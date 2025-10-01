TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Exploris placée en redressement judiciaire

la fin de la période d'observation est fixée au 24 mars 2025


Exploris a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nantes, selon une information révélée par Ouest France. Le jugement a été rendu le 24 septembre 2025.


Rédigé par le Mercredi 1 Octobre 2025

L'Exploris One et sa robe rouge rubis a fait escale à Saint-Nazaire au printemps dernier - Photo LG
L'Exploris One et sa robe rouge rubis a fait escale à Saint-Nazaire au printemps dernier - Photo LG
Aer Lingus
Créée en 2021 par Philippe Videau, la compagnie Exploris, positionnée sur le segment des croisières d’expédition, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nantes.

Le jugement, prononcé le 24 septembre 2025, intervient après que la date de cessation des paiements a été fixée au 20 juin 2025. La période d’observation s’étendra jusqu’au 24 mars 2026.

L’administrateur judiciaire désigné est la SELAS Ajire, représentée par Maître Hubben César, dont le bureau est situé 28 boulevard Babin Chevaye à Nantes. Le mandataire judiciaire nommé est la SCP Mjuris, représentée par Maître Aude Pelloquin, 5 rue Crébillon à Nantes.

Exploris lancée en 2021

Autres articles
Exploris est une jeune compagnie de croisières d’expédition française lancée en 2021 par Philippe Videau, et basée à Nantes. Elle s’est dotée d’un navire d’expédition, le Silver Explorer, alors affrété par Silversea, pour démarrer ses opérations.

Ce navire a ensuite été rénové et rebaptisé Exploris One. La première croisière a eu lieu fin 2023. Le navire dispose de 72 cabines et suites, pour une capacité maximale de 144 passagers, mais cette capacité est réduite à 120 passagers dans les zones polaires.

Exploris avait l'objectif de se doter d'un second navire. Eric Lustman, Vice président de la compagnie avait évoqué ce projet à l'occasion d'une interview dans TourMaG.

Exploris est immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours et dispose d'une garantie financière auprès de Groupama Assurance-Crédit & Caution.

Qu'est ce qu'un redressement judiciaire ?

Le redressement judiciaire est une procédure collective prévue par le Code de commerce. Elle intervient lorsqu’une entreprise se trouve en état de cessation de paiements.

L’objectif du redressement permet à l’entreprise de poursuivre son activité, de maintenir l’emploi et d’apurer ses dettes. Concrètement, le tribunal ouvre une période d’observation (généralement de six mois, renouvelable) durant laquelle la société continue à fonctionner sous le contrôle d’un administrateur et d’un mandataire judiciaire.

À son terme, plusieurs issues sont possibles : la présentation d’un plan de redressement si la société est jugée viable ; la conversion en liquidation judiciaire si aucun redressement n’est possible ; ou, dans certains cas, un plan de cession partielle ou totale de l’activité.

Lu 209 fois

Tags : exploris
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Mondial Tourisme

Brand news CruiseMaG

Costa accompagne les professionnels du tourisme et donne les clés pour une saison réussie !

Costa accompagne les professionnels du tourisme et donne les clés pour une saison réussie !
Costa Croisières donne le ton pour la saison 2026 avec trois temps forts à destination des...
Dernière heure

DTravel à l'IFTM Top Resa : L'Énergie du Portugal au Cœur de Paris

Exploris placée en redressement judiciaire

Caraïbes : un paquebot Royal Caribbean secourt un radeau à la dérive

Chaussures de trail et voyage : l'art de s'adapter à tous les terrains

Arnaud GERARD

Brand News

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages

AERTiCKET : l’innovation au service des agences de voyages
Après un Salon iftm 2025 réussi, où AERTiCKET a pu rencontrer et retrouver clients et partenaires...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

DISCOVERY TRAINS - Conseiller forfaitiste spécialiste des voyages en train H/F - CDI - (Paris 12e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Sète (34))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Croisières PLEIN CAP : ce qui vous attend pour 2026

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme

Visit California lance « Race Across California », un road trip inédit pour les pros du tourisme
Distribution

Distribution

Carré Voyages rachète Nortours

Carré Voyages rachète Nortours
Partez en France

Partez en France

maeva rachète Parcel Tiny House

maeva rachète Parcel Tiny House
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

DTravel à l'IFTM Top Resa : L'Énergie du Portugal au Cœur de Paris

DTravel à l'IFTM Top Resa : L'Énergie du Portugal au Cœur de Paris
Production

Production

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes

TUI France : 60 ex-cadres déboutés aux prud’hommes
AirMaG

AirMaG

Air Antilles pourra voler pour les fêtes de fin d'année !

Air Antilles pourra voler pour les fêtes de fin d'année !
Transport

Transport

Nouveaux looks à bord : Eurostar rhabille ses équipes !

Nouveaux looks à bord : Eurostar rhabille ses équipes !
La Travel Tech

La Travel Tech

Voyager en groupe en TER : la SNCF regroupe son offre !

Voyager en groupe en TER : la SNCF regroupe son offre !
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Train de luxe : l'italien Arsenale Group met la main sur Golden Eagle Luxury Trains

Train de luxe : l'italien Arsenale Group met la main sur Golden Eagle Luxury Trains
HotelMaG

Hébergement

Radisson Individuals franchit le cap des 100 hôtels et enrichit son offre

Radisson Individuals franchit le cap des 100 hôtels et enrichit son offre
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Exploris placée en redressement judiciaire

Exploris placée en redressement judiciaire
TravelJobs

Emploi & Formation

Hiver 2025-2026 : près de 1 000 postes à pourvoir dans les villages vacances !

Hiver 2025-2026 : près de 1 000 postes à pourvoir dans les villages vacances !
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias