Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]

Le décryptage de Josette Sicsic (Futuroscopie)


Du latin « luxus » : « excès, débauche », profusion, « faste », le terme de luxe est employé à l’infini donc souvent galvaudé. Le secteur du tourisme comme les autres en fait un usage parfois abusif. Peut-être à raison car s’il est bien une catégorie d’offre touristique qui ne devrait pas connaître de faillite, c’est celle qui s’efforce d’entretenir une esthétique, un raffinement, une fonctionnalité et un récit capables de traverser les âges et les modes. Tout en évoluant en fonction des grands courants socio-culturels.


Rédigé par le Vendredi 17 Octobre 2025

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété - Depositphotos.com Auteur VitalikRadko
Le salon « Crème de la crème » organisé à Paris dans les luxueux salons de l’Hôtel des arts et métiers, était bien rempli.

Des tables, 150 exposants, des journalistes, des agences de voyages venus faire le plein de nouveautés dans ce domaine désormais incontournable qu’est le luxe. Domaine que vous pouvez d’ailleurs suivre sur TourMag dans sa rubrique Luxury Travel Mag et sur bien d’autres sites et magazines positionnés sur ce que peuvent proposer de mieux les territoires et les opérateurs de tous les secteurs : aérien, ferroviaire, hébergement, shopping, sports, culture, bien-être…

C’est ainsi que ce salon a aussi bien accueilli un hébergeur ayant choisi de créer en Colombie des maisons d’hôtes de toute beauté, accrochées à des décors naturels fastueux.

Un autre operateur spécialisé sur le bien-être proposait des séjours particulièrement confidentiels mais très raffinés sur le plan thérapeutique dans ce paradis du wellness spirituel qu’est l’Inde.

Un troisième avait choisi de mettre en avant le plus sophistiqué des séjours au Proche-Orient et surtout à Oman, appelé à devenir le territoire de prédilection des soins de beauté…

Et, à l’opposé, il y avait les croisières Ponant et leur inimitable raffinement ou encore un palace londonien se flattant d’être l’un des plus anciens de la capitale britannique et de restituer l’atmosphère si british et authentique développée parmi une « upper class » ayant servi de modèle à l’industrie touristique depuis le dix-neuvième siècle.


La polymorphie historique du tourisme de luxe

Qu’ont de commun tous ces exemples ? Pas grand-chose puisque la caractéristique du haut de gamme se situe dans sa polymorphie. Disons plutôt, se situe aujourd’hui dans les diverses formes qu’il peut prendre allant du minimalisme à l’extravagance, des paillettes et des dorures à la sobriété. Du tape à l’œil à la discrétion…

Oui, le luxe d’aujourd’hui n’est pas celui d’hier. Il n’est surtout pas celui des premiers pas du tourisme lorsque noblesse et grande bourgeoisie allaient prendre les eaux dans des stations thermales rutilantes, des salons calqués sur les intérieurs royaux, un service obséquieux à l’extrême, après avoir voyagé dans des trains aux wagons capitonnés, à la décoration confiée aux meilleurs artistes d’une époque qui ne regardait pas à la dépense.

De l’Orient Express au Paris-Lyon-Méditerranée en passant par des paquebots inspirés des grands hôtels art déco des années trente, le tourisme de luxe reflétait la réalité d’une société clivée entre très grandes fortunes encore ancrées dans les fastes de l’ancien régime et nouveaux riches soucieux d’exposer leur réussite, alors qu’une petite bourgeoisie tentait de grimper les marches de la société, à grands coups de toilettes, sorties, pratiques de loisirs inspirées des élites.

La polymorphie personnalisée

Outre ce découpage encore valable aujourd’hui qui vaut au secteur touristique de conserver ses dorures, surtout dans les grands hôtels, yachts, classes affaires, clubs de loisirs…

La diversité de l’offre de luxe provient aussi de plus en plus du besoin que chacun a d’exprimer sa personnalité à travers des choix très intimes. Pour certains, le comble du luxe est donc une auberge de campagne loin des foules. Pour un autre, le bonheur réside dans un séjour VIP au Carnaval de Rio.

Pour un autre encore, c’est le bruit de la mer sur une plage déserte. Pour d’autres enfin, le comble du luxe consiste à résider dans une tour ultra-moderne à Dubaï ou autre villes touristiques utopistes, gérées par une intelligence artificielle du matin au soir, vous transportant en taxis volants et voitures sans chauffeurs, dans des univers immersifs.

Tourisme de luxe : d’un récit à l’autre, espace, silence, sobriété

Affaire d’époque, affaire de goûts personnels, affaire de modes, affaire de marketing, le luxe est donc d’autant plus difficile à cerner qu’il est toujours en mouvement, malgré quelques solides piliers empruntant aux codes de la « richesse » et un peu aussi de la culture.

Le luxe est donc forcément une affaire d’ultra-riches, puisés dans les strates de la catégorie désignée par « old-money » et dans celle des « new-money ». Il est donc authenticité, confort et service extrêmes, esthétique et personnalisation excessives, démesure et ostentation.

Et il gardera probablement longtemps ces attributs qui composent la base de l’imaginaire d’une grande partie de l’humanité.

Mais, il est tout de même un nouveau récit à l’opposé du récit historique, c’est celui que le vingt-et-unième siècle et ses tourments climatiques, idéologiques, environnementaux, technologiques imposent à une catégorie de la population plutôt avant-gardiste en quête de personnalisation certes, mais en quête surtout de ces éléments indispensables au bien-être : le silence, le calme, l’éloignement et surtout l’espace, l’authenticité, l’originalité, le contact avec la nature, le dépouillement et autres valeurs permettant un repos du corps et de l’âme.

Mais, attention, le tout dans un confort extrême, une accessibilité parfaite, un service à discret et efficace capable de répondre à tous les caprices d’une clientèle sûre d’elle et exigeante.

Le luxe vintage : une forme d’éco luxe

Enfin, il est une forme de luxe de plus en plus visible consistant dans une volonté de préserver à tout prix les territoires menacés de dégradation.

Face aux méfaits de l’artificialisation des sols, de l’industrialisation outrancière, de l’extraction de denrées précieuses, du tourisme et du surtourisme, certains optent pour des hébergements, des transports, des pratiques de loisirs comme « autrefois », assurant la durabilité de notre planète.

En calèche, à vélo, à pied, à dos d’ânes, dans des huttes, des cabanes, des igloos, dans des déserts, des forêts, des montagnes, ce tourisme « vintage » qui consiste aussi à oublier son smartphone dans ses tiroirs devrait triompher des excès du tourisme de la démesure tel qu’on le construit encore trop souvent.

Et puis, dernier point, à force de transformation, notons que le luxe autant dans le secteur du tourisme que celui de la mode ou du design, a accompli une mue qu’il convient de saluer. Il s’est démocratisé au point de se rendre accessible à des classes sociales moins fortunés. Où par exemple ? Sur les paquebots de croisières en particulier ou encore dans les aéroports, certains trains à grande vitesse et certaines destinations…

Josette Sicsic - DR
Journaliste, consultante, conférencière, Josette Sicsic observe depuis plus de 25 ans, les mutations du monde afin d’en analyser les conséquences sur le secteur du tourisme.

Après avoir développé pendant plus de 20 ans le journal Touriscopie, elle est toujours sur le pont de l’actualité où elle décode le présent pour prévoir le futur. Sur le site www.tourmag.com, rubrique Futuroscopie, elle publie plusieurs fois par semaine les articles prospectifs et analytiques.

Contact : 06 14 47 99 04
Mail : touriscopie@gmail.com

