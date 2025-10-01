Exploris placée en redressement judiciaire

Créée en 2021 par Philippe Videau, la compagnie Exploris, positionnée sur le segment des croisières d’expédition, a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nantes.
Le jugement, prononcé le 24 septembre 2025, intervient après que la date de cessation des paiements a été fixée au 20 juin 2025. La période d’observation s’étendra jusqu’au 24 mars 2026.
L’administrateur judiciaire désigné est la SELAS Ajire, représentée par Maître Hubben César, dont le bureau est situé 28 boulevard Babin Chevaye à Nantes. Le mandataire judiciaire nommé est la SCP Mjuris, représentée par Maître Aude Pelloquin, 5 rue Crébillon à Nantes.
Le jugement, prononcé le 24 septembre 2025, intervient après que la date de cessation des paiements a été fixée au 20 juin 2025. La période d’observation s’étendra jusqu’au 24 mars 2026.
L’administrateur judiciaire désigné est la SELAS Ajire, représentée par Maître Hubben César, dont le bureau est situé 28 boulevard Babin Chevaye à Nantes. Le mandataire judiciaire nommé est la SCP Mjuris, représentée par Maître Aude Pelloquin, 5 rue Crébillon à Nantes.
Exploris lancée en 2021
Autres articles
-
Exploris One à Saint-Nazaire : une escale symbolique pour la jeune compagnie
-
Exploris : "Le succès des affrètements, nous amène à réfléchir à un 2e navire"
-
Exploris intègre l'association internationale des tour-opérateurs en Antarctique
-
Exploris révèle une liste prestigieuse d’invités pour l’été 2025
-
Exploris : "2025 s’annonce sous les meilleurs auspices"
Exploris est une jeune compagnie de croisières d’expédition française lancée en 2021 par Philippe Videau, et basée à Nantes. Elle s’est dotée d’un navire d’expédition, le Silver Explorer, alors affrété par Silversea, pour démarrer ses opérations.
Ce navire a ensuite été rénové et rebaptisé Exploris One. La première croisière a eu lieu fin 2023. Le navire dispose de 72 cabines et suites, pour une capacité maximale de 144 passagers, mais cette capacité est réduite à 120 passagers dans les zones polaires.
Exploris avait l'objectif de se doter d'un second navire. Eric Lustman, Vice président de la compagnie avait évoqué ce projet à l'occasion d'une interview dans TourMaG.
Exploris est immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours et dispose d'une garantie financière auprès de Groupama Assurance-Crédit & Caution.
Ce navire a ensuite été rénové et rebaptisé Exploris One. La première croisière a eu lieu fin 2023. Le navire dispose de 72 cabines et suites, pour une capacité maximale de 144 passagers, mais cette capacité est réduite à 120 passagers dans les zones polaires.
Exploris avait l'objectif de se doter d'un second navire. Eric Lustman, Vice président de la compagnie avait évoqué ce projet à l'occasion d'une interview dans TourMaG.
Exploris est immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours et dispose d'une garantie financière auprès de Groupama Assurance-Crédit & Caution.
Qu'est ce qu'un redressement judiciaire ?
Le redressement judiciaire est une procédure collective prévue par le Code de commerce. Elle intervient lorsqu’une entreprise se trouve en état de cessation de paiements.
L’objectif du redressement permet à l’entreprise de poursuivre son activité, de maintenir l’emploi et d’apurer ses dettes. Concrètement, le tribunal ouvre une période d’observation (généralement de six mois, renouvelable) durant laquelle la société continue à fonctionner sous le contrôle d’un administrateur et d’un mandataire judiciaire.
À son terme, plusieurs issues sont possibles : la présentation d’un plan de redressement si la société est jugée viable ; la conversion en liquidation judiciaire si aucun redressement n’est possible ; ou, dans certains cas, un plan de cession partielle ou totale de l’activité.
L’objectif du redressement permet à l’entreprise de poursuivre son activité, de maintenir l’emploi et d’apurer ses dettes. Concrètement, le tribunal ouvre une période d’observation (généralement de six mois, renouvelable) durant laquelle la société continue à fonctionner sous le contrôle d’un administrateur et d’un mandataire judiciaire.
À son terme, plusieurs issues sont possibles : la présentation d’un plan de redressement si la société est jugée viable ; la conversion en liquidation judiciaire si aucun redressement n’est possible ; ou, dans certains cas, un plan de cession partielle ou totale de l’activité.