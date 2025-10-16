Damien Touboulic succède à Pierre Watrelot à la tête de Terra Botanica

L’expérience à la tête de Terra Botanica pendant plus de 5 ans a été riche de projets, de réalisations et de rencontres. Je pars satisfait du développement du parc du végétal et de la biodiversité et remercie toutes mes équipes pour le travail accompli qui fait désormais de Terra Botanica le 7ème parc à thème français avec plus d’un demi-million de visiteurs chaque année

Pierre Watrelot rejoindra dans quelques jours un groupe privé quiCe nordiste d’origine a commencé sa carrière au sein du Groupe Décathlon avant de rejoindre le Futuroscope à Poitiers puis le ZooParc de Beauval avant d’être nommé en août 2020 directeur général de Terra Botanica.».