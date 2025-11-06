Baromètre voyage en train : Paris prend la place de leader en octobre !

En septembre comme en octobre, Paris–Londres conserve la première place des lignes ferroviaires les plus consultées sur Resaneo.



Toutefois, le mois d’octobre traduit un ralentissement : la ligne reste en tête, mais le duo Paris–Londres / Lille–Londres, qui dominait ensemble le classement de septembre, voit la seconde liaison chuter à la 10e position.



En septembre, les liaisons vers Marne-la-Vallée se taillaient la part du lion, avec une présence massive dans le top 10 au départ d'Aix-en-Provence, Avignon et Montpellier.



Un mois plus tard, la tendance est toujours là, avec Marseille - Marne-la Vallée qui fait son entrée dans le top 10. On note toutefois une évolution dans la position de ces différentes lignes dans le classement.



En octobre, la carte ferroviaire française se recentre sur les axes Nord-Sud et Sud-Nord. Les relations Paris–Lyon, Lyon–Paris, Paris–Marseille signent un retour remarqué dans le top 10, absentes ou plus discrètes un mois plus tôt. A noter aussi l'entrée de la ligne Paris–Bruxelles.