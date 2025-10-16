Enfin, il est une forme de luxe de plus en plus visible consistant dans une volonté de préserver à tout prix les territoires menacés de dégradation.



Face aux méfaits de l’artificialisation des sols, de l’industrialisation outrancière, de l’extraction de denrées précieuses, du tourisme et du surtourisme, certains optent pour des hébergements, des transports, des pratiques de loisirs comme « autrefois », assurant la durabilité de notre planète.



En calèche, à vélo, à pied, à dos d’ânes, dans des huttes, des cabanes, des igloos, dans des déserts, des forêts, des montagnes, ce tourisme « vintage » qui consiste aussi à oublier son smartphone dans ses tiroirs devrait triompher des excès du tourisme de la démesure tel qu’on le construit encore trop souvent.



Et puis, dernier point, à force de transformation, notons que le luxe autant dans le secteur du tourisme que celui de la mode ou du design, a accompli une mue qu’il convient de saluer. Il s’est démocratisé au point de se rendre accessible à des classes sociales moins fortunés. Où par exemple ? Sur les paquebots de croisières en particulier ou encore dans les aéroports, certains trains à grande vitesse et certaines destinations…