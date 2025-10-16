Damien Touboulic succède à Pierre Watrelot à la tête de Terra Botanica

Damien Touboulic - nouveau directeur Terra Botanica à partir de début novembre 2025 - credit Terra Botanica
Damien Touboulic devient le nouveau directeur général de Terra Botanica à compter de début novembre.
Il occupait jusqu’à présent les fonctions de responsable marketing, communication, commercial et attractivité du parc angevin qu’il connait bien pour y être entré en 2012, deux ans seulement après la création de Terra Botanica.
Diplômé de l’Essca, Damien Touboulic est originaire des Mauges (49) et a auparavant travaillé dans le secteur industriel et celui des services.
« Prendre la direction de Terra Botanica est un très beau défi. J’ai la chance de bien connaitre le parc et ses équipes. L’objectif sera de pérenniser la réussite des dernières années en préservant l’ADN du parc, notamment l’expérience immersive autour du végétal et de la biodiversité ».
Pierre Watrelot quitte Terra Bonica pour un groupe qui gère six sites touristiques près de Poitiers
Pierre Watrelot directeur de Terra Botanica depuis 2020 quittera ses fonctions à la fin du mois d’octobre 2025 - crédit Terra Botanica
Pierre Watrelot rejoindra dans quelques jours un groupe privé qui gère six sites touristiques près de Poitiers en tant que directeur général de la holding.
Ce nordiste d’origine a commencé sa carrière au sein du Groupe Décathlon avant de rejoindre le Futuroscope à Poitiers puis le ZooParc de Beauval avant d’être nommé en août 2020 directeur général de Terra Botanica.
« L’expérience à la tête de Terra Botanica pendant plus de 5 ans a été riche de projets, de réalisations et de rencontres. Je pars satisfait du développement du parc du végétal et de la biodiversité et remercie toutes mes équipes pour le travail accompli qui fait désormais de Terra Botanica le 7ème parc à thème français avec plus d’un demi-million de visiteurs chaque année ».
