Comment booster son profil LinkedIn [ABO]

Le trio gagnant : photo, bannière, info
Tout commence par l’image que tu donnes. Comme l’explique Émilie Seguin : « Une photo de profil professionnelle mais qui représente notre personnalité. Pas figée façon CV. »
Juste au-dessus, la bannière joue un rôle stratégique. « La bannière, c’est ton argumentaire visuel. Elle doit dire en un regard qui tu es et pourquoi on peut te faire confiance », insiste-t-elle.
Quant à la section info, elle mérite une vraie attention. « Une partie info (courte) qui raconte notre histoire, explique pourquoi on fait notre métier, la valeur qu’on transmet à travers notre expertise, à qui on s’adresse et un appel à l’action », conseille la coach.
Tout commence par l’image que tu donnes. Comme l’explique Émilie Seguin : « Une photo de profil professionnelle mais qui représente notre personnalité. Pas figée façon CV. »
Juste au-dessus, la bannière joue un rôle stratégique. « La bannière, c’est ton argumentaire visuel. Elle doit dire en un regard qui tu es et pourquoi on peut te faire confiance », insiste-t-elle.
Quant à la section info, elle mérite une vraie attention. « Une partie info (courte) qui raconte notre histoire, explique pourquoi on fait notre métier, la valeur qu’on transmet à travers notre expertise, à qui on s’adresse et un appel à l’action », conseille la coach.
Le titre et le résumé : promesse et storytelling
<img src="https://www.tourmag.com/my/tourmag/site/version2020/regie-video/pixel.png" width="1" height="1" style="border:0px" id="debloquage_article_abonnement">Un bon titre ne se contente pas d’indiquer un poste occupé. « Le titre, n'est pas juste le poste, mais la promesse de valeur. J’aide X à obtenir Y », rappelle Émilie Seguin.
Même logique pour le résumé. Selon elle : « Une mini-histoire : pourquoi tu fais ce que tu fais, à qui tu t’adresses, et ce qu’on gagne à travailler avec toi. »
Même logique pour le résumé. Selon elle : « Une mini-histoire : pourquoi tu fais ce que tu fais, à qui tu t’adresses, et ce qu’on gagne à travailler avec toi. »
Expériences et compétences : prouver la valeur sur LinkedIn
Pour Émilie Seguin, l’important est clair : « Mettre l’accent sur les résultats concrets. Chiffrer l’impact : croissance, clients gagnés, temps économisé, etc. »
Et au-delà du parcours, c’est la vie du profil qui compte. « Un profil ne doit pas juste raconter le passé, il doit prouver la valeur au quotidien, à travers les contenus publiés et les discussions engagées », ajoute-t-elle.
Et au-delà du parcours, c’est la vie du profil qui compte. « Un profil ne doit pas juste raconter le passé, il doit prouver la valeur au quotidien, à travers les contenus publiés et les discussions engagées », ajoute-t-elle.
Mots-clés et preuves sociales
Pour être visible, il faut travailler son référencement. « Les placer naturellement dans : titre, résumé, expériences et compétences. Penser recherche Google : quels termes mes clients ou recruteurs utiliseraient pour me trouver ? », recommande Émilie Seguin.
Quant aux preuves sociales, elles restent incontournables. « Les recommandations écrites apportent une preuve sociale forte. Les validations de compétences, leur vrai rôle aujourd’hui, c’est surtout d’aider au référencement du profil via les bons mots-clés », précise-t-elle.
Quant aux preuves sociales, elles restent incontournables. « Les recommandations écrites apportent une preuve sociale forte. Les validations de compétences, leur vrai rôle aujourd’hui, c’est surtout d’aider au référencement du profil via les bons mots-clés », précise-t-elle.
Le contenu : la régularité avant tout
Un bon profil seul ne suffit pas. « C’est le contenu et les interactions qui lui donnent vie », insiste Émilie Seguin.
Sa règle d’or : « Privilégier la régularité à la quantité : idéalement 2 posts/semaine pour rester présent dans l’algorithme. » Et côté formats, elle est claire : « Texte storytelling, carrousel pédagogique, infographie, cas clients. »
Pour trouver le bon équilibre, la coach propose une formule simple : « Visibilité 40 %, crédibilité 40 %, conversion 20 %. »
Lire aussi : Sur quel réseau social communiquer pour toucher sa cible ?
Sa règle d’or : « Privilégier la régularité à la quantité : idéalement 2 posts/semaine pour rester présent dans l’algorithme. » Et côté formats, elle est claire : « Texte storytelling, carrousel pédagogique, infographie, cas clients. »
Pour trouver le bon équilibre, la coach propose une formule simple : « Visibilité 40 %, crédibilité 40 %, conversion 20 %. »
Lire aussi : Sur quel réseau social communiquer pour toucher sa cible ?
Le réseau : miser sur la qualité
Un réseau LinkedIn doit être vivant pour avoir de la valeur. « Donner beaucoup : commenter, partager, recommander. S’entourer de pairs, grands créateurs et prospects », explique Émilie Seguin.
Et elle insiste : « Viser la qualité plutôt que la quantité pour garantir de l’engagement et des leads qualifiés entrants. Créer de vraies relations plutôt que d’accumuler des milliers d’abonnés inactifs. »
Et elle insiste : « Viser la qualité plutôt que la quantité pour garantir de l’engagement et des leads qualifiés entrants. Créer de vraies relations plutôt que d’accumuler des milliers d’abonnés inactifs. »
Les erreurs à éviter
Émilie Seguin est catégorique : « Un profil qui ressemble à un CV poussiéreux, c’est la pire erreur. »
Mais elle en cite d’autres : « Parler uniquement de soi au lieu d’apporter de la valeur, être irrégulier dans la création de contenu, se contenter de collecter des contacts au lieu de créer de vraies relations. »
Mais elle en cite d’autres : « Parler uniquement de soi au lieu d’apporter de la valeur, être irrégulier dans la création de contenu, se contenter de collecter des contacts au lieu de créer de vraies relations. »
Le conseil express
Autres articles
-
Gérer une crise quand on est agence de voyages : mode d’emploi [ABO]
-
Exposant ou visiteur, comment préparer votre participation à un salon professionnel ? [ABO]
-
Avis clients : conseils pratiques pour transformer chaque retour en opportunité ! [ABO]
-
Carnet de voyage : packaging, service, image… et si c’était votre meilleure pub ? [ABO]
-
Comment déconnecter (vraiment) pendant les vacances ? [ABO]
En résumé, la coach donne une recette claire : « Optimiser son profil. Définir une stratégie de contenu et une ligne éditoriale. Publier régulièrement. »
Et de conclure : « Un bon profil n’existe pas sans activité : c’est le contenu et les interactions qui lui donnent vie. »
Lire aussi : Léa : Linkedin... le graal de l’imposteur ? 🔑
Et de conclure : « Un bon profil n’existe pas sans activité : c’est le contenu et les interactions qui lui donnent vie. »
Lire aussi : Léa : Linkedin... le graal de l’imposteur ? 🔑
Publié par Caroline Lelievre Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Caroline Lelievre
Voir tous les articles de Caroline Lelievre