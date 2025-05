"Crème de la crème", un nouveau Luxury Travel Show, en octobre à Paris

Pour établir la liste des participants, Nicolas Zimmermann et son équipe ont réalisé une double sélection.



D'abord, une sélection des b["meilleurs acheteurs francophones" : agences de voyages, conciergeries privées, organisateurs de séjours sur-mesure, spécialistes du segment luxe. Ces "buyers" seront au nombre de 70, pas plus. Dont 25 sont de Paris. "Là aussi, assure Nicolas Zimmermann, nous sommes bientôt au complet !".



Ensuite, une sélection d’exposants – hôtels & resorts, DMC, offices de tourisme, compagnies de croisières et compagnies aériennes – venus du monde entier.



"Pour notre première édition, nous avons décidé de limiter à 50 le nombre de fournisseurs présents" , précise Nicolas Zimmermann. Explora Journeys - la marque luxe du croisiériste MSC, les hôtels Jumeirah, l'Office de tourisme de Scottsdale, destination chic en Arizona, ou encore Argos in Cappadocia, un hôtel luxueux basé dans le petit village d'Uçhisar en Cappadoce (Turquie) sont les premiers à avoir manifesté leur intérêt. Participeront aussi des établissements prestigieux basés à Paris comme le Meurice, le Plaza Athénée. Et aussi la Collection Dorchester.



"Début mai, nous avions déjà 44 fournisseurs confirmés. Il ne nous restait donc que quelques places" , assure Nicolas Zimmerman.



En parallèle, est réalisée une sélection des " meilleurs acheteurs francophones " : agences de voyages, conciergeries privées, organisateurs de séjours sur-mesure, spécialistes du segment luxe. Ces "buyers" seront au nombre de 70, pas plus. Dont 25 sont de Paris. "Là aussi , assure Nicolas Zimmermann, "nous sommes bientôt au complet !".



"Au total, nous aurons 150 participants, pas plus" , récapitule Nicolas Zimmermann. "Ainsi, tout le monde rencontrera tout le monde. Les rendez-vous dureront 15 minutes".



Si mon initiative a du succès, explique en substance Nicolas Zimmermann, c'est parce qu'en dépit des nombreux Fam trip et autres invitations individuelles organisées tout au long de l'année par l'industrie du voyage, "il existe une grande méconnaissance du côté des buyers francophones comme des suppliers".



"Les grands salons existants sont généralement organisés du côté des agents de voyage. Avec la première édition "Crème de la Crème Luxury Travel Show", ce sont des fournisseurs qui organisent le salon. En effet, avec Exclusively Yours, je me situe du côté des hôteliers, donc des suppliers. Cela change tout", dit-il.