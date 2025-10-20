TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Comment réussir l’intégration de ses collaborateurs ? [ABO]

Agent Très Spécial - Le Guide Pratique du Pro


Dans le tourisme, où les équipes incarnent chaque jour la promesse de l’entreprise, l’intégration d’un nouveau collaborateur ne se résume pas à un simple accueil. C’est un moment stratégique, celui où se tisse le lien entre engagement, culture d’entreprise et performance. Alors quand un nouveau collaborateur arrive, son intégration mérite toute l’attention du manager.


Rédigé par le Lundi 20 Octobre 2025

Comment réussir l’intégration de ses collaborateurs ? - Depositphotos.com Auteur studiostoks
Comment réussir l’intégration de ses collaborateurs ? - Depositphotos.com Auteur studiostoks
Assurever
« L’intégration commence avant le jour J , souligne Marie-Hélène Angot, DRH France de BCD Travel. Dès que l’embauche est confirmée, notre équipe People & Culture initie un parcours d’accueil progressif, conçu pour éviter la surcharge d’informations. Nous croyons que trop de communication peut nuire à la qualité du message, alors nous procédons en plusieurs étapes. »

Le futur collaborateur reçoit une présentation de l’entreprise, avec un focus sur son implantation locale, puis des informations pratiques quelques jours avant son arrivée : adresse, horaires, nom du tuteur.

« En parallèle, nous informons les futurs collègues avec qui il sera amené à collaborer, et les invitons à faire un premier pas vers lui pour se présenter ou lui souhaiter la bienvenue. »

Même logique d’anticipation pour Myriam Guyon, fondatrice et CEO de Voyages Confidentiels. « L’intégration commence avant le premier jour. Nous prenons le temps de présenter à la future recrue notre histoire, nos valeurs et notre vision, afin qu’elle comprenne le sens profond de son futur rôle. Nous préparons également un parcours d’accueil personnalisé et un espace de travail prêt à l’emploi. L’objectif est que chaque personne se sente attendue et considérée, dès le départ, comme un véritable membre de l’équipe, pas comme un “nouvel arrivant” », explique-t-elle.

Frédérik Cousin, fondateur et dirigeant du cabinet Refea, insiste sur la préparation opérationnelle : « Nous conseillons à nos clients de prévoir un ou deux échanges avant le jour de l’arrivée pour montrer que vous considérez que le candidat est déjà un collaborateur, le rassurer sur votre décision de l’accueillir, et s’assurer qu’il vient toujours ! »

Il recommande aussi d’établir une to-do list d’intégration. « Lister tout ce qu’il faut faire pour que dès le premier jour, tout soit prêt, et cocher chaque action au fur et à mesure pour être à jour. »


Le jour J : soigner chaque détail

« Le premier jour doit être soigné, avec un accueil chaleureux, une présentation de l’environnement de travail, des outils et des premiers repères , explique Marie-Hélène Angot. Nous valorisons chaque arrivée avec des présentations sur LinkedIn, et encourageons les nouveaux collaborateurs à partager leur arrivée sur Viva Engage (NDLR : réseau social interne) , où ils reçoivent des messages de bienvenue de collègues du monde entier. »

Le collaborateur reçoit également b[un « guide collaborateur », ]bdocument clair et synthétique regroupant toutes les informations RH essentielles et les outils utiles pour sa vie professionnelle.

Pour Frédérik Cousin, le premier jour est une étape stratégique : « Il faut faire visiter les bureaux, présenter l’équipe et les différents services, rappeler les missions et objectifs du poste, présenter le mentor désigné, remettre le livret d’accueil et organiser un petit déjeuner avec l’équipe. »

Il recommande aussi de conclure la journée par un échange. « En fin de journée, il est important de réaliser le bilan de la première journée pour recueillir le ressenti du nouveau collaborateur », conseille-t-il.

Transmettre la culture et les valeurs dès le départ

« L’intégration est un moment clé pour poser les bases de notre culture », affirme Marie-Hélène Angot. Chaque nouveau collaborateur est accueilli personnellement par Stephan Baars, notre CEO, lors d’une session virtuelle de 45 minutes. Il y partage son parcours, notre stratégie, et souligne le rôle essentiel que chacun joue dans notre réussite collective. Ces échanges interactifs sont toujours très appréciés. »

Elle ajoute : « Nos collaborateurs sont les meilleurs ambassadeurs pour transmettre notre histoire, nos engagements et nos valeurs. Le tuteur joue également un rôle essentiel : il accompagne le nouvel arrivant au quotidien, en illustrant notre culture et nos valeurs au jour le jour. »

Myriam Guyon aborde le sujet avec une touche très personnelle. « Dès le premier jour, nous remettons à chaque collaborateur un exemplaire des 4 accords toltèques, qui illustrent parfaitement notre approche : intégrité, respect de la parole, responsabilité personnelle et bienveillance. Ces principes font partie intégrante de notre manière de travailler. »

Elle insiste aussi sur « la valeur de l’erreur, perçue non comme une faute mais comme une étape naturelle de l’apprentissage », dans un univers exigeant comme celui du voyage luxe et ultra-luxe.

« Cette culture de la confiance et du droit à l’essai est essentielle », souligne-t-elle.

Pour Frédérik Cousin, la transmission passe par l’exemplarité et le dialogue : « En offrant et parcourant le livret d’accueil avec le nouveau collaborateur, en le présentant à l’équipe, puis à toute l’entreprise au travers d’une visite. En étant à son écoute, disponible, pédagogue, dans l’échange, et en lui posant des questions sur son ressenti. En clair, l’intégrer, c’est lui donner les clés d’avoir la sensation d’être à son poste et dans l’équipe depuis toujours. »

Le suivi : entre feedbacks formels et écoute informelle

Le suivi est un pilier du processus d’intégration.

« Dès son premier jour, il faut lui indiquer les dates des rendez-vous formels : fin du premier jour, fin de la première semaine, quinzaine, mois, trimestre et année, et rédiger une synthèse de chaque échange », recommande Frédérik Cousin.

Il préconise également des indicateurs simples : « On peut créer des indicateurs notés de 1 à 5 portant sur son sentiment d’intégration, sa maîtrise du poste et des outils. »

Et il insiste : « Ce n’est pas un problème de poser la même question tous les jours s’il le faut. »

Chez BCD Travel, « le suivi se fait principalement à travers les feedbacks, qui sont au cœur de notre démarche. Cela passe par des entretiens réguliers entre le manager et le collaborateur, mais aussi des échanges entre le manager et le tuteur, ou encore des appels informels pour "prendre le pouls" », explique Marie-Hélène Angot.

L’entreprise s’appuie sur l’outil Peakon pour recueillir les avis mensuels des collaborateurs : « Nous écoutons nos nouvelles recrues, et leurs retours d’expérience nous permettent d’améliorer continuellement le parcours d’intégration. »

Myriam Guyon privilégie une approche humaine : « L’intégration se suit principalement par le dialogue. Nous organisons plusieurs points d’échange informels dans les premières semaines pour écouter les ressentis, comprendre les éventuelles difficultés et valoriser les réussites. Le feedback est un cadeau, il n’est jamais un outil de contrôle, c’est un moyen d’avancer ensemble dans la même direction. »

Intégrer les collaborateurs : le rôle clé du manager

Sur ce point, les trois témoignages convergent.

« L’intégration ne se limite pas à transmettre des procédures. Ce qui fait la différence, c’est la qualité du lien humain. Un manager qui prend le temps d’écouter, d’encourager les premiers pas, et de créer un climat de confiance donne non seulement les clés pour réussir, mais surtout l’envie de rester », résume Marie-Hélène Angot.

Myriam Guyon partage le même credo : « Ne cherchez pas à "formater" la personne, cherchez à la comprendre. L’intégration réussie, c’est celle qui permet à chacun d’apporter sa couleur sans trahir la culture commune. L’écoute et la bienveillance ne sont pas des “soft skills”, mais de véritables leviers de performance et de fidélisation. »

Et pour Frédérik Cousin : « Informer l’équipe qu’un nouveau collaborateur arrive en amont et être vraiment disponible pour l’accompagner au quotidien, c’est ce qui permet au nouveau de se sentir bien dès le départ et de s’approprier son poste le plus rapidement possible. »

Retrouvez tous les articles de notre série "Agent Très Spécial - Le Guide Pratique du Pro" en cliquant sur ce lien.



Lu 550 fois

Tags : guide pratique du pro
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 20 Octobre 2025 - 07:34 Lecornu II : Touche pas à nos (aides) vacances ! [ABO]

Lundi 20 Octobre 2025 - 07:32 Long-courrier : les nouvelles frontières d’Aegean [ABO]

Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Comment réussir l’intégration de ses collaborateurs ? [ABO]

Comment réussir l’intégration de ses collaborateurs ? [ABO]

Lecornu II : Touche pas à nos (aides) vacances ! [ABO] Lecornu II : Touche pas à nos (aides) vacances ! [ABO]

Long-courrier : les nouvelles frontières d’Aegean [ABO] Long-courrier : les nouvelles frontières d’Aegean [ABO]

Tour d’horizon de l’actualité touristique de la semaine [ABO] Tour d’horizon de l’actualité touristique de la semaine [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]

Tourisme de luxe : du bling-bling à la sobriété [ABO]

Dysmorphie : la nouvelle pathologie des voyageurs [ABO] Dysmorphie : la nouvelle pathologie des voyageurs [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO] Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO] Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]

Climats du Monde
Dernière heure

Le Mondial du Rhum revient à Paris du 11 au 13 février 2026

Baromètre voyage en train : Londres et Marne-la-Vallée en tête

Comment réussir l’intégration de ses collaborateurs ? [ABO]

Lecornu II : Touche pas à nos (aides) vacances ! [ABO]

Long-courrier : les nouvelles frontières d’Aegean [ABO]

Brand News

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord

Tour Partner Group est rejoint par Vision of Scandinavia (V.O.S) et renforce sa présence en Europe du Nord
Tour Partner Group, l’un des principaux réceptifs européens, a le plaisir d’annoncer que Vision of...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Nantes Beaujoire (44))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Cholet (49))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Responsable d'agence H/F - CDI - (Montesson (78))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme
Distribution

Distribution

Égypte : 70 pros du tourisme réunis, un booster pour la destination ?

Égypte : 70 pros du tourisme réunis, un booster pour la destination ?
Partez en France

Partez en France

Le Mondial du Rhum revient à Paris du 11 au 13 février 2026

Le Mondial du Rhum revient à Paris du 11 au 13 février 2026
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

SO Réceptifs vous invite à découvrir sa nouvelle Collection 2026

SO Réceptifs vous invite à découvrir sa nouvelle Collection 2026
Production

Production

Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire

Club Med : un nouveau lieutenant d'Henri Giscard d'Estaing quitte le navire
AirMaG

AirMaG

Air Europa : la République Dominicaine accessible facilement, toute l’année

Air Europa : la République Dominicaine accessible facilement, toute l’année
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Baromètre voyage en train : Londres et Marne-la-Vallée en tête

Baromètre voyage en train : Londres et Marne-la-Vallée en tête
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Explora Journeys prolonge son offre « UNE INVITATION À LA DÉCOUVERTE » et vous invite au Grand Prix de Monaco

Explora Journeys prolonge son offre « UNE INVITATION À LA DÉCOUVERTE » et vous invite au Grand Prix de Monaco
HotelMaG

Hébergement

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier
Voyages responsables

Voyages Responsables

Travel-Insight devient membre d'Agir pour un Tourisme Responsable

Travel-Insight devient membre d'Agir pour un Tourisme Responsable
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisière : réponses aux 10 objections les plus fréquentes

Croisière : réponses aux 10 objections les plus fréquentes
TravelJobs

Emploi & Formation

La Selectour Academy embarque avec sa nouvelle promo d’alternants (Vidéo)

La Selectour Academy embarque avec sa nouvelle promo d’alternants (Vidéo)
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias