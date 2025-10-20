Comment réussir l’intégration de ses collaborateurs ? [ABO]

« L’intégration commence avant le jour J , souligne Marie-Hélène Angot, DRH France de BCD Travel. Dès que l’embauche est confirmée, notre équipe People & Culture initie un parcours d’accueil progressif, conçu pour éviter la surcharge d’informations. Nous croyons que trop de communication peut nuire à la qualité du message, alors nous procédons en plusieurs étapes. »
Le futur collaborateur reçoit une présentation de l’entreprise, avec un focus sur son implantation locale, puis des informations pratiques quelques jours avant son arrivée : adresse, horaires, nom du tuteur.
« En parallèle, nous informons les futurs collègues avec qui il sera amené à collaborer, et les invitons à faire un premier pas vers lui pour se présenter ou lui souhaiter la bienvenue. »
Même logique d’anticipation pour Myriam Guyon, fondatrice et CEO de Voyages Confidentiels. « L’intégration commence avant le premier jour. Nous prenons le temps de présenter à la future recrue notre histoire, nos valeurs et notre vision, afin qu’elle comprenne le sens profond de son futur rôle. Nous préparons également un parcours d’accueil personnalisé et un espace de travail prêt à l’emploi. L’objectif est que chaque personne se sente attendue et considérée, dès le départ, comme un véritable membre de l’équipe, pas comme un “nouvel arrivant” », explique-t-elle.
Frédérik Cousin, fondateur et dirigeant du cabinet Refea, insiste sur la préparation opérationnelle : « Nous conseillons à nos clients de prévoir un ou deux échanges avant le jour de l’arrivée pour montrer que vous considérez que le candidat est déjà un collaborateur, le rassurer sur votre décision de l’accueillir, et s’assurer qu’il vient toujours ! »
Il recommande aussi d’établir une to-do list d’intégration. « Lister tout ce qu’il faut faire pour que dès le premier jour, tout soit prêt, et cocher chaque action au fur et à mesure pour être à jour. »
Le jour J : soigner chaque détail
« Le premier jour doit être soigné, avec un accueil chaleureux, une présentation de l’environnement de travail, des outils et des premiers repères , explique Marie-Hélène Angot. Nous valorisons chaque arrivée avec des présentations sur LinkedIn, et encourageons les nouveaux collaborateurs à partager leur arrivée sur Viva Engage (NDLR : réseau social interne) , où ils reçoivent des messages de bienvenue de collègues du monde entier. »
Le collaborateur reçoit également b[un « guide collaborateur », ]bdocument clair et synthétique regroupant toutes les informations RH essentielles et les outils utiles pour sa vie professionnelle.
Pour Frédérik Cousin, le premier jour est une étape stratégique : « Il faut faire visiter les bureaux, présenter l’équipe et les différents services, rappeler les missions et objectifs du poste, présenter le mentor désigné, remettre le livret d’accueil et organiser un petit déjeuner avec l’équipe. »
Il recommande aussi de conclure la journée par un échange. « En fin de journée, il est important de réaliser le bilan de la première journée pour recueillir le ressenti du nouveau collaborateur », conseille-t-il.
Transmettre la culture et les valeurs dès le départ
« L’intégration est un moment clé pour poser les bases de notre culture », affirme Marie-Hélène Angot. Chaque nouveau collaborateur est accueilli personnellement par Stephan Baars, notre CEO, lors d’une session virtuelle de 45 minutes. Il y partage son parcours, notre stratégie, et souligne le rôle essentiel que chacun joue dans notre réussite collective. Ces échanges interactifs sont toujours très appréciés. »
Elle ajoute : « Nos collaborateurs sont les meilleurs ambassadeurs pour transmettre notre histoire, nos engagements et nos valeurs. Le tuteur joue également un rôle essentiel : il accompagne le nouvel arrivant au quotidien, en illustrant notre culture et nos valeurs au jour le jour. »
Myriam Guyon aborde le sujet avec une touche très personnelle. « Dès le premier jour, nous remettons à chaque collaborateur un exemplaire des 4 accords toltèques, qui illustrent parfaitement notre approche : intégrité, respect de la parole, responsabilité personnelle et bienveillance. Ces principes font partie intégrante de notre manière de travailler. »
Elle insiste aussi sur « la valeur de l’erreur, perçue non comme une faute mais comme une étape naturelle de l’apprentissage », dans un univers exigeant comme celui du voyage luxe et ultra-luxe.
« Cette culture de la confiance et du droit à l’essai est essentielle », souligne-t-elle.
Pour Frédérik Cousin, la transmission passe par l’exemplarité et le dialogue : « En offrant et parcourant le livret d’accueil avec le nouveau collaborateur, en le présentant à l’équipe, puis à toute l’entreprise au travers d’une visite. En étant à son écoute, disponible, pédagogue, dans l’échange, et en lui posant des questions sur son ressenti. En clair, l’intégrer, c’est lui donner les clés d’avoir la sensation d’être à son poste et dans l’équipe depuis toujours. »
Le suivi : entre feedbacks formels et écoute informelle
Le suivi est un pilier du processus d’intégration.
« Dès son premier jour, il faut lui indiquer les dates des rendez-vous formels : fin du premier jour, fin de la première semaine, quinzaine, mois, trimestre et année, et rédiger une synthèse de chaque échange », recommande Frédérik Cousin.
Il préconise également des indicateurs simples : « On peut créer des indicateurs notés de 1 à 5 portant sur son sentiment d’intégration, sa maîtrise du poste et des outils. »
Et il insiste : « Ce n’est pas un problème de poser la même question tous les jours s’il le faut. »
Chez BCD Travel, « le suivi se fait principalement à travers les feedbacks, qui sont au cœur de notre démarche. Cela passe par des entretiens réguliers entre le manager et le collaborateur, mais aussi des échanges entre le manager et le tuteur, ou encore des appels informels pour "prendre le pouls" », explique Marie-Hélène Angot.
L’entreprise s’appuie sur l’outil Peakon pour recueillir les avis mensuels des collaborateurs : « Nous écoutons nos nouvelles recrues, et leurs retours d’expérience nous permettent d’améliorer continuellement le parcours d’intégration. »
Myriam Guyon privilégie une approche humaine : « L’intégration se suit principalement par le dialogue. Nous organisons plusieurs points d’échange informels dans les premières semaines pour écouter les ressentis, comprendre les éventuelles difficultés et valoriser les réussites. Le feedback est un cadeau, il n’est jamais un outil de contrôle, c’est un moyen d’avancer ensemble dans la même direction. »
Intégrer les collaborateurs : le rôle clé du manager
Sur ce point, les trois témoignages convergent.
« L’intégration ne se limite pas à transmettre des procédures. Ce qui fait la différence, c’est la qualité du lien humain. Un manager qui prend le temps d’écouter, d’encourager les premiers pas, et de créer un climat de confiance donne non seulement les clés pour réussir, mais surtout l’envie de rester », résume Marie-Hélène Angot.
Myriam Guyon partage le même credo : « Ne cherchez pas à "formater" la personne, cherchez à la comprendre. L’intégration réussie, c’est celle qui permet à chacun d’apporter sa couleur sans trahir la culture commune. L’écoute et la bienveillance ne sont pas des “soft skills”, mais de véritables leviers de performance et de fidélisation. »
Et pour Frédérik Cousin : « Informer l’équipe qu’un nouveau collaborateur arrive en amont et être vraiment disponible pour l’accompagner au quotidien, c’est ce qui permet au nouveau de se sentir bien dès le départ et de s’approprier son poste le plus rapidement possible. »
