paris prend la place de leader en octobre !

Baromètre voyage en train : Paris prend la place de leader en octobre !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Paris : une nouvelle direction à la tête de Maison Breguet

Paris : une nouvelle direction à la tête de Maison Breguet
HotelMaG

Hébergement

L’Hôtel Ambassador de Nice rouvre ses portes

L’Hôtel Ambassador de Nice rouvre ses portes
Futuroscopie

Futuroscopie

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]

De Bob Dylan à la K-pop : la musique, moteur du tourisme mondial [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
CruiseMaG

CruiseMaG

Cunard dévoile 110 itinéraires pour sa saison 2027-2028

Cunard dévoile 110 itinéraires pour sa saison 2027-2028
TravelJobs

Emploi & Formation

GROUPE SALAÜN

GROUPE SALAÜN
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias