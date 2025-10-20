Comment réussir l’intégration de ses collaborateurs ? [ABO]

« L’intégration commence avant le jour J

Dès que l’embauche est confirmée, notre équipe People & Culture initie un parcours d’accueil progressif, conçu pour éviter la surcharge d’informations. Nous croyons que trop de communication peut nuire à la qualité du message, alors nous procédons en plusieurs étapes. »

« En parallèle, nous informons les futurs collègues avec qui il sera amené à collaborer, et les invitons à faire un premier pas vers lui pour se présenter ou lui souhaiter la bienvenue. »

« L’intégration commence avant le premier jour. Nous prenons le temps de présenter à la future recrue notre histoire, nos valeurs et notre vision, afin qu’elle comprenne le sens profond de son futur rôle. Nous préparons également un parcours d’accueil personnalisé et un espace de travail prêt à l’emploi. L’objectif est que chaque personne se sente attendue et considérée, dès le départ, comme un véritable membre de l’équipe, pas comme un “nouvel arrivant” »

« Nous conseillons à nos clients de prévoir un ou deux échanges avant le jour de l’arrivée pour montrer que vous considérez que le candidat est déjà un collaborateur, le rassurer sur votre décision de l’accueillir, et s’assurer qu’il vient toujours ! »

« Lister tout ce qu’il faut faire pour que dès le premier jour, tout soit prêt, et cocher chaque action au fur et à mesure pour être à jour. »