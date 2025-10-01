Exploris placée en redressement judiciaire

Le redressement judiciaire est une procédure collective prévue par le Code de commerce. Elle intervient lorsqu’une entreprise se trouve en état de cessation de paiements.



L’objectif du redressement permet à l’entreprise de poursuivre son activité, de maintenir l’emploi et d’apurer ses dettes. Concrètement, le tribunal ouvre une période d’observation (généralement de six mois, renouvelable) durant laquelle la société continue à fonctionner sous le contrôle d’un administrateur et d’un mandataire judiciaire.



À son terme, plusieurs issues sont possibles : la présentation d’un plan de redressement si la société est jugée viable ; la conversion en liquidation judiciaire si aucun redressement n’est possible ; ou, dans certains cas, un plan de cession partielle ou totale de l’activité.