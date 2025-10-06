TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Comment booster son profil LinkedIn [ABO]

Agent Très Spécial - Le Guide Pratique du Pro


Un profil LinkedIn, ce n’est pas un CV en ligne qu’on oublie au fond d’un tiroir numérique. C’est une vitrine qui doit donner envie d’en savoir plus, un espace vivant qui reflète autant ton expertise que ta personnalité. Alors, comment le rendre vraiment efficace ? Émilie Seguin, experte LinkedIn, partage ses clés pour transformer ton profil en un vrai levier d’opportunités.


Rédigé par le Lundi 6 Octobre 2025

LinkedIn : comment booster son profil Depositphotos.co studiostoks
LinkedIn : comment booster son profil Depositphotos.co studiostoks
CroisiEurope
Le trio gagnant : photo, bannière, info

Tout commence par l’image que tu donnes. Comme l’explique Émilie Seguin : « Une photo de profil professionnelle mais qui représente notre personnalité. Pas figée façon CV. »

Juste au-dessus, la bannière joue un rôle stratégique. « La bannière, c’est ton argumentaire visuel. Elle doit dire en un regard qui tu es et pourquoi on peut te faire confiance », insiste-t-elle.

Quant à la section info, elle mérite une vraie attention. « Une partie info (courte) qui raconte notre histoire, explique pourquoi on fait notre métier, la valeur qu’on transmet à travers notre expertise, à qui on s’adresse et un appel à l’action », conseille la coach.


Le titre et le résumé : promesse et storytelling

<img src="https://www.tourmag.com/my/tourmag/site/version2020/regie-video/pixel.png" width="1" height="1" style="border:0px" id="debloquage_article_abonnement">Un bon titre ne se contente pas d’indiquer un poste occupé. « Le titre, n'est pas juste le poste, mais la promesse de valeur. J’aide X à obtenir Y », rappelle Émilie Seguin.

Même logique pour le résumé. Selon elle : « Une mini-histoire : pourquoi tu fais ce que tu fais, à qui tu t’adresses, et ce qu’on gagne à travailler avec toi. »

Expériences et compétences : prouver la valeur sur LinkedIn

Pour Émilie Seguin, l’important est clair : « Mettre l’accent sur les résultats concrets. Chiffrer l’impact : croissance, clients gagnés, temps économisé, etc. »

Et au-delà du parcours, c’est la vie du profil qui compte. « Un profil ne doit pas juste raconter le passé, il doit prouver la valeur au quotidien, à travers les contenus publiés et les discussions engagées », ajoute-t-elle.

Mots-clés et preuves sociales

Pour être visible, il faut travailler son référencement. « Les placer naturellement dans : titre, résumé, expériences et compétences. Penser recherche Google : quels termes mes clients ou recruteurs utiliseraient pour me trouver ? », recommande Émilie Seguin.

Quant aux preuves sociales, elles restent incontournables. « Les recommandations écrites apportent une preuve sociale forte. Les validations de compétences, leur vrai rôle aujourd’hui, c’est surtout d’aider au référencement du profil via les bons mots-clés », précise-t-elle.

Le contenu : la régularité avant tout

Un bon profil seul ne suffit pas. « C’est le contenu et les interactions qui lui donnent vie », insiste Émilie Seguin.

Sa règle d’or : « Privilégier la régularité à la quantité : idéalement 2 posts/semaine pour rester présent dans l’algorithme. » Et côté formats, elle est claire : « Texte storytelling, carrousel pédagogique, infographie, cas clients. »

Pour trouver le bon équilibre, la coach propose une formule simple : « Visibilité 40 %, crédibilité 40 %, conversion 20 %. »

Lire aussi : Sur quel réseau social communiquer pour toucher sa cible ?

Le réseau : miser sur la qualité

Un réseau LinkedIn doit être vivant pour avoir de la valeur. « Donner beaucoup : commenter, partager, recommander. S’entourer de pairs, grands créateurs et prospects », explique Émilie Seguin.

Et elle insiste : « Viser la qualité plutôt que la quantité pour garantir de l’engagement et des leads qualifiés entrants. Créer de vraies relations plutôt que d’accumuler des milliers d’abonnés inactifs. »

Les erreurs à éviter

Émilie Seguin est catégorique : « Un profil qui ressemble à un CV poussiéreux, c’est la pire erreur. »

Mais elle en cite d’autres : « Parler uniquement de soi au lieu d’apporter de la valeur, être irrégulier dans la création de contenu, se contenter de collecter des contacts au lieu de créer de vraies relations. »

Le conseil express

Autres articles
En résumé, la coach donne une recette claire : « Optimiser son profil. Définir une stratégie de contenu et une ligne éditoriale. Publier régulièrement. »

Et de conclure : « Un bon profil n’existe pas sans activité : c’est le contenu et les interactions qui lui donnent vie. »

Lire aussi : Léa : Linkedin... le graal de l’imposteur ? 🔑


Lu 124 fois

Tags : guide pratique du pro, linkedin
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Ryanair : Michael O'Leary et les tropismes trumpistes [ABO]

Ryanair : Michael O'Leary et les tropismes trumpistes [ABO]

Comment booster son profil LinkedIn [ABO] Comment booster son profil LinkedIn [ABO]

Comment les agences réenchantent la relation client pour rester dans la course [ABO] Comment les agences réenchantent la relation client pour rester dans la course [ABO]

Arabie Saoudite, UE, Etats-Unis, Espagne... tour d'horizon de l'actu du tourisme [ABO] Arabie Saoudite, UE, Etats-Unis, Espagne... tour d'horizon de l'actu du tourisme [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]

Le duty-free : une parenthèse enchantée qui embellit le voyage [ABO]

Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus ! [ABO] Le shopping n’est pas mort, les « shoppers » non plus ! [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO] Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO] Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Aer Lingus
Dernière heure

Grève contrôleurs aériens : le principal syndicat suspend son préavis

Ryanair : Michael O'Leary et les tropismes trumpistes [ABO]

Comment booster son profil LinkedIn [ABO]

Commerce illégal : le nombre de dossiers traités par les EDV en hausse

Comment les agences réenchantent la relation client pour rester dans la course [ABO]

Brand News

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année
Le Danemark séduit de plus en plus les voyageurs français : en automne et en hiver, le pays révèle...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

VOYAGES PLUS - Commerciaux Groupes H/F - CDI - (Ile de France et Province)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DISCOVERY TRAINS - Conseiller forfaitiste spécialiste des voyages en train H/F - CDI - (Paris 12e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes
Distribution

Distribution

Commerce illégal : le nombre de dossiers traités par les EDV en hausse

Commerce illégal : le nombre de dossiers traités par les EDV en hausse
Partez en France

Partez en France

Ski, randonnées, activités familiales : quoi de neuf dans les stations de Haute Savoie cet hiver ?

Ski, randonnées, activités familiales : quoi de neuf dans les stations de Haute Savoie cet hiver ?
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

IFTM 2025 : les fameux Réceptifs Leaders totalisent près de 1200 rendez-vous !

IFTM 2025 : les fameux Réceptifs Leaders totalisent près de 1200 rendez-vous !
Production

Production

Salaün électrifie les déplacements de ses commerciaux et investit dans 10 nouveaux autocars

Salaün électrifie les déplacements de ses commerciaux et investit dans 10 nouveaux autocars
AirMaG

AirMaG

Grève contrôleurs aériens : le principal syndicat suspend son préavis

Grève contrôleurs aériens : le principal syndicat suspend son préavis
Transport

Transport

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026

DFDS ouvre les ventes pour ses traversées 2026
La Travel Tech

La Travel Tech

Cercle des Vacances élargit sa distribution avec Amadeus

Cercle des Vacances élargit sa distribution avec Amadeus
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Île Maurice : trois rendez-vous immanquables à Heritage Resorts & Golf pour clore 2025

Île Maurice : trois rendez-vous immanquables à Heritage Resorts &amp; Golf pour clore 2025
HotelMaG

Hébergement

Une nouvelle marque et une plateforme : Marriott mise sur l’outdoor !

Une nouvelle marque et une plateforme : Marriott mise sur l’outdoor !
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

L’Alaska se révèle par la mer dès mai 2026 avec MSC Croisières

L’Alaska se révèle par la mer dès mai 2026 avec MSC Croisières
TravelJobs

Emploi & Formation

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias